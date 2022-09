L’Alabama a déclaré cette semaine à un juge fédéral qu’il pourrait bientôt être prêt à utiliser une nouvelle méthode d’exécution inédite appelée hypoxie azotée pour exécuter une condamnation à mort.

La divulgation est intervenue lundi lors d’une audience sur la demande du détenu Alan Miller de bloquer son exécution prévue le 22 septembre par injection létale. Miller soutient que le personnel pénitentiaire a perdu des documents qu’il a rendus en 2018 demandant une hypoxie à l’azote, une méthode d’exécution que l’État a autorisée mais jamais utilisée.

James Houts, procureur général adjoint de l’État, a déclaré que la méthode pourrait être disponible dès la semaine prochaine. Cependant, la décision finale sur le moment d’utiliser la nouvelle méthode appartiendrait au commissaire aux corrections de l’État.

Voici ce que l’on sait sur l’hypoxie azotée :

A-t-il déjà été employé dans une exécution ?

Aucun État n’a utilisé l’hypoxie azotée pour exécuter une condamnation à mort.

En 2018, l’Alabama est devenu le troisième État – avec l’Oklahoma et le Mississippi – à autoriser l’utilisation non testée d’azote gazeux pour exécuter des prisonniers. Certains partisans ont émis l’hypothèse que l’hypoxie azotée serait une méthode d’exécution plus simple et plus humaine.

Comment cela fonctionnerait-il dans une exécution ?

Cette photographie non datée montre le détenu Alan Eugene Miller, qui a été reconnu coupable de meurtre qualifié lors d’une fusillade en milieu de travail qui a tué trois hommes en 1999. Miller dit qu’il avait précédemment demandé que l’hypoxie azotée soit utilisée dans son exécution. (Département des services correctionnels de l’Alabama/Associated Press)

L’azote représente 78 pour cent de l’air inhalé par les humains et est inoffensif lorsqu’il est inhalé avec de l’oxygène. La théorie derrière la méthode d’exécution est que changer la composition de l’air à 100 % d’azote priverait la personne de l’oxygène nécessaire au maintien des fonctions corporelles.

Trip Pittman, un ancien législateur républicain de l’Alabama qui a parrainé la législation de 2018, a émis l’hypothèse que ce serait similaire à la façon dont les passagers d’un avion s’évanouissent lorsqu’un avion se dépressurise.

L’État a publié peu d’informations sur la méthode proposée. La plupart des informations disponibles proviennent de procédures judiciaires. Le Département des services correctionnels de l’Alabama a déclaré l’année dernière à un juge fédéral qu’il avait mis au point un “système” pour utiliser de l’azote gazeux, mais ne l’a pas décrit.

Lors d’une audience du tribunal le 11 septembre, un avocat de l’État a déclaré avoir demandé à Miller s’il accepterait d’être équipé d’un masque, ce qui indique que l’État pourrait avoir l’intention de placer un masque facial sur le nez et la bouche du détenu.

Pourquoi la nouvelle méthode est-elle envisagée ?

Après le rétablissement de la peine capitale aux États-Unis en 1976, la plupart des exécutions ont été effectuées par électrocution, d’autres par chambre à gaz, pendaison ou peloton d’exécution. L’injection létale a été pratiquée pour la première fois en 1982 et est devenue la méthode dominante, les responsables estimant qu’il s’agissait d’une méthode plus humaine et plus efficace. Selon l’organisation à but non lucratif Death Penalty Information Center (DPIC), 1 370 personnes ont été exécutées par injection létale, ce qui représente 88 % de toutes les exécutions depuis 1976.

Les États ont commencé à proposer l’hypoxie azotée comme méthode d’exécution alternative en raison de la difficulté à obtenir des drogues injectables létales, car ces dernières années, les sociétés pharmaceutiques et leurs actionnaires ont hésité à vendre leur produit aux États pour une utilisation dans la peine capitale.

D’autres États ont même reconsidéré la possibilité d’utiliser un peloton d’exécution ou l’électrocution, bien que des contestations judiciaires aient empêché ces méthodes d’être à nouveau utilisées.

Quels sont les soucis ?

Les critiques ont comparé la méthode non testée à l’expérimentation humaine.

“Il n’a absolument pas été testé”, a déclaré Robert Dunham, directeur exécutif du Centre d’information sur la peine de mort. Aucun État n’a publié publiquement de protocole décrivant son fonctionnement.

Alors que les partisans ont émis l’hypothèse que ce serait rapide et indolore, Dunham a noté que les États avaient déjà dit la même chose à propos de la chaise électrique.

Les directives d’euthanasie de l’American Veterinary Medical Association indiquent que l’hypoxie au gaz inerte est acceptable, sous certaines conditions, pour l’euthanasie des poulets, des dindes et des porcs, mais n’est pas recommandée pour d’autres mammifères tels que les rats.

Que se passe-t-il ensuite ?

L’Alabama travaille à la finalisation d’un protocole d’utilisation de l’hypoxie azotée. Les étapes doivent être ajoutées au protocole d’état existant qui décrit les procédures d’exécution à l’aide de la chaise électrique ou de l’injection létale.

Il a déclaré que le commissaire de la prison de l’Alabama avait la décision finale quant au moment d’autoriser son utilisation. Des poursuites sont à prévoir si l’État décide d’aller de l’avant avec la méthode.

Quel est l’état de la peine de mort aux États-Unis ?

Actuellement, 27 États autorisent la peine capitale, bien que les gouverneurs de trois d’entre eux aient décrété un moratoire sur cette pratique aussi longtemps que durera leur mandat.

Sur les 24 restants, seul un petit nombre a régulièrement procédé à des exécutions ces dernières années. La plupart des États ont vu les conséquences de poursuites trop zélées ou imparfaites, avec 185 prisonniers “libérés du couloir de la mort avec des preuves de leur innocence”, selon le DPC.

Après le rétablissement de la peine capitale aux États-Unis en 1976, la plupart des exécutions effectuées en une seule année ont eu lieu en 1999, un total de 98 détenus. Le total a été inférieur à 40 chaque année depuis 2013, tombant à un niveau record de 11 en 2021. Jusqu’à présent cette année, il y a eu 10 exécutions au total, effectuées en Alabama, en Floride, au Missouri, en Oklahoma et au Texas.

Pendant l’administration de Donald Trump, 13 exécutions ont été effectuées sur des détenus condamnés à mort par le gouvernement fédéral, la première au niveau fédéral depuis 2003. Le procureur général Merrick Garland de l’administration du président Joe Biden a ordonné une pause sur les exécutions fédérales l’année dernière jusqu’à un examen complet de la pratique pourrait être complétée.