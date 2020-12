Quelques minutes après que la Louisiane a soutenu le Texas pour contester les résultats des élections présidentielles en Pennsylvanie, au Michigan, en Géorgie et au Wisconsin, l’Alabama a également signalé son soutien à l’affaire devant la Cour suprême des États-Unis.

le « Les actions inconstitutionnelles et les votes frauduleux dans d’autres États n’affectent pas seulement les citoyens de ces États, ils affectent les citoyens de tous les États », Le procureur général de l’Alabama, Steve Marshall, a déclaré mardi après-midi.

Chaque vote illégal compté, ou vote légal non compté, avilit et dilue le libre exercice du droit de vote par les citoyens.

Voici ma déclaration sur la requête déposée par l’État du Texas auprès de #SCOTUS et l’engagement de l’État de l’Alabama dans la lutte pour assurer #electionintegrity: pic.twitter.com/Z8NUumtb3y – Procureur général Steve Marshall (@AGSteveMarshall) 8 décembre 2020

Alors que Marshall s’est abstenu de signer le procès intenté par son collègue texan Ken Paxton, il a déclaré qu’il s’attend à ce que la Cour suprême « rapidement » décider d’entendre l’affaire, et la décision sera « instruire » Alabama comment continuer à se battre pour assurer l’intégrité électorale.

Ses commentaires sont intervenus peu de temps après une déclaration du procureur général de la Louisiane, Jeff Landry, qui a déclaré que son état avait «Préoccupations profondes» sur la façon dont les élections se sont déroulées dans les quatre États du champ de bataille, qui ont déclaré le démocrate Joe Biden vainqueur sur la base d’un grand nombre de bulletins de vote postaux comptés après le jour du scrutin.

Aussi sur rt.com La Louisiane soutient l’affaire du Texas devant la Cour suprême des États-Unis contre Biden « gagnant » les élections dans quatre États du champ de bataille

Bien que Landry n’ait pas non plus signé le procès au Texas, il a déclaré que cela faisait écho aux affirmations formulées dans le mémoire d’amicus par plusieurs États soutenant les républicains de Pennsylvanie qui voulaient que les résultats des élections dans l’État de Keystone soient annulés en raison d’irrégularités.

Les médias grand public et les réseaux sociaux se sont empressés de déclarer Biden vainqueur de l’élection et de qualifier « faux » ou « contesté » tout ce qui conteste cela, en particulier le président Donald Trump.



Aussi sur rt.com Le Texas poursuit quatre États du champ de bataille dans le but d’arrêter la finalisation de la victoire de Biden, cite des « irrégularités de vote »

Contrairement aux affaires intentées par les propres avocats et alliés de Trump, cependant, le Texas n’allègue pas de fraude électorale, mais fait valoir que les quatre États se sont engagés dans «Irrégularités de vote», non conforme «Amendements aux lois électorales des États dûment promulguées», et même la suppression potentielle du vote républicain, « Qu’ils soient licites ou illégaux. »

«Ces lacunes empêchent de savoir qui a légitimement remporté l’élection de 2020 et menacent de brouiller toutes les élections futures», a déclaré la requête déposée par Texas AG Ken Paxton, que la Cour suprême a inscrite au rôle, mais n’a pas encore statué.

Paxton soutient que les quatre États déclarant que Biden est le gagnant est « illicite » et devraient être examinés par les législateurs des États, qui, en vertu de la Constitution, ont le pouvoir de nommer eux-mêmes les électeurs. Les républicains contrôlent les quatre législatures des États.

Vous pensez que vos amis seraient intéressés? Partagez cette histoire!