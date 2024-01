L’Alabama se fait intimider par le Tennessee et perd 91-71

L’Alabama Crimson Tide s’est rendu à Knoxville pour affronter les Tennessee Volunteers samedi, à égalité en tête de la SEC. Les Vols ont combiné leur défense physique typique avec une bien meilleure attaque cette année, ce qui en fait une équipe très difficile à gérer. Les Volontaires ont dominé dès le début et ont battu le Tide 91-71. L’Alabama est tombé à 12-6 au total et 4-1 dans la SEC tandis que le Tennessee s’est amélioré à 14-4 et 4-1 en conférence.







The Tide a utilisé la même formation de départ composée de Mark Sears, Aaron Estrada, Rylan Griffen, Grant Nelson et Nick Pringle. Sears s’est blessé à la cheville lors de la victoire contre le Missouri mardi et des questions ont été soulevées quant à sa disponibilité aujourd’hui. Le senior de Muscle Shoals les a lacés et a fait de son mieux dans le concours.

Bama semblait désynchronisé dès le début, plus susceptible de retourner le ballon que de tirer au début du match. Les Volontaires ont une défense d’élite et ont forcé plusieurs revirements tout au long du match, mais au début, Tide abandonnait le ballon avec facilité. L’entraîneur Nate Oats a remplacé tôt par Latrell Wrightsell, Jr., Mo Dioubate et Sam Walters, mais malgré tous ses efforts, il n’a pas pu trouver une unité cohérente. À 14 :20 de la fin, le score était de 14-7 Vols et Bama a réalisé cinq revirements.

Walters a marqué les trois premiers points du match de Bama avec 12:35 à jouer pour réduire le déficit de 18-12, ce qui était aussi serré que le Tide pourrait l’être pour le reste du match. Le Tide a réussi à atteindre la ligne des lancers francs 15 fois au cours de la mi-temps, ce qui les a aidés à rester à distance de frappe. Un autre Walters et deux lancers francs de Sears ont réduit l’avance à 47-37 avec 1:21 à jouer à la mi-temps. Bama a raté une occasion de rapprocher les choses avec plus de revirements. Les Volontaires ont marqué trois points à quelques secondes de la fin et ont porté l’avance à 50-37 à la pause.

Dans la première mi-temps, l’Alabama a tiré 12-22 pour 55% – bon, mais 2-9 sur trois – mauvais, tout en faisant 11-15 sur la bande de charité. The Tide a réalisé 14 rebonds, sept passes décisives, trois interceptions, trois blocs, mais surtout 13 revirements. Griffen et Sears ont récolté sept points chacun tandis que Pringle et Walters en ont ajouté six chacun. Nelson a mené avec cinq rebonds et Estrada a été le principal facilitateur avec cinq passes décisives.

Les Vols ont tiré 19-40 pour 48%, 6-17 pour 35% en profondeur et ont réalisé 6-7 lancers francs. L’équipe locale a réalisé 18 rebonds, 13 passes décisives, neuf interceptions, trois contres et seulement quatre revirements. Dalton Knecht a marqué 17 points, Jordan Gainey en a ajouté 13 et Jonas Aidoo était également à deux chiffres avec 10 points.

The Tide a envoyé les cinq mêmes titulaires pour la seconde période. Les choses n’ont pas changé. Au premier temps mort des médias, à 16 minutes de la fin, le score était de 55-41 et Bama n’a jamais pu monter la charge. Les coupables ont continué à être les revirements, les rebonds manqués pour les points UT de la deuxième chance et l’incapacité d’obtenir une apparence nette à trois points. Malgré son problème à la cheville, Sears est resté dans le match et a marqué plusieurs paniers tout au long de la séquence. Un pointeur en fin de vol trois a poussé le Tennessee au-dessus de la barre des 90 points et a donné à l’équipe locale la victoire 91-71.

En seconde période, l’Alabama a tiré 13-34 pour 38 %, 2-12 pour 16 % sur trois et 6-9 sur la ligne des lancers francs. Dans l’ensemble, le Tide a tiré 25-56 pour 45 %, 4-21 pour 19 % derrière l’arc et 17-24 pour 71 % sur les lancers francs. Bama a réalisé 37 rebonds, neuf passes décisives, quatre blocs, cinq interceptions et 22 revirements. Sears a réussi à jouer 33 minutes et a marqué 22 points avec deux passes décisives, un bloc, un rebond et deux interceptions. Cependant, sept revirements, dont beaucoup non forcés, ont constitué une marque noire sur son jeu. Estrada a tiré 4-8 et a marqué huit points, trois rebonds et cinq passes décisives. Pringle a marqué huit points et a également pris cinq rebonds. Griffen en a marqué sept, cinq rebonds et a presque égalé Sears avec six revirements. Jarin Stevenson a également marqué sept points en 14 minutes. Walters a bien joué au cours de ses 18 minutes avec six points et cinq rebonds.

Le Tennessee a réussi 13 à 26 tirs en seconde période, dont 4 à 11 en profondeur, et a réalisé 11 à 18 lancers francs. Dans l’ensemble, tous les Vols ont tiré 32-66 pour 49%, 10-28 pour 36% sur trois et 17-25 pour 68% aux lancers francs. UT a terminé avec 34 rebonds, 21 passes décisives, six blocs, 15 interceptions et seulement sept revirements. Knecht a marqué 25 points, mais n’a tiré que 8-20 sur le terrain. Aidoo a marqué 19 points, quatre rebonds et quatre blocs. Gainey a terminé avec 15 points et Santiao Vescovi a fait un quatuor à deux chiffres avec 10 points.

Il est difficile de trouver une lueur d’espoir dans le jeu d’aujourd’hui. S’il y en a, Pringle a bien joué pour le deuxième match consécutif, Walters était plus sous contrôle et Stevenson a fait quelques belles choses. The Tide n’a tout simplement pas bien joué contre des équipes physiques, ni contre des équipes de haut niveau d’ailleurs. Au moins lors des défaites contre Purdue, Creighton et Arizona, Bama a joué serré et a mené tardivement. Aujourd’hui, cela ne s’est pas produit. Knoxville est un endroit difficile à jouer et les Vols sont une équipe coriace et bien entraînée. L’équipe de l’entraîneur Rick Barnes a fait un excellent travail en ne jamais donner au Tide un look net à trois points et a suffisamment frappé les visiteurs pour les frustrer. À l’avenir, la situation du chiffre d’affaires doit s’améliorer.

Ensuite, une visite des chauds Auburn Tigers, désormais la dernière équipe invaincue dans le jeu SEC. Le match aura lieu mercredi soir à 18h30 CT et sera diffusé sur ESPN. Le Tide ne peut pas se permettre de perdre à domicile, ce sera donc un match important. Hé, c’est la Grange, c’est toujours un jeu important !

