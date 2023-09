L’Alabama rend la pareille en plaçant un groupe texan sur le pont supérieur du stade Bryant-Denny

Alors que le Texas et l’Alabama ne s’affronteront sur le terrain que samedi, les administrations de l’école s’y lancent déjà pour une deuxième saison consécutive.

Le directeur sportif de l’Alabama, Greg Byrne, a confirmé que l’école placerait les 5 000 billets alloués aux fans du Texas et au groupe sur le pont supérieur du stade Bryant-Denny. Cette décision intervient après que le Texas ait fait quelque chose de similaire lors du match de l’année dernière entre les deux équipes, en plaçant les billets attribués aux fans de l’Alabama et à son groupe sur le pont supérieur du Darrell K Royal-Texas Memorial Stadium.

« Nous sommes en mesure de proposer une disposition des sièges similaire à celle que nous avions l’année dernière à Austin », a déclaré Byrne. a déclaré au Tuscaloosa News.

L’Alabama n’a finalement pas envoyé son groupe au Texas pour le match de la saison dernière après avoir pris connaissance de l’arrangement. Le Texas, cependant, enverra son groupe en Alabama pour le match de cette saison, bien qu’il suivra une politique similaire pour les matchs hors de l’État en envoyant moins de membres et en n’organisant pas de représentation à la mi-temps, a déclaré un membre de l’administration sportive du Texas. Les nouvelles de Tuscaloosa.

Lorsque les deux écoles ont convenu de leur série aller-retour en 2018, elles ont inclus dans le contrat que l’équipe recevante dans chaque match devait allouer « 4 500 billets à acheter et 500 cadeaux à ses partisans (y compris les groupes) », mais il ne disait pas où ces billets devaient être.

Faits saillants des Rice Owls contre les Texas Longhorns n°11

Le Texas a été autorisé à placer les sièges qui lui sont attribués pour les supporters et le groupe de l’équipe visiteuse n’importe où dans le stade, quel que soit l’adversaire. Le Big 12 exige que chaque école attribue au moins 2 500 billets aux supporters et au groupe de l’équipe visiteuse, mais il ne précise pas où ils doivent s’asseoir.

« Nous avons déplacé la section visiteurs du bol inférieur pour donner à nos étudiants une section étudiante contiguë, créant ainsi une atmosphère fantastique pour DKR », a déclaré le directeur sportif du Texas, Chris Del Conte. a écrit dans un article sur les réseaux sociaux après avoir reçu des critiques pour avoir installé les fans et le groupe de TCU sur le pont supérieur lors d’un match en 2018. « Si une équipe visiteuse choisit d’amener son groupe, elle doit s’asseoir sur les sièges réservés aux visiteurs. »

La SEC, qui accueillera le Texas et l’Oklahoma en 2024, oblige toutes les écoles à allouer au moins 2 500 sièges aux supporters de l’équipe visiteuse dans la cuvette inférieure des stades pour les matchs de conférence. L’Alabama et le Texas ne devraient pas se rencontrer en 2024.

Le match de la saison dernière a été un classique instantané, avec Bryce Young en tête, alors numéro 1. 1 Alabama à une victoire de 20-19 contre le Texas. Le quart-arrière partant des Longhorns, Quinn Ewers, s’est blessé à l’épaule dans la première moitié du match, mais la défense du Texas a réussi à ralentir le Crimson Tide pendant une grande partie du match jusqu’à ce qu’ils traversent le terrain et marquent le panier gagnant. avec 10 secondes restantes.

Il y aura quelques autres différences notables dans le match de cette année entre les deux puissances du football universitaire. Premièrement, le temps devrait être un peu plus frais que le match de l’année dernière, qui s’est déroulé au milieu des années 90 car il s’est déroulé en fin de matinée et en début d’après-midi au Texas. Le match de samedi se jouera en soirée, avec premiers bulletins météorologiques indiquant que la température chutera du milieu des années 80 aux années 70 pendant le match.

Faits saillants de l’Alabama contre le Texas

Bien sûr, la grande différence est que l’Alabama n’aura pas Young comme quart-arrière pour le match de cette saison. Le Crimson Tide a remplacé Young, qui a lancé pour 213 verges et un touché avec 38 verges au sol lors du match de l’année dernière, par Jalen Milroe lors de la première semaine. L’étudiant en chemise rouge a complété 13 des 18 passes pour 194 verges et trois touchés à faire avec 48 verges au sol. et deux touchés au sol lors de la victoire de l’Alabama lors de la première semaine contre le Middle Tennessee.

Ewers a complété 9 des 12 passes pour 134 verges alors qu’il a mené le Texas à deux scores lors des deux seuls entraînements qu’il a joués lors du match de l’année dernière.

L’Alabama est actuellement répertorié comme Favoris de 7,5 points avant la confrontation de samedi au stade Bryant-Denny.

