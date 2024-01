L’Alabama peut procéder à la toute première exécution d’azote gazeux aux États-Unis, selon une décision de la cour d’appel

L’Alabama peut poursuivre son projet de procéder à la première exécution à l’azote gazeux aux États-Unis après qu’une cour d’appel fédérale n’ait pas été convaincue mercredi que cette méthode violait l’interdiction constitutionnelle des peines cruelles et inhabituelles.

Sauf intervention judiciaire ou étatique de dernière minute, Kenneth Eugene Smith devrait mourir dès jeudi via l’azote. hypoxiedans lequel une personne ne respire que de l’azote et meurt par manque d’oxygène.

Le détenu Kenneth Eugene Smith. Département correctionnel de l’Alabama via AP

La majorité décision de la Cour d’appel américaine du 11e circuitqui n’a pas fait l’unanimité, est d’accord avec une autre décision rendue ce mois-ci par un juge fédéral de l’Alabama qui s’est rangé du côté du département correctionnel de l’Alabama dans sa tentative d’utiliser de l’azote gazeux sur Smith.

“Il ne fait aucun doute que la mort par hypoxie à l’azote est à la fois nouvelle et inédite”, a écrit la majorité dans son avis. “Parce que nous sommes liés par le précédent de la Cour suprême, Smith ne peut pas dire que l’utilisation de l’hypoxie à l’azote, en tant que méthode nouvelle et inédite, équivaudra à une punition cruelle et inhabituelle en violation du huitième amendement en soi.”

Mais dans son opinion dissidente, la juge de la Cour de circuit, Jill Pryor, a déclaré qu’elle s’inquiétait de ce qui pourrait arriver à Smith dans la chambre de la mort avec une méthode non testée.

“Le prix, je le crains, sera la dignité humaine de M. Smith et la nôtre”, a-t-elle écrit.

Les avocats de Smith n’ont pas pu être contactés dans l’immédiat pour commenter.

Alors que l’affaire faisait ping-pong entre différents tribunaux, les avocats de Smith ont dû Aldonc a adressé une pétition au Cour suprême des États-Unis pour revoir son cas ce mois-ci. Les juges ont rejeté mercredi sa demande de sursis à exécution, même si l’affaire pourrait être de nouveau portée devant eux dans les dernières heures sur la base d’autres contestations judiciaires.

Smith, 58 ans, risque d’être exécuté pour son rôle dans le meurtre contre rémunération de l’épouse d’un pasteur en 1988 dans le comté de Colbert en Alabama.

L’Alabama a approuvé le recours à l’hypoxie à l’azote pour les exécutions en 2018, car la principale méthode d’injection létale est devenue de plus en plus difficile en raison d’une pénurie de médicaments nécessaires.

Smith devait mourir par injection mortelle en novembre 2022, mais l’exécution a dû être annulée lorsque le personnel pénitentiaire n’a pas réussi à trouver une veine appropriée. Ceci, en plus d’autres problèmes liés à l’utilisation de l’injection létale sur les détenus de l’Alabama, a conduit l’État à suspendre temporairement toutes les exécutions.

L’Alabama a accéléré ses exécutions l’été dernier, mais a cherché à mettre Smith à mort par l’alternative, l’hypoxie à l’azote, étant donné les difficultés rencontrées avec l’injection mortelle.

Vendredi, lors d’une audience devant la cour d’appel, les juges de la cour de circuit ont écouté les arguments de l’équipe de défense de Smith suggérant que la méthode inhabituelle d’hypoxie à l’azote mérite un examen plus approfondi. Wilson a souligné que c’était Smith qui avait initialement accepté d’accepter l’hypoxie à l’azote plutôt que l’injection mortelle, même si c’était à une époque où le protocole de l’État n’avait pas encore été élaboré.

L’avocat de Smith, Robert Grass, a répondu que ce n’est pas la méthode elle-même qui les préoccupe, mais les inconnues entourant le protocole de l’Alabama.

L’azote est un gaz naturellement abondant dans l’atmosphère terrestre, mais s’il n’est pas mélangé à une quantité appropriée d’oxygène, son inhalation peut entraîner des effets physiologiques néfastes, tels qu’une fatigue anormale, des troubles de la respiration, des vomissements et même la mort, selon les experts médicaux.

L’État affirme qu’il utiliserait un masque attaché au visage de Smith pour nourrir uniquement de l’azote gazeux pendant qu’il est attaché à une civière dans la chambre de la mort. Mais les grandes lignes de la procédure comprennent également des passages fortement expurgés liés à la façon dont l’équipement de surveillance de l’oxygène est calibré, au fonctionnement du système d’hypoxie à l’azote, y compris diverses exigences de sécurité, et à l’arrêt du système.

Les experts médicaux affirment que même une petite quantité d’oxygène pénétrant dans le masque lorsque Smith respire de l’azote pourrait prolonger le temps qu’il lui faudra pour mourir et ralentir l’asphyxie.

L’équipe juridique de Smith a fait valoir que tout défaut dans la façon dont le masque délivre de l’azote pourrait le soumettre à une « douleur supplémentaire ». Ils s’inquiètent du risque qu’il vomisse et s’étouffe, qu’il ressente une sensation d’étouffement ou qu’il puisse se retrouver dans un état végétatif.

Mercredi, une série de dossiers judiciaires ont tenté de convaincre la cour d’appel d’arrêter ou de poursuivre l’exécution. Les avocats de Smith se sont dits préoccupés par le fait qu’il avait déjà “vomié à plusieurs reprises”, un “résultat probable” du syndrome de stress post-traumatique dont il souffrait à la suite de la précédente exécution ratée il y a deux ans, ont-ils écrit.

Mais le dossier de l’État a discrédité l’allégation des vomissements de Smith comme étant non corroborée et, par mesure de précaution, a déclaré qu’il recevrait son dernier repas le matin et qu’il ne serait autorisé à boire que des liquides clairs tout au long de la journée pour limiter le risque d’étouffement au moment de l’exécution. .

Le procureur général de l’État, Steve Marshall, a déclaré ce mois-ci dans une déclaration antérieure que les préoccupations soulevées par Smith étaient « spéculatives ».

Smith avait 22 ans lorsqu’un pasteur, Charles Sennett, l’a embauché, ainsi que deux autres personnes, pour 1 000 dollars chacun, pour tuer sa femme, Elizabeth, afin de pouvoir percevoir son assurance-vie, ont indiqué les procureurs. Elizabeth Sennett, 45 ans, a été poignardée et battue à mort chez elle.

L’un de ses fils adultes, Michael Sennett, a déclaré le mois dernier à NBC News qu’en fin de compte, il voulait simplement que justice soit rendue à sa mère.

“Peu m’importe comment il sort”, a déclaré Sennett à propos de Smith, “tant qu’il y va”.