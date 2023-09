L’Alabama sort du top 10 de l’AP pour la première fois depuis 2015 ; La Géorgie reste n°1

L’Alabama, n°13, est sorti du top 10 du sondage sur le football universitaire de l’Associated Press pour la première fois en huit ans, et la Géorgie est restée n°1 dimanche.

La Géorgie a reçu 57 votes de première place dans le Top 25 de l’AP. Le Michigan a conservé sa place au deuxième rang avec deux votes de première place. Le Texas n°3 a inversé sa place avec les Seminoles de l’État de Floride, n°4. Les Longhorns ont reçu trois votes de première place et les Seminoles en ont obtenu un.

Après avoir battu le sud de la Floride samedi, l’Alabama (2-1) a vu sa séquence d’apparitions consécutives dans le sondage AP classée dans le top 10 s’arrêter à 128. Il s’agit de la deuxième plus longue séquence de ce type dans l’histoire du sondage derrière les 137 de Miami de 1985. -93.

Ty Simpson ou Jalen Milroe sont-ils la réponse aux malheurs du quarterback de l’Alabama ?

Les Crimson Tide sont hors du top 10 pour la première fois depuis le 27 septembre 2015. Les Tide ont quitté le top 10 en septembre après avoir perdu à Ole Miss, mais sont revenus le 3 octobre et ont remporté un championnat national. .

La vilaine victoire 17-3 contre l’USF a marqué le premier match de l’Alabama contre un adversaire non membre de la conférence Power Five depuis 2007 au cours duquel le Tide n’a pas réussi à marquer au moins 20 points. Lors de ses 42 matchs précédents contre des adversaires non-Power Five, l’Alabama était invaincu, avec une marge moyenne de victoire de 40 points.

Le reste du top 10 comprenait le n°6 de l’Ohio State, le n°7 de Penn State, le n°8 de Washington, le n°9 de Notre Dame et le n°10 de l’Oregon.

Les Buckeyes rendront visite aux Fighting Irish samedi prochain comme pièce maîtresse d’un énorme programme de matchs classés contre classés.

L’Alabama a toujours la plus longue séquence de semaines consécutives de classement dans le pays, avec 249.

C’est le deuxième meilleur record de tous les temps, mais il reste encore loin du record. Le Nebraska, sous la direction de Tom Osborne, a été classé pendant 348 semaines consécutives de 1981 à 2002.

La deuxième meilleure séquence active derrière l’Alabama appartient à l’Ohio State avec 182, bien que les Buckeyes n’étaient pas éligibles pour les premiers sondages de la saison régulière de la saison 2020.

L’État de l’Ohio a-t-il une défense LEGIT sous Jim Knowles ?

La séquence de la Géorgie est de 102. Le Michigan est le quatrième meilleur avec 34 et l’Utah a la cinquième plus longue séquence active dans le Top 25 avec 25.

Kansas State a été la seule équipe à sortir du classement cette semaine après avoir perdu au Missouri sur un panier de 61 verges à la fin du temps imparti.

Le numéro 25 de la Floride est revenu pour la première fois depuis le 24 septembre de la saison dernière après avoir bouleversé le Tennessee.

Les Vols ont perdu 12 places au 23e rang.

Avec le retour des Gators dans le Top 25 AP, l’État de Floride, Miami et la Floride sont tous classés pour la première fois depuis le 17 septembre 2017.

Les deux seules équipes classées dans le Big 12 cette semaine sont celles qui partent après cette saison, le Texas et l’Oklahoma.

Cependant, pour être honnête, le Colorado et l’Utah rejoindront le Pac-12 et les Utes sont n°11 et les Buffaloes n°19, après avoir remporté un thriller en double prolongation contre Colorado State.

Faits saillants du n ° 18 des Colorado Buffaloes contre les Colorado State Rams

Pac-12-8 (n° 5, 8, 10, 11, 14, 19, 21, 22).

SEC — 6 (n° 1, 12, 13, 15, 23, 25).

ACC — 4 (n° 4, 17, 18, 20).

Big Ten – 4 (n° 2, 6, 7, 24).

Big 12-2 (n° 3, 16).

Indépendant – 1 (n° 9).

Il n’y a pas beaucoup mieux que cette gamme de jeux.

N°6 de l’État de l’Ohio au n°9 de Notre-Dame. Pour la deuxième année consécutive, c’est un match parmi les 10 premiers.

N°15 Ole Miss au n°13 Alabama. Tide mène la série 9-3 lorsque les deux sont classés.

N°22 UCLA au n°11 Utah. La deuxième rencontre avec les deux équipes classées. La première, c’était l’année dernière.

N°19 Colorado au n°10 Oregon. Première rencontre de saison régulière avec les deux équipes classées.

N° 14 de l’État de l’Oregon au n° 21 de l’État de Washington. Les Beavers et les Cougars, les laissés-pour-compte du Pac-12, ont joué 98 fois, mais jamais auparavant lorsque les deux équipes étaient classées.

N° 24 Iowa au n° 7 Penn State. Trois des quatre dernières rencontres ont eu lieu lorsque les deux étaient classés.

Voici le classement complet :

1. Géorgie

2. Michigan

3. Texas

4. État de Floride

5. USC

6. état de l’Ohio

7. État de Pennsylvanie

8. Washington

9. notre Dame

dix. Oregon

11. Utah

12. LSU

13. Alabama

14. État de l’Oregon

15. Ole Mademoiselle

16. Oklahoma

17. Caroline du Nord

18. Duc

19. Colorado

20. Miami

21. Etat de Washington

22. UCLA

23. Tennessee

24. Iowa

25. Floride

Reportage de l’Associated Press.

SUIVRE Suivez vos favoris pour personnaliser votre expérience FOX Sports Football universitaire Marée cramoisie de l’Alabama Bouledogues de Géorgie

Tendance du FOOTBALL COLLÉGIAL