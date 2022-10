L’alarme lumineuse de Lidl améliorera vos matinées pour moins de 30 £

L’une des pires choses de l’hiver – et en fait de la vie ici sur terre – est de se réveiller dans l’obscurité et le froid d’un matin d’hiver et de se traîner hors du lit.

Une alarme lumineuse peut aider. Au lieu de passer d’un sommeil profond à un réveil choqué par un réveil retentissant, une alarme lumineuse vous réveillera doucement, par étapes. Le dispositif de changement de couleur illumine lentement votre chambre, imitant l’effet d’un lever de soleil et vous aidant à atteindre la conscience plus naturellement.

Le seul hic avec ces appareils est qu’ils ont tendance à être chers. Mais Lidl vient de lancer une dupe économique.

Le réveil Auriol Light de Lidl avec radio DAB+ est disponible dès maintenant dans les magasins, jusqu’à épuisement des stocks. Et pour un appareil au prix de seulement 29,99 £, il regorge de fonctionnalités.

Lidl

C’est une alarme lumineuse avec 20 réglages de luminosité. Et au lieu du bruit d’alarme désagréable habituel, vous pouvez vous réveiller avec l’un des huit sons de la nature, y compris le chant des oiseaux, les sons de la forêt, les vagues et la pluie – si, c’est-à-dire, vous sentez qu’il ne pleut pas assez au cours de la journée. -la vie quotidienne. Ou vous pouvez régler la radio pour qu’elle s’allume à la place.

Il y a aussi un son d’alarme classique, au cas où vous décideriez de le manquer. Il dispose de deux heures d’alarme réglables et d’une fonction snooze.

La radio DAB+/FM a une recherche automatique des stations (ainsi que manuelle pour la FM) et 60 stations présentes : 30 pour DAB+ et 30 pour FM.

L’alarme lumineuse peut également fonctionner comme une veilleuse, assombrissant progressivement votre chambre avant de vous coucher, pour vous aider à améliorer votre hygiène de sommeil. Il y a une minuterie pour l’ajuster jusqu’à 120 minutes, et vous pouvez également régler la radio sur une minuterie. Vous pouvez également l’utiliser comme lumière d’ambiance.

Une autre raison pour laquelle le réveil lumineux Auriol mérite une place sur votre table de chevet est sa sortie USB pour charger votre téléphone.

L’alarme lumineuse Auriol est disponible dès maintenant dans les magasins Lidl. Il est livré avec une garantie de trois ans. Vous ne pouvez pas l’acheter en ligne, bien que vous puissiez voir toutes les informations sur le produit sur le site Web de Lidl.

Une alternative Groove

Fonderie

Si vous ne pouvez pas vous rendre dans un Lidl, nous avons notre choix économique, qui a le sérieux avantage d’être livrable à votre porte : l’alarme lumineuse Groov-e Curve, que vous pouvez obtenir d’Amazon pour 34,20 £. Il dispose également d’une radio FM et peut également servir de lumière d’ambiance, avec sept couleurs rotatives et la possibilité de le régler sur la teinte de votre choix.

En tant qu’alarme lumineuse, il peut être utilisé comme simulateur de lever ou de coucher du soleil, ce qui vous permet d’améliorer votre horaire de sommeil tout autour.

Pour en savoir plus sur l’alarme lumineuse Groov-e Curve et pour voir tous nos choix recommandés, consultez notre tour d’horizon des meilleures alarmes lumineuses que nous avons testées.