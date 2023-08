L’Alabama programme sa première exécution avec une nouvelle méthode — RT World News

Le meurtrier reconnu coupable Kenneth Eugene Smith a déjà subi une tentative d’injection mortelle ratée l’année dernière

L’État de l’Alabama a demandé vendredi à un tribunal de programmer l’exécution du tueur condamné Kenneth Eugene Smith via la nouvelle méthode de l’hypoxie à l’azote.

Le procureur général Steve Marshall a demandé à la Cour suprême de l’Alabama de fixer une date pour ce qui serait la deuxième tentative d’exécution de Smith, qui a été reconnu coupable en 1988 du meurtre de la femme d’un pasteur dans le cadre d’un projet de meurtre contre rémunération orchestré par le prédicateur lui-même.

Une précédente tentative d’exécution de Smith par injection mortelle a échoué l’année dernière lorsque les techniciens n’ont pas pu insérer le tube IV pour administrer le cocktail de drogues mortelles.















L’hypoxie à l’azote n’a jamais été utilisée comme méthode d’exécution, bien que l’Alabama, l’Oklahoma et le Mississippi l’aient légalisée. L’azote représente 78 % de l’air que les humains respirent déjà, et augmenter ce chiffre à 100 % laisserait – du moins en théorie – le prisonnier inconscient en une minute et mort peu de temps après.

« Son taux d’échec, c’est-à-dire le nombre de cas dans lesquels le prisonnier survit, serait probablement bien inférieur à celui que nous observons avec les méthodes actuelles de peine de mort.« , a déclaré le professeur Charles Blanke de la faculté de médecine de l’Université de la santé et des sciences de l’Oregon à Fox News.

L’État n’a pas divulgué de détails sur la manière dont il prévoit d’exécuter Smith, notamment si une chambre à gaz ou un masque à gaz spécialement conçu sera utilisé, et le manque de planification ou de précédent a sonné l’alarme parmi les défenseurs des prisonniers.

« L’Alabama n’est pas en mesure d’expérimenter une méthode totalement non éprouvée et inutilisée pour exécuter quelqu’un.« , a déclaré l’avocate Angie Setzer de l’Equal Justice Initiative à l’Associated Press.

Smith et son partenaire n’ont reçu que 1 000 $ chacun en 1988 pour organiser une fausse invasion de domicile dans la résidence de Charles et Elizabeth Sennett dans le comté de Colbert. Elizabeth a été matraquée avec un outil de cheminée et poignardée neuf fois. Son mari, pasteur de l’Église du Christ, aurait espéré tirer profit de la police d’assurance-vie de grande valeur qu’il avait souscrite pour elle, car il avait accumulé des dettes importantes.

Sennett s’est suicidé une semaine après le meurtre, mais pas avant d’avoir avoué à ses fils qu’il avait eu une liaison et qu’il était responsable de la mort de leur mère.

Les injections mortelles bâclées ne sont pas rares aux États-Unis – celle de Smith était la deuxième en seulement deux mois en Alabama et la troisième depuis 2018. Les principales drogues autrefois utilisées dans le processus ne sont plus produites dans le pays et sont illégales à importer à des fins d’exécution, laissant les États improvisent avec des résultats parfois désastreux.

Le spectacle macabre des injections mortelles bâclées a apparemment rendu l’idée de l’hypoxie à l’azote populaire même parmi les condamnés à mort. Au moins huit prisonniers en Alabama ont intenté une action en justice pour être tués de cette façon depuis que cette méthode est devenue légale en 2018.