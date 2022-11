L’Alabama va exécuter un homme dont le jury a voté 11-1 pour l’épargner

Les 12 jurés ont accepté de condamner Kenneth Eugene Smith dans le meurtre en 1988 de la femme d’un pasteur en Alabama, mais quand est venu le temps de recommander une peine, 11 d’entre eux ont voté pour l’épargner et l’envoyer en prison à vie.

Mais le juge a annulé la décision du jury et condamné à mort M. Smith, une pratique interdite par l’Alabama en 2017 et qui n’est plus autorisée nulle part aux États-Unis. Cette interdiction ne s’appliquait pas aux cas antérieurs, cependant, et l’État prévoit maintenant d’exécuter M. Smith, 57 ans, jeudi soir dans une prison du sud-ouest de l’Alabama.

La Cour suprême a rejeté mercredi une demande des avocats de M. Smith d’arrêter l’exécution, qui est prévue pour 18 heures, heure centrale.

M. Smith a été reconnu coupable en 1996 du meurtre d’Elizabeth Dorlene Sennett, l’épouse d’un pasteur, après que son mari se soit arrangé pour lui payer, ainsi qu’un autre homme, 1 000 $ chacun pour la tuer. Le mari s’est suicidé une semaine après le meurtre et l’autre tueur à gages a été exécuté en 2010.