L’Alabama va exécuter un homme pour un quintuple meurtre en 2016

L’Alabama se prépare à exécuter un homme qui a admis avoir tué cinq personnes avec une hache et un pistolet lors d’un déchaînement de drogue en 2016 et a abandonné ses appels, afin que son exécution se poursuive.

Derrick Dearman, 36 ans, doit être exécuté par injection létale jeudi à 18 heures dans l’établissement correctionnel William C. Holman, dans le sud de l’Alabama.

Dearman a plaidé coupable du meurtre de cinq personnes lors d’un déchaînement en 2016 qui a commencé lorsqu’il est entré par effraction dans la maison où son ex-petite amie s’était réfugiée. Dearman a abandonné ses appels ce printemps afin que son exécution puisse avoir lieu. « Je suis coupable », a-t-il écrit dans une lettre adressée à un juge en avril, ajoutant qu' »il n’est pas juste pour les victimes ou leurs familles de continuer à prolonger la justice qu’elles méritent à juste titre ».

« Je donne volontiers tout ce que je peux pour essayer de rembourser une petite partie de ma dette envers la société pour toutes les choses terribles que j’ai faites », a déclaré Dearman dans un enregistrement audio envoyé cette semaine à l’Associated Press. « À partir de maintenant, j’espère que l’accent ne sera pas mis sur moi, mais plutôt sur la guérison de toutes les personnes que j’ai blessées. »

Shannon Mélissa Randall, 35 ans ; Joseph Adam Turner, 26 ans; Robert Lee Brown, 26 ans ; Justin Kaleb Reed, 23 ans ; et Chelsea Marie Reed, 22 ans, ont été tuées le 20 août 2016 dans leur maison près de Citronelle, à environ 53 km au nord de Mobile. Toutes les victimes étaient apparentées.

L’une des victimes, Chelsea Reed, mariée à Justin Reed, était enceinte lorsqu’elle a été tuée. Ils avaient prévu de nommer le garçon Aiden Kaleb, selon sa nécrologie. Turner, qui était marié à Randall, partageait la maison avec les Reed. Brown, qui était le frère de Randall, y séjournait également la nuit des meurtres.

La veille du meurtre, Joseph Turner, le frère de la petite amie de Dearman, l’a amenée chez eux après que Dearman soit devenu violent à son égard, selon l’ordonnance de détermination de la peine d’un juge.

Dearman s’était présenté à la maison plusieurs fois cette nuit-là pour demander à voir sa petite amie et on lui avait dit qu’il ne pouvait pas y rester. Peu après 3 heures du matin, il est rentré chez lui alors que toutes les victimes dormaient, selon l’ordonnance de condamnation du juge. Il s’est frayé un chemin à travers la maison, attaquant les victimes avec une hache prise dans la cour, puis avec une arme trouvée dans la maison, ont indiqué les procureurs. Il a forcé sa petite amie, qui a survécu, à monter dans la voiture avec lui et à se rendre au Mississippi.

Dearman s’est rendu aux autorités à la demande de son père, selon l’ordonnance de détermination de la peine d’un juge de 2018.

Alors qu’il était escorté jusqu’en prison, Dearman a imputé le déchaînement à la drogue, déclarant aux journalistes qu’il était riche en méthamphétamine quand il est entré dans la maison et que «les drogues me faisaient penser à des choses qui n’existaient pas vraiment».

Dearman a d’abord plaidé non coupable, mais a changé son plaidoyer en coupable après avoir licencié ses avocats. Puisqu’il s’agissait d’une affaire de meurtre passible de la peine capitale, la loi de l’Alabama exigeait qu’un jury entende les preuves et détermine si l’État avait prouvé l’affaire. Le jury a déclaré Dearman coupable et a recommandé à l’unanimité la peine de mort.

Dearman est dans le couloir de la mort depuis 2018.

Il s’agit de la cinquième exécution programmée de l’année en Alabama. Deux des exécutions de l’État ont été réalisées par l’azote. Les deux autres ont été exécutés par injection létale, qui reste la principale méthode d’exécution utilisée par l’État.