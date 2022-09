L’alarme Dr Dre de Therese Coffey se déclenche lors d’une interview en direct

Therese Coffey a enduré l’embarras lors de sa première série d’entretiens en tant que nouvelle secrétaire à la santé et vice-Premier ministre lorsque son alarme a été diffusée en direct.

L’allié le plus proche de Liz Truss parlait sur LBC lorsque son téléphone a commencé à jouer le tube de Dr Dre Encore Dremettant en vedette Snoop Dogg.

“Je viens de réaliser que l’alarme se déclenche sur mon téléphone – vous obtenez un peu de Dr Dre”, a-t-elle ri. “C’est juste une alarme à 8h du matin, désolé.”

L’animateur de LBC, Nick Ferrari, a également interrogé Mme Coffey sur ses habitudes et sa santé physique, au milieu de certaines critiques sur les réseaux sociaux quant à son aptitude à son nouveau rôle.

“En tant que personne qui aime un cigare, aime la caboche étrange, et soyons francs, vous et moi pourrions peut-être perdre une livre ou deux … Êtes-vous la bonne personne pour le travail?” a demandé le diffuseur.

Mme Coffey a souri et a répondu: “J’apprécie que je ne sois peut-être pas un modèle… Je suis sûre que le médecin-chef et d’autres continueront d’être des modèles à cet égard, et je ferai de mon mieux également.”

Interrogée sur BBC Breakfast au sujet de ceux qui ont souligné qu’elle avait fumé, Mme Coffey a déclaré: «Je ne regarde pas les médias sociaux. J’ai subi toutes sortes d’abus pendant de nombreuses années, cela ne m’inquiète pas.

Mme Coffey a clairement indiqué que les patients ne seront pas facturés pour les rendez-vous chez le médecin généraliste – ce que le rival de campagne de Mme Truss, Rishi Sunak, a promis. “Je ne facturerai pas les gens pour qu’ils aillent voir leur médecin généraliste”, a-t-elle déclaré à BBC Radio 4. Aujourd’hui programme.

Présentant ses plans en tant que secrétaire à la santé, Mme Coffey a déclaré que les soins de santé et les services sociaux seraient financés par la fiscalité générale, plutôt que par le prélèvement spécial de 1,25% d’augmentation de l’assurance nationale promis par l’ancien chancelier Rishi Sunak.

Grillée sur le défi de payer les soins de santé et sociaux sans la garantie de fonds supplémentaires, Mme Coffey a déclaré: “Nous continuerons à investir le même montant dans les soins de santé et sociaux que nous allouerions via la digue”.

Interrogée sur le plan de Mme Truss visant à détourner les fonds destinés au NHS vers les soins sociaux, Mme Coffey a déclaré: «Les gens sont clairs sur le fait que, dans le système, il y a actuellement des personnes hospitalisées qui n’ont pas besoin d’être hospitalisées, ont besoin de soins continus , mais pas nécessairement dans nos hôpitaux aigus.

« C’est pourquoi nous assurer que nous aidons les patients à se rendre au bon endroit où ils doivent être ouvrira la possibilité et la capacité à davantage de personnes d’être traitées dans nos hôpitaux de soins aigus.

Elle a également laissé entendre qu’elle ferait pression pour que le NHS utilise le secteur privé des soins de santé pour éliminer l’énorme arriéré d’opérations. “Je pense que nous devons simplement utiliser toutes les capacités que nous pouvons, et nous utilisons déjà le secteur indépendant”, a-t-elle déclaré à LBC.

Interrogée sur la possibilité que des médecins en formation fassent grève pour cause de salaire, Mme Coffey a déclaré: “J’espère que, bien sûr, les gens continueront à faire passer leurs patients en premier.”

La nouvelle secrétaire à la Santé, une catholique pratiquante, a également insisté sur le fait qu’elle “ne cherchera pas à annuler” les lois sur l’avortement, au milieu des inquiétudes des militants concernant son bilan électoral sur la question.

Le British Pregnancy Advisory Service a déclaré que Mme Coffey – également nommée vice-Premier ministre – a déclaré qu’elle avait un bilan “profondément préoccupant” en matière de droit à l’avortement.

“Je suis consciente d’avoir voté contre les lois sur l’avortement”, a déclaré Mme Coffey à Sky News. « Ce que je dirai, c’est que je suis un démocrate complet et c’est fait. Ce n’est pas que je cherche à annuler des aspects des lois sur l’avortement.