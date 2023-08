L’Alabama peut imposer l’interdiction des traitements pour les enfants trans, selon le tribunal

Une cour d’appel fédérale a statué lundi que l’Alabama peut appliquer une interdiction interdisant l’utilisation de bloqueurs de puberté et d’hormones pour traiter les enfants transgenres, la deuxième victoire en appel de ce type pour les restrictions de soins affirmant le genre qui ont été adoptées par un nombre croissant d’États dirigés par les républicains.

Un panel de trois juges de la 11e cour d’appel de circuit des États-Unis a annulé l’injonction temporaire d’un juge contre l’application de la loi. Le juge a prévu un procès pour le 2 avril sur l’opportunité de bloquer définitivement la loi.

La décision laisse les familles d’enfants transgenres, qui recevaient un traitement, se démener pour obtenir des soins. L’injonction restera en place jusqu’à ce que le tribunal délivre le mandat, ce qui pourrait prendre plusieurs jours. Mais une fois qu’elle sera officiellement levée, le bureau du procureur général de l’Alabama pourra faire appliquer l’interdiction, qui menace les médecins de peines de prison.

Des groupes de défense représentant les familles qui ont contesté la loi de l’Alabama ont promis de poursuivre le combat, affirmant que « les parents, et non le gouvernement, sont les mieux placés pour prendre ces décisions médicales pour leurs enfants ».

« Nos clients sont dévastés par cette décision, qui les rend vulnérables à ce que le tribunal de district – après avoir entendu plusieurs jours de témoignages de parents, de médecins et d’experts – a jugé un préjudice irréparable à la suite de la perte des soins médicaux qu’ils recevaient. et cela leur a permis de prospérer », a déclaré une déclaration conjointe du Southern Poverty Law Center, du National Center for Lesbian Rights, des GLBTQ Legal Advocates & Defenders et de la Human Rights Campaign.

De l’autre côté, le procureur général de l’Alabama, Steve Marshall, a qualifié la décision de « victoire importante pour notre pays, pour les enfants et pour le bon sens ».

« Le onzième circuit a renforcé le fait que l’État a le pouvoir de protéger le bien-être physique et psychologique des mineurs », a déclaré Marshall.

En levant l’injonction, les juges ont écrit que les États ont « un intérêt impérieux à protéger les enfants contre les drogues, en particulier celles pour lesquelles il existe une incertitude quant aux avantages, aux récentes augmentations de consommation et aux effets irréversibles ».

De grands groupes médicaux, dont l’American Medical Association et l’American Academy of Pediatrics, s’opposent aux interdictions et les experts affirment que les traitements sont sûrs s’ils sont correctement administrés.

Les bloqueurs de puberté sont des médicaments sur ordonnance entièrement réversibles qui interrompent la maturation sexuelle, généralement administrés par injections ou implants cutanés. Les traitements hormonaux peuvent stimuler le développement sexuel, y compris les changements d’apparence.

Le Dr Morissa Ladinsky, pédiatre de Birmingham, a déclaré lundi dans un communiqué qu’elle espérait que « la décision d’aujourd’hui n’est qu’un revers temporaire ».

« En tant que médecin qui a traité des centaines d’adolescents transgenres, je connais de première main les défis auxquels ces jeunes et leurs familles sont confrontés et les avantages que ces traitements procurent aux jeunes qui en ont besoin. Il s’agit de soins médicaux sûrs, efficaces et établis. Il n’y a aucune raison valable d’interdire ces soins », a déclaré Ladinsky.

La décision fait suite à une série de décisions prises ces dernières semaines contre des interdictions similaires. En juin, un juge fédéral a invalidé une loi similaire dans l’Arkansas, le premier État à promulguer une telle interdiction. Au moins 20 États ont promulgué des lois restreignant ou interdisant les soins affirmant le genre pour les mineurs.