L’Alabama qualifie la méthode d’exécution de l’azote d’indolore et humaine, mais les critiques soulèvent des doutes

MONTGOMERY, Alabama — L’Alabama, à moins d’être arrêté par les tribunaux, a l’intention d’attacher Kenneth Eugene Smith à une civière jeudi et d’utiliser un masque à gaz pour remplacer l’air respirable par de l’azote, le privant ainsi d’oxygène, lors de la première tentative d’exécution du pays avec cette méthode. .

Le bureau du procureur général de l’Alabama a déclaré la semaine dernière aux juges de la cour d’appel fédérale que l’hypoxie à l’azote est “la méthode d’exécution la plus indolore et la plus humaine connue de l’homme”. Mais ce que Smith, 58 ans, ressentira exactement après que le directeur aura allumé le gaz est inconnu, disent certains médecins et critiques.

“Quel effet le condamné ressentira à cause de l’azote lui-même, personne ne le sait”, a écrit le Dr Jeffrey Keller, président de l’American College of Correctional Physicians, dans un courrier électronique. “Cela n’a jamais été fait auparavant. Il s’agit d’une expérience expérimentale. procédure.”

Keller, qui n’a pas participé à l’élaboration du protocole de l’Alabama, a déclaré que le plan consiste à « éliminer tout l’oxygène de l’air » que Smith respire en le remplaçant par de l’azote.

“Comme le condamné ne respirera pas d’oxygène, il mourra”, a déclaré Keller. “C’est un peu différent de mettre un sac en plastique sur la tête.”

L’État de l’Alabama a prédit dans les documents déposés devant la Cour fédérale que l’azote gazeux « provoquerait une perte de conscience en quelques secondes et causerait la mort en quelques minutes ».

L’État prévoit de placer un « respirateur à adduction d’air à masque complet » sur le visage de Smith. L’azote serait administré pendant au moins 15 minutes ou « cinq minutes après une indication plate sur l’ECG, selon la durée la plus longue », selon le protocole de l’État.

Cette exécution serait la première tentative d’utiliser une nouvelle méthode depuis l’introduction de l’injection létale en 1982. Trois États – l’Alabama, le Mississippi et l’Oklahoma – ont autorisé l’hypoxie à l’azote comme méthode d’exécution. Certains États explorent de nouvelles méthodes car les drogues injectables mortelles sont difficiles à trouver.

L’American Veterinary Medical Association a écrit dans ses lignes directrices sur l’euthanasie de 2020 que l’hypoxie à l’azote n’est pas une méthode d’euthanasie acceptable pour la plupart des mammifères car l’environnement anoxique « est pénible ». Et les experts nommés par le Conseil des droits de l’homme de l’ONU ont averti qu’ils estimaient que la méthode d’exécution pourrait violer l’interdiction de la torture.

Le Dr Joel Zivot, un anesthésiologiste qui, en tant qu’un des quatre professionnels qui ont déposé la plainte à l’ONU qui a conduit à l’avertissement, a déclaré que Smith risquait de faire des convulsions et de s’étouffer à mort avec son propre vomi. Il a ajouté que toute fuite sous le masque pourrait prolonger l’exécution.

« Une fuite aura deux effets. Cela mettrait potentiellement en danger les personnes alentour. … L’air pourrait alors également pénétrer sous le masque”, a déclaré Zivot. “Et ainsi l’exécution pourrait être prolongée ou peut-être qu’il ne mourrait jamais, il pourrait simplement être blessé.”

Une grande partie de ce qui est enregistré sur les décès dus à l’azote provient d’accidents industriels – où des fuites ou des erreurs de cartouches ont tué des personnes – et de tentatives de suicide. Le Chemical Safety and Hazard Investigation Board des États-Unis a découvert que 80 personnes avaient été tuées par asphyxie à l’azote entre 1992 et 2002.

