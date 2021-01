LONDRES – La divulgation par la Grande-Bretagne vendredi qu’une nouvelle variante du virus pourrait être plus meurtrière que l’original a fait sensation sur les raisons pour lesquelles des informations aussi alarmantes ont été publiées alors que les preuves étaient si peu concluantes. Mais il y a peu de débat sur son impact: il a fait taire ceux qui ont appelé à un retour à la normale de sitôt. Le gouvernement britannique devrait annoncer dans les prochains jours qu’il prolongera et resserrera le verrouillage national imposé par le Premier ministre Boris Johnson ce mois-ci. Les écoles peuvent rester fermées jusqu’à Pâques, tandis que les voyageurs en provenance de l’étranger pourraient être tenus de mettre en quarantaine dans les hôtels pendant 10 jours. Pour M. Johnson, qui a fait face à des pressions incessantes de la part des membres de son propre parti conservateur pour commencer à assouplir les restrictions, l’avertissement concernant la variante était un argument puissant selon lequel la Grande-Bretagne pourrait être au milieu d’une nouvelle phase sévère de la pandémie – et que la détente les restrictions maintenant pourraient être calamiteuses. Bien que les scientifiques conviennent que la preuve de la plus grande létalité de la variante est préliminaire, non concluante et basée sur des données limitées, ils ont déclaré que cela servait néanmoins les objectifs du gouvernement dans le débat sur les verrouillages, dans lequel M. Johnson, tiré entre la science et la politique, a souvent montré une aversion pour prendre des mesures difficiles.

«Il est étrange de faire une telle annonce, qui a de graves implications et est clairement préoccupante pour le grand public, sans avoir un ensemble complet de données et une analyse plus approfondie», a déclaré Lawrence Young, virologue à la Warwick Medical School. «Je me demande s’il ne s’agissait pas de renforcer le message difficile concernant la nécessité de s’en tenir au verrouillage et de justifier des contrôles aux frontières accrus.»

Devi Sridhar, responsable du programme mondial de santé publique à l’Université d’Édimbourg, a déclaré: «Ces données préliminaires indiquent pourquoi la levée des restrictions doit être effectuée de manière prudente et mesurée.» Les intérêts des scientifiques et des représentants du gouvernement n’ont pas toujours été alignés pendant la lutte de la Grande-Bretagne contre la pandémie. Les tensions ont éclaté lorsque M. Johnson a décidé de rouvrir l’économie alors que les scientifiques mettaient en garde contre de nouvelles infections. Lors de son briefing à Downing Street vendredi, M. Johnson, certains ont noté, n’avait guère d’autre choix que de confirmer les inquiétudes selon lesquelles la nouvelle variante frappant la Grande-Bretagne était non seulement plus contagieuse, mais aussi plus mortelle. Quelques heures plus tôt, un épidémiologiste de premier plan, Neil Ferguson de l’Imperial College de Londres, a déclaré à un journaliste de télévision, Robert Peston, qu’un comité scientifique gouvernemental avait conclu qu’il était «réaliste» que la variante soit 30% plus mortelle que la version originale du coronavirus.