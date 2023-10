L’alarme est déclenchée alors que l’invasion militaire terrestre d’Israël et le blocus de la bande de Gaza se profilent – ​​Enjeux mondiaux

Des hommes traversent une zone fortement endommagée du centre de Gaza. Crédit : ONU Info/Ziad Taleb

NAIROBI, 11 oct (IPS) – C’est un bain de sang et un chaos total alors que de violents combats se déroulent entre les forces israéliennes et le groupe palestinien Hamas, qui ont pris le monde par surprise. Au milieu des raids, des roquettes, des tirs nourris, des bombes et des morts, une crise humanitaire se déroule. Les deux parties sont désormais invitées à réfléchir à l’impact de leurs actions sur la population civile.

Des milliers de personnes ont été tuées des deux côtés et blessées lors d’affrontements violents inattendus depuis le samedi 7 octobre 2023. Israël a depuis coupé l’électricité, l’eau et l’approvisionnement alimentaire à Gaza, renforçant encore le siège illégal qu’il a imposé aux quelque 2,2 millions de Palestiniens. – dont la moitié sont des enfants – à Gaza depuis 2007 et se préparerait à une invasion terrestre à grande échelle en plus des frappes aériennes en cours.

« Plus de 900 Israéliens et au moins 750 Palestiniens ont été tués. C’est une période de chagrin, d’angoisse et de chagrin sans précédent pour de nombreuses personnes en Palestine-Israël, et nous voulons commencer ce webinaire en reconnaissant que toutes les vies humaines sont précieuses. Que les attaques délibérées contre des civils auxquelles nous avons assisté jusqu’à présent sont toujours fausses et ne peuvent jamais être justifiées », a déclaré Josh Ruebner, directeur des relations gouvernementales de l’Institut pour la compréhension du Moyen-Orient (IMEU), lors de l’animation d’un briefing d’urgence virtuel sur le conflit palestino-israélien. .

Alors que les affrontements violents entre les forces israéliennes et les groupes palestiniens se poursuivent, les intervenants ont analysé les dimensions humaines, politiques, juridiques et historiques de l’escalade actuelle de la violence. Photo : Joyce Chimbi/IPS

« Même si la violence peut être d’une ampleur sans précédent par rapport à ce à quoi les civils israéliens sont confrontés aujourd’hui, malheureusement, cette ampleur de la violence dirigée contre les civils n’est pas sans précédent pour les civils palestiniens. Et bien sûr, il faut comprendre que le conflit n’a pas commencé samedi. Il y a une histoire et un contexte dont nous devons discuter pour bien comprendre les événements que nous voyons se dérouler aujourd’hui.

Ruebner a souligné que le moment était venu d’aborder la situation palestino-israélienne avec sagesse et compréhension et de sauver des vies.

« Ce n’est pas le moment d’exacerber la violence en fournissant davantage d’armes à Israël. Il est désormais temps de réévaluer les actions que nous pouvons tous entreprendre pour instaurer la paix que tous, Palestiniens et Israéliens, méritent. Il n’est pas possible de revenir au statu quo de l’apartheid et de l’oppression israélienne dans le déni de liberté du peuple palestinien par Israël. Il est temps de rechercher et de réaliser la justice afin que la paix puisse revenir.

Dans ce contexte, Mara Kronenfeld, directrice exécutive de l’UNRWA USA – l’Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine (UNRWA) au Moyen-Orient – ​​a brossé un tableau désastreux de la situation à Gaza. Depuis samedi, les lourdes frappes aériennes ont déplacé près de 190 000 personnes à Gaza. L’agence de secours des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens, l’UNRWA, héberge donc 137 500 hommes, femmes et enfants dans 83 de ses 288 écoles, selon le dernier rapport de situation de l’agence. Mardi, 18 installations de l’UNRWA avaient subi des dommages collatéraux et directs suite aux frappes aériennes, faisant des blessés et des morts.

