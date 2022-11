L’Alabama suspend les exécutions après l’échec de la 3e injection létale

BIRMINGHAM, Ala. (AP) – Le gouverneur de l’Alabama, Kay Ivey, a demandé une pause dans les exécutions et a ordonné lundi un examen «de haut en bas» du système de peine capitale de l’État après une troisième injection mortelle sans précédent.

Le bureau d’Ivey a publié une déclaration indiquant qu’elle avait à la fois demandé au procureur général Steve Marshall de retirer les requêtes demandant des dates d’exécution pour deux détenus et a demandé que le Département des services correctionnels entreprenne un examen complet du processus d’exécution de l’État.

Ivey a également demandé à Marshall de ne pas demander de dates d’exécution supplémentaires pour d’autres condamnés à mort tant que l’examen n’est pas terminé.

Cette décision fait suite à l’exécution inachevée jeudi de Kenneth Eugene Smith, qui était le deuxième exemple de l’incapacité de l’État à mettre un détenu à mort au cours des deux derniers mois et le troisième depuis 2018. L’État a achevé une exécution en juillet, mais seulement après un retard de trois heures causé au moins en partie par le même problème avec le démarrage d’une ligne IV.

Niant que les autorités pénitentiaires ou les forces de l’ordre soient à blâmer pour les problèmes, Ivey a déclaré que “des tactiques juridiques et des criminels détournant le système sont en jeu ici”.

“Pour le bien des victimes et de leurs familles, nous devons faire les choses correctement”, a-t-elle déclaré.

Le commissaire aux services correctionnels, John Hamm, a déclaré que le ministère était pleinement engagé dans l’examen et était “confiant que nous pouvons bien faire les choses”.

“Tout est sur la table – de notre stratégie juridique pour traiter les appels de dernière minute, à la façon dont nous nous entraînons et nous préparons, à l’ordre et au calendrier des événements le jour de l’exécution, au personnel et à l’équipement impliqués”, a déclaré Hamm dans un communiqué. par le bureau du gouverneur.

Marshall “a lu les commentaires du gouverneur et du commissaire avec intérêt” et “aura plus à dire à ce sujet à une date ultérieure”, a déclaré Mike Lewis, porte-parole du procureur général.

Le Centre d’information sur la peine de mort, un groupe anti-peine de mort disposant d’une grande base de données sur les exécutions, a déclaré qu’aucun État autre que l’Alabama n’avait dû interrompre une exécution en cours depuis 2017, lorsque l’Ohio a interrompu l’injection létale d’Alva Campbell parce que les travailleurs ne pouvaient pas trouver une veine.

Le directeur exécutif de l’organisation, Robert Dunham, a déclaré qu’Ivey avait raison de demander une enquête et une pause, mais tout examen du système doit être effectué par quelqu’un d’autre que le système pénitentiaire de l’État. Alors qu’Ivey a blâmé les efforts de la défense pour les échecs d’exécution, Dunham a déclaré que son “aveuglement volontaire” face aux malheurs du système carcéral faisait partie du problème.

“Le département des services correctionnels de l’Alabama a l’habitude de nier et de déformer la vérité sur ses échecs d’exécution, et on ne peut pas lui faire confiance pour enquêter de manière significative sur sa propre incompétence et ses actes répréhensibles”, a-t-il déclaré.

Plus tôt cette année, après que le gouverneur du Tennessee, Bill Lee, ait interrompu une injection létale en avril parce qu’il avait appris que les médicaments n’avaient pas été testés comme requis, il a ordonné une enquête indépendante et suspendu toutes les exécutions jusqu’à la fin de l’année.

L’exécution de Joe Nathan James Jr. en Alabama a mis plusieurs heures à démarrer en juillet en raison de problèmes d’établissement d’une ligne intraveineuse, ce qui a conduit le groupe anti-peine de mort Reprieve US Forensic Justice Initiative à affirmer que l’exécution avait été bâclée.

En septembre, l’État a annulé l’exécution prévue d’Alan Eugene Miller en raison de difficultés d’accès à ses veines. Miller a déclaré dans un dossier au tribunal que le personnel de la prison l’avait piqué avec des aiguilles pendant plus d’une heure et, à un moment donné, l’avait laissé pendu verticalement sur une civière avant d’annoncer qu’ils s’arrêtaient. Les responsables de la prison ont soutenu que les retards résultaient du respect scrupuleux des procédures par l’État.

Ivey a demandé à l’État de retirer les requêtes demandant des dates d’exécution pour Miller et James Edward Barber, les deux seuls condamnés à mort avec de telles demandes devant la Cour suprême de l’Alabama.

L’Alabama en 2018 a annulé l’exécution de Doyle Hamm en raison de problèmes de connexion de la ligne intraveineuse. Hamm avait des veines endommagées à cause d’un lymphome, d’une hépatite et d’une consommation de drogue passée, a déclaré son avocat. Hamm est décédé plus tard en prison de causes naturelles.

L’Alabama aurait dû imposer un moratoire sur les exécutions après l’échec de l’exécution de Hamm pour le bénéfice de tous, a déclaré Bernard Harcourt, un avocat qui a représenté Hamm pendant des années.

« Sur le plan politique, le gouverneur Ivey ne mentionne que les victimes, mais ces exécutions bâclées ont été des épreuves pour les hommes sur la civière, leurs familles, amis, ministres et avocats, et tous les hommes et femmes travaillant à la prison et impliqués. dans ces tentatives ratées. Le traumatisme de ces exécutions s’étend largement à tous ceux qu’elles touchent », a déclaré Harcourt.

Jay Reeves, l’Associated Press