L’Alabama procédera à la première injection létale après examen des procédures d’exécution

ATMORE, Ala. (AP) – L’Alabama prévoit d’exécuter un détenu vendredi matin pour la mort brutale d’une femme en 2001, dans ce qui serait la première injection létale depuis que l’État a suspendu les exécutions suite à une série de problèmes liés à l’insertion des intraveineuses.

James Barber, 64 ans, doit être mis à mort dans une prison du sud de l’Alabama. La Cour suprême des États-Unis a rejeté la demande de suspension de Barber peu après minuit et a ouvert la voie au début de l’exécution.

Il s’agit de la première exécution prévue dans l’État depuis que le gouverneur Kay Ivey a suspendu les exécutions en novembre pour procéder à un examen interne après l’annulation de deux injections létales en raison de difficultés à insérer des intraveineuses dans les veines des condamnés.

Barber a été reconnu coupable de la mort brutale en 2001 de Dorothy Epps, 75 ans, à Harvest, en Alabama. Les procureurs ont déclaré que Barber, un homme à tout faire qui connaissait la fille d’Epps, a avoué avoir tué Epps avec un marteau à griffes et s’être enfui avec son sac à main. Les jurés ont voté 11 contre 1 pour recommander une peine de mort, qu’un juge a imposée.

L’exécution prévue de Barber intervient quelques heures après que l’Oklahoma a exécuté Jemaine Cannon pour avoir poignardé à mort une femme de Tulsa avec un couteau de boucher en 1995 après son évasion d’un centre de travail pénitentiaire.

L’avocat de Barber a demandé à la Cour suprême d’arrêter l’exécution, citant les problèmes récents de l’Alabama.

Les avocats du détenu Alan Miller ont déclaré que le personnel de la prison l’avait piqué avec des aiguilles pendant plus d’une heure alors qu’ils tentaient en vain de lui connecter une ligne intraveineuse et l’avaient à un moment donné suspendu verticalement à une civière lors de son exécution avortée en septembre. Les responsables de l’État ont annulé l’exécution de Kenneth Eugene Smith en novembre après avoir échoué à connecter la deuxième des deux lignes requises.

Des groupes de défense ont revendiqué une troisième exécution, effectuée en juillet après un retard en raison de problèmes d’intraveineuse, a été bâclée en raison de multiples tentatives de connexion à la ligne, une affirmation que l’État a contestée.

Ivey a annoncé en février que l’État reprenait les exécutions. Le commissaire aux services correctionnels de l’Alabama, John Hamm, a déclaré que le système pénitentiaire avait élargi son bassin de professionnels de la santé, commandé de nouveaux équipements et effectué des répétitions supplémentaires.

Les avocats de Barber ont fait valoir que son exécution « sera probablement bâclée de la même manière que les trois précédentes ».

La Cour suprême a rejeté la demande de Barber pour un sursis sans commentaire. La juge Sonia Sotomayor a exprimé son désaccord avec la décision dans un écrit joint par la juge Elena Kagan et le juge Ketanji Brown Jackson.

« Le huitième amendement exige plus que la parole de l’État que cette fois ce sera différent. La Cour ne devrait pas permettre à l’Alabama de tester l’efficacité de son examen interne en utilisant Barber comme son « cobaye », a écrit Sotomayor.

Le bureau du procureur général de l’Alabama avait exhorté la Cour suprême à laisser l’exécution se poursuivre.

L’État a écrit que les exécutions précédentes avaient été annulées en raison d’une « confluence d’événements, y compris des problèmes de santé spécifiques aux détenus individuels et des litiges de dernière minute intentés par les détenus qui ont considérablement raccourci la fenêtre permettant aux responsables de l’ADOC de procéder aux exécutions ».

« Dorothy Epps, la victime de Smith, a des survivants qui ont déjà attendu trop longtemps pour que justice soit rendue », a ajouté le bureau.

Dans les heures qui ont précédé l’exécution prévue, Barber a reçu 22 visiteurs et deux appels téléphoniques, a déclaré un porte-parole de la prison. Barber a mangé un dernier repas de pommes de terre rissolées chargées, d’omelette occidentale, de saucisse épicée et de pain grillé.

L’un des changements apportés par l’Alabama à la suite de l’examen interne a été de donner à l’État plus de temps pour procéder aux exécutions. La Cour suprême de l’Alabama a supprimé son délai habituel de minuit pour lancer une exécution afin de donner à l’État plus de temps pour établir une ligne IV et lutter contre les appels en justice de dernière minute. L’État aura jusqu’à 6 heures du matin vendredi pour commencer l’exécution de Barber.