Elle a déclaré qu’à l’exception du pain que le Programme alimentaire mondial distribue en grande difficulté, il n’y a rien d’autre à manger dans la bande de Gaza car les magasins et les épiceries qui ont survécu aux bombardements restent fermés. Il s’agit d’une survie d’instant en instant face à une attaque violente qui risque de s’aggraver si Israël soumet Gaza à un siège total, comme déjà promis. Dans ce contexte, les intervenants ont analysé les dimensions humaines, politiques, juridiques et historiques de l’escalade actuelle de la violence.

L’UNRWA sur X donne des détails sur la crise humanitaire qui se déroule à Gaza. Crédit : X

« Depuis samedi, nous n’avons pas réussi à joindre toute notre famille, ils habitent dans le Nord. Les services Internet et téléphoniques ont été interrompus et l’électricité a été coupée. Nous avons de grandes difficultés à nous connecter avec la famille. Nous sommes revenus de Gaza il y a deux mois et étions heureux de voir que les gens commençaient à accéder à des opportunités. Il y a un sentiment de vie à Gaza en été parce que c’est une ville balnéaire, mais c’est une ville balnéaire très triste en ce moment, et la réalité est que la mort est partout », a expliqué Hani Almadhoun.

« L’autre jour, ma sœur a échappé à la mort d’une minute lorsqu’elle s’est aventurée dehors pour acheter du pain, et il y a eu un massacre d’environ 50 personnes. Ma sœur a dit que c’était un bain de sang de civils. Mon père a une épicerie et il n’a pas pu l’ouvrir. Les gens se retrouvent privés des produits de première nécessité. »

Sur les obligations juridiques internationales dans le contexte du conflit israélo-palestinien, Zaha Hassan – Associé de sensibilisation de Juste une vision à Gaza – a déclaré qu’Israël et le Hamas ont l’obligation légale d’éviter de cibler des civils ou de s’engager de manière imprudente dans des activités militaires sans égard aux vies civiles. Israël est la puissance occupante et, en tant que telle, a le devoir et la responsabilité de protéger la vie civile à Gaza, de la même manière qu’il a le devoir de protéger les civils israéliens.

« Gaza est toujours un territoire occupé. Israël contrôle tous les aspects de la vie des Palestiniens à Gaza, de la naissance à la mort et tout le reste – qu’il s’agisse de l’accès à la nourriture, à l’eau et à l’électricité. Israël peut entrer et sortir de Gaza à volonté. Nous attendons maintenant que l’armée israélienne entre éventuellement dans Gaza avec des troupes terrestres. Il convient de noter que les Palestiniens ont le droit légal international de résister à l’occupation, mais comme Israël, les tirs de résistance palestiniens doivent être guidés par la doctrine juridique de la distinction et de la proportionnalité. Ce que nous savons des bombardements passés sur Gaza, c’est qu’Israël n’a pas fait ces distinctions », a souligné Hassan.

Daniel Levy, président du Projet États-Unis/Moyen-Orient (USMEP) et ancien conseiller de l’ancien Premier ministre israélien Ehud Barak, a parlé des conséquences politiques de la déclaration de guerre d’Israël à Gaza. Il a été consterné que même si les événements qui se sont déroulés samedi dernier étaient regrettables, une promesse puisse être faite à la suite de ces événements de commettre des crimes de guerre odieux à Gaza. Il parlait de l’annonce publique selon laquelle Israël était en guerre contre le Hamas et que ce qui était donc avant ne le sera plus – un terrible avertissement des atrocités à venir.

Levy a déclaré qu’il était inexcusable que le monde ignore cette promesse de mort et de destruction, s’engage à soutenir Israël et promette davantage d’armes pour commettre et exécuter un crime de guerre. Il a exhorté la communauté mondiale à prendre du recul et à reconnaître que l’histoire israélo-palestinienne n’a pas commencé à 6 heures du matin samedi. Il y a une longue histoire qui explique pourquoi les Palestiniens de Gaza sont toujours des réfugiés et pourquoi ils tentent de rentrer chez eux.

Rapport du Bureau IPS de l’ONU