Smith était l’un des deux hommes reconnus coupables du meurtre contre rémunération de l’épouse d’un pasteur en 1988. Les procureurs ont déclaré que les hommes avaient reçu 1 000 dollars pour tuer Elizabeth Sennett, 45 ans, au nom de son mari, qui voulait percevoir ses assurances. Le coroner a déclaré que Sennett avait été poignardé à plusieurs reprises. Son mari s’est suicidé lorsqu’il est devenu suspect. John Forrest Parker, l’autre homme condamné, a été exécuté en 2010.

Le fils de la victime, Charles Sennett Jr., a déclaré dans une interview à WAAY-TV que Smith “doit payer pour ce qu’il a fait”. Lui et d’autres membres de sa famille prévoient d’assister à l’exécution.

« Et certaines de ces personnes disent : ‘Eh bien, il n’a pas besoin de souffrir comme ça.’ Eh bien, il n’a pas demandé à maman comment souffrir ?”, a déclaré le fils à la station. “Ils l’ont juste fait. Ils l’ont poignardée – plusieurs fois.”

La condamnation initiale de Smith a été annulée. Il a été de nouveau reconnu coupable en 1996. Le jury a recommandé une peine d’emprisonnement à perpétuité par 11 voix contre une, mais un juge a condamné Smith à mort. L’Alabama n’autorise plus un juge à annuler la décision de condamnation d’un jury dans les affaires de peine de mort.

Smith est l’une des rares personnes à avoir survécu à une tentative d’exécution antérieure. L’État a tenté une injection létale en 2022, mais le système pénitentiaire l’a annulé avant que les médicaments ne soient administrés parce que le personnel avait des difficultés à connecter les deux lignes intraveineuses requises.

Les avocats de Smith demandent aux tribunaux de bloquer l’exécution à l’azote, arguant qu’il est inconstitutionnel que l’État fasse une seconde tentative d’exécution et que son projet viole l’interdiction des peines cruelles et inhabituelles et mérite au moins un examen plus approfondi avant d’être utilisé.

“Il est indéfendable que les responsables de l’Alabama ignorent simplement les risques très réels que présente cette méthode non testée et expérimentent sur un homme qui a déjà survécu à une tentative d’exécution”, a déclaré Robin M. Maher, directeur exécutif du Centre d’information sur la peine de mort.

La communauté Sant’Egidio, une organisation caritative catholique affiliée au Vatican et basée à Rome, a exhorté mardi l’Alabama à ne pas procéder à cette exécution, affirmant que la méthode choisie est « barbare » et « non civilisée » et apporterait une « honte indélébile » à l’État.

Le bureau du procureur général de l’Alabama a noté que Smith, alors qu’il luttait auparavant contre l’injection létale, avait suggéré l’azote comme méthode d’exécution alternative. Les tribunaux exigent que les détenus contestant leur méthode d’exécution suggèrent une méthode alternative.

“Maintenant que l’État est prêt à donner à Smith ce qu’il a demandé, il s’y oppose”, a déclaré lundi le bureau du procureur général.

Le conseiller spirituel du détenu a déclaré que Smith avait peur de ce qui allait lui arriver.

“Actuellement, Kenny est écœuré, profondément peiné et horrifié par l’expérience d’hypoxie à l’azote qui est à venir”, a déclaré le révérend Jeff Hood, un opposant à la peine de mort. “Malgré l’obscurité qui s’est abattue, il essaie très fort de remplir chaque Deuxièmement, il aurait pu partir avec autant d’amour qu’il pouvait en rassembler.

Plusieurs manifestations sont prévues dans l’État. Un groupe de chefs religieux a remis lundi une pétition au gouverneur de l’État lui demandant d’interrompre l’exécution. “Les prisonniers ne sont pas des cobayes”, a déclaré le révérend Shane Isner de la First Christian Church sur les marches du Capitole.

Le gouverneur de l’Alabama, Kay Ivey, a déclaré la semaine dernière à l’Associated Press que l’État était prêt à aller de l’avant.

“L’exécution par cette méthode a été adoptée en 2018”, a déclaré Ivey. “Le bureau du procureur général et le département correctionnel nous ont assuré que tous les protocoles étaient en place et que nous appliquerions cette loi.”