L’Alabama prévoit de procéder à la première exécution d’azote gazeux. Comment cela fonctionnera-t-il et quels sont les risques ?

MONTGOMERY, Alabama (AP) — L’Alabama se prépare à utiliser une nouvelle méthode d’exécution : l’azote gazeux.

Kenneth Eugene Smith, qui a survécu à la précédente tentative de l’État de le mettre à mort par injection mortelle en 2022, devrait être mis à mort jeudi par hypoxie à l’azote. S’il était appliqué, il s’agirait de la première nouvelle méthode d’exécution depuis l’introduction de l’injection létale en 1982.

L’État maintient que l’azote provoque rapidement une perte de conscience, mais les critiques ont comparé cette méthode d’exécution jamais utilisée à l’expérimentation humaine.

QU’EST-CE QUE L’HYPOXIE D’AZOTE ?

L’exécution d’une hypoxie à l’azote entraînerait la mort en forçant le détenu à respirer de l’azote pur, le privant ainsi de l’oxygène nécessaire au maintien de ses fonctions corporelles.

A-T-IL JAMAIS ÉTÉ UTILISÉ ?

Aucun État n’a eu recours à l’hypoxie à l’azote pour exécuter une condamnation à mort. En 2018, l’Alabama est devenu le troisième état – avec Oklahoma et Mississippi – pour autoriser l’utilisation de l’azote gazeux pour exécuter des prisonniers.

Certains États recherchent de nouveaux moyens d’exécuter les détenus car les drogues utilisées dans les injections mortelles, la méthode d’exécution la plus courante aux États-Unis, sont de plus en plus difficiles à trouver.

COMMENT EST-CE CENSÉ FONCTIONNER ?

L’azote, un gaz incolore et inodore, représente 78 % de l’air inhalé par les humains et est inoffensif lorsqu’il est respiré avec des niveaux d’oxygène appropriés.

La théorie derrière l’hypoxie à l’azote est que changer la composition de l’air à 100 % d’azote fera perdre connaissance à Smith, puis mourra par manque d’oxygène.

Une grande partie de ce qui est rapporté dans les revues médicales sur les décès dus à l’exposition à l’azote provient d’accidents industriels – où des fuites ou des confusions d’azote ont tué des travailleurs – et de tentatives de suicide.

QUE PRÉVOIT DE FAIRE L’ÉTAT ?

Après que Smith ait été attaché à la civière dans la chambre d’exécution, l’État a déclaré dans un dossier judiciaire qu’il placerait un « respirateur à adduction d’air à masque complet de type C approuvé par le NIOSH » – un type de masque généralement utilisé dans les milieux industriels pour délivrer la vie. -préserver l’oxygène – sur le visage de Smith.

Le directeur lira ensuite l’arrêt de mort et demandera à Smith s’il a un dernier mot avant d’activer « le système d’hypoxie à l’azote » depuis une autre pièce. L’azote gazeux sera administré pendant au moins 15 minutes ou « cinq minutes après une indication plate sur l’ECG, selon la période la plus longue ». selon le protocole de l’état.

L’État a fortement rédigé des sections du protocole liées au stockage et aux tests du système de gaz.

Le bureau du procureur général de l’Alabama a déclaré à un juge fédéral que l’azote gazeux « provoquerait une perte de conscience en quelques secondes et entraînerait la mort en quelques minutes ».

QUELLES SONT LES CRITIQUES ?

Les avocats de Smith affirment que l’État cherche à faire de lui le « sujet de test » pour une nouvelle méthode d’exécution.

Ils ont fait valoir que le masque que l’État envisage d’utiliser n’est pas étanche à l’air et que l’oxygène qui s’y infiltre pourrait le soumettre à une exécution prolongée, le laissant éventuellement dans un état végétatif au lieu de le tuer. Un médecin a témoigné au nom de Smith que l’environnement pauvre en oxygène pouvait provoquer des nausées, laissant Smith s’étouffer à mort avec son propre vomi.

Des experts nommés par le Conseil des droits de l’homme des Nations Unies ont averti au début du mois que, selon eux, la méthode d’exécution violerait l’interdiction de la torture et d’autres peines cruelles, inhumaines ou dégradantes.

L’American Veterinary Medical Association a écrit en 2020 lignes directrices sur l’euthanasie que l’hypoxie azotée peut être une méthode d’euthanasie acceptable dans certaines conditions pour les porcs mais pas pour d’autres mammifères car elle crée un « environnement anoxique pénible pour certaines espèces ».

EST-CE LA MÊME QUE LA CHAMBRE À GAZ ?

Pas exactement. Certains États utilisaient auparavant du cyanure d’hydrogène, un gaz mortel, pour les exécutions. Le dernier prisonnier exécuté dans une chambre à gaz américaine fut Walter LaGrand, le deuxième de deux frères allemands condamnés à mort pour le meurtre d’un directeur de banque en 1982 dans le sud de l’Arizona. Il a fallu 18 minutes à LaGrand pour mourir en 1999.

QUI EST LE DÉTENU ?

Smith était l’un des deux hommes reconnus coupables du meurtre contre rémunération de l’épouse d’un pasteur en 1988. Les procureurs ont déclaré que Smith et l’autre homme avaient chacun reçu 1 000 $ pour tuer Elizabeth Sennett au nom de son mari, qui était profondément endetté et voulait percevoir l’argent de l’assurance.

L’Alabama a tenté d’exécuter Smith en 2022 par injection mortelle. Il a été attaché à la civière dans la salle d’exécution en cours de préparation pour une injection mortelle, mais l’État annulé l’injection mortelle lorsque les membres de l’équipe d’exécution ont eu des difficultés à connecter la deuxième des deux lignes intraveineuses requises aux veines de Smith. Smith a été attaché à la civière pendant près de quatre heures, selon ses avocats, alors qu’il attendait de voir si l’exécution aurait lieu.

Y A-T-IL DES CONTESTATIONS JURIDIQUES ?

La question de savoir si l’exécution peut avoir lieu sera portée devant la Cour suprême des États-Unis.

La 11e Cour d’appel des États-Unis a entendu les arguments vendredi dans l’affaire Smith’s. demande de blocage de l’exécution. Une fois que le tribunal aura statué, chaque partie pourra faire appel.

Smith a soutenu que les procédures proposées par l’État violaient l’interdiction des peines cruelles et inhabituelles. Il a également fait valoir que l’Alabama avait violé ses droits à une procédure régulière en programmant l’exécution alors qu’il avait des appels en cours et que le masque facial interférerait avec sa capacité de prier.

Dans une autre affaire, Smith fait valoir que cela violerait l’interdiction constitutionnelle des peines cruelles et inhabituelles imposées à l’État. une deuxième tentative pour l’exécuter après avoir déjà survécu à une tentative d’exécution. Les avocats de Smith ont demandé vendredi à la Cour suprême des États-Unis de surseoir à l’exécution afin d’examiner cette question.

QUELS SONT LES ENJEUX POTENTIELS ?

L’injection létale est la méthode d’exécution la plus couramment utilisée aux États-Unis, mais les États appliquant la peine de mort ont parfois eu du mal à obtenir les drogues ou les médicaments nécessaires. rencontré d’autres problèmes dans la connexion des lignes intraveineuses.

Si l’exécution en Alabama se poursuit, d’autres États pourraient chercher à commencer à utiliser de l’azote gazeux.

Si l’exécution est bloquée par le tribunal ou bâclée, cela pourrait arrêter ou ralentir la poursuite de l’azote gazeux comme méthode d’exécution alternative.