Lalalli Senna conçoit le plus haut gratte-ciel du Brésil comme un gratte-ciel « céleste »

L’artiste brésilien Lalalli Senna a conçu le concept de la tour Senna, un gratte-ciel géant de 500 mètres de haut au Brésil qui devrait être la plus haute tour résidentielle du pays et « la plus haute du monde », selon son développeur.

Le Tour Senna est prévu à Balneário Camboriú, une ville de l’État brésilien de Santa Catarina connue pour son paysage côtier bordé de gratte-ciel.

Les rendus montrent une tour élancée, recouverte de verre. À sa base, une partie de la façade glisse vers l’avant pour créer une série de terrasses couvertes de piscines et d’aménagements paysagers.

Une piste de course entourera le podium, qui fera partie d’un « espace immersif » dédié au pilote de course brésilien Ayrton Sennadécédé à l’âge de 34 ans des suites d’un accident de la route.

Le projet est une coentreprise entre un développeur, une société de construction et une société d’ingénierie FG Empreendimentos et le Marque Sennala marque lifestyle du regretté conducteur.

Il a été conçu par la nièce et artiste d’Ayrton Senna Lalalli Senna pour refléter son « parcours héroïque », avec l’axe horizontal représentant le « matériel » et le vertical, « le céleste et l’idéal ».

Des bandes lumineuses parcourront la façade et la base. Au sommet de la tour, les lumières entourant la couronne sont projetées vers le haut.

« La forme architecturale de la tour a été conçue pour symboliser ce voyage héroïque de dépassement de nos idéaux et la manifestation de notre profond potentiel », a déclaré Lalalli Senna.

« Le héros est fait de chair et d’os et part donc de l’axe matériel. Cependant, il recherche des qualités qui appartiennent au domaine des idéaux, comme la force, l’habileté, l’honneur et la vérité. Le héros se lance dans un voyage vers ce qui appartient au domaine céleste, s’efforçant de refléter ces aspects immatériels. »

« Finalement, le héros se débarrasse de sa coquille mortelle et devient pure lumière pour achever son voyage, symbolisé par le couronnement de la tour Senna. »

Haute de 500 mètres, la tour Senna contiendra 228 unités résidentielles, dont 18 « manoirs », 204 appartements, quatre penthouses en duplex et deux « méga penthouses en triplex » s’étendant sur 903 mètres carrés.

Les équipements seront répartis sur six étages dans tout le bâtiment, et un toit de 6 000 mètres carrés abritera également un « espace de loisirs ».

Selon le promoteur, le projet visera la certification LEED Platinum, ce qui en fera le « premier immeuble résidentiel de grande hauteur » à réaliser cet exploit s’il est récompensé et ce sera également le premier bâtiment en Amérique latine à utiliser un amortisseur de masse accordé (TMD), qui réduit les vibrations dans les bâtiments hauts et élancés.

Il a reçu l’approbation de la mairie de Balneário Camboriú et des organismes locaux de planification Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV) et Licença de Implantação Ambiental(LAI).

Ingénieur brésilien Stéphane Domeneghini a été citée par le promoteur comme responsable technique du projet. Elle est directrice exécutive de FG Talls, la branche du promoteur chargée de la production d’immeubles de grande hauteur.

Le début des travaux est prévu pour le second semestre 2025.

« Nous ne voulions pas que ce soit une folie », explique l’architecte du plus haut gratte-ciel d’Amérique

S’il est achevé, il s’agira du plus haut gratte-ciel résidentiel du monde. Le projet rejoint un gratte-ciel de Dubaï en lice pour le même titre, avec une hauteur prévue de 557 mètres.

« C’est notre engagement : transformer un concept intangible extraordinaire en quelque chose de réel et d’intemporel, laissant un héritage au-delà de notre génération, perpétuant le message pour l’avenir », a déclaré le président de FG Empreendimentos, Jean Graciola.

« Pour y parvenir, nous impliquons les plus grands noms mondiaux de l’architecture et de l’ingénierie, garantissant l’excellence d’une structure de plus de 500 mètres de haut, qui sera le plus haut bâtiment résidentiel du monde. »

Ailleurs dans le monde, un gratte-ciel de très grande hauteur est prévu à Oklahoma City, tandis que récemment, SOM s’est associé à la société énergétique Energy Vault pour concevoir quatre systèmes schématiques de stockage d’énergie durable pour générer de l’électricité pour les immeubles de très grande hauteur.

Les images sont de FG Empreendimentos