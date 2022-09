Un prisonnier condamné à mort en Alabama pourrait être exécuté la semaine prochaine en utilisant une nouvelle méthode inédite qui prive le corps d’oxygène.

James Houts, procureur général adjoint de l’État, a déclaré à un juge fédéral qu’il est “très probable” que l’hypoxie azotée puisse être disponible pour l’exécution d’Alan Miller la semaine prochaine.

La technique a été approuvée par l’État en 2018, mais elle n’a jamais été utilisée ni testée.

Cela entraînerait la mort en forçant le détenu à ne respirer que de l’azote, le privant de l’oxygène nécessaire au maintien des fonctions corporelles.

Miller a été reconnu coupable d’avoir tué trois hommes lors d’une fusillade sur le lieu de travail en 1999 près de Birmingham, en Alabama.

Il doit actuellement être exécuté le 22 septembre par injection létale, mais cherche à bloquer cette poursuite.

Miller a déclaré qu’il avait opté pour l’hypoxie à l’azote au lieu d’une injection létale en raison de la peur des aiguilles, mais les agents correctionnels ont perdu ses papiers.

Lors d’une audience au tribunal lundi, le juge de district américain R. Austin Huffaker Jr a demandé si l’Alabama était prêt à procéder à des exécutions par hypoxie azotée.

M. Houts a déclaré que la méthode pourrait être disponible dès la semaine prochaine et que les responsables sont en train de finaliser un protocole sur son fonctionnement.

Cependant, la décision finale sur le moment d’utiliser la nouvelle méthode appartiendrait au commissaire correctionnel John Hamm.

Qu’est-ce que l’hypoxie azotée ?

En 2018, l’Alabama est devenu le troisième État à autoriser l’utilisation non testée d’azote gazeux pour exécuter des prisonniers, après l’Oklahoma et le Mississippi.

À l’époque, la loi de l’État laissait aux détenus une brève fenêtre pour la sélectionner comme méthode d’exécution préférée.

L’azote représente 78% de l’air inhalé par les humains et est inoffensif lorsqu’il est inhalé avec de l’oxygène. La théorie derrière la méthode d’exécution est que changer la composition de l’air à 100% d’azote entraînerait l’évanouissement du détenu, puis sa mort par manque d’oxygène.

Les États ont commencé à proposer l’hypoxie azotée comme méthode d’exécution alternative en raison de la difficulté à obtenir des drogues injectables létales et des litiges en cours sur l’humanité de cette méthode.

Ceux qui y sont favorables ont fait valoir que ce serait plus simple et plus humain.

“Expérience humaine”

Trip Pittman, un législateur républicain qui a parrainé la législation de 2018, a émis l’hypothèse que ce serait similaire à la façon dont les passagers d’un avion s’évanouissent lorsqu’un avion se dépressurise.

Cependant, les critiques ont comparé la méthode à l’expérimentation humaine.

Robert Dunham, directeur exécutif du Centre d’information sur la peine de mort, a déclaré qu’il “n’a absolument pas été testé”.

Alors que les partisans ont émis l’hypothèse que ce serait rapide et indolore, Dunham a noté que les États avaient déjà dit la même chose à propos de la chaise électrique.

Les directives d’euthanasie de l’American Veterinary Medical Association indiquent que l’hypoxie au gaz inerte est acceptable, sous certaines conditions, pour l’euthanasie des poulets, des dindes et des porcs, mais n’est pas recommandée pour d’autres mammifères tels que les rats.