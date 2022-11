L’Alabama ne parvient pas à terminer l’injection létale pour la 3e fois

MONTGOMERY, Ala. (AP) – La série d’injections létales troublées en Alabama, qui s’est aggravée tard jeudi alors que les employés de la prison ont interrompu une autre exécution en raison d’un problème avec les lignes intraveineuses, est sans précédent à l’échelle nationale, a déclaré vendredi un groupe qui suit la peine capitale.

L’exécution inachevée de Kenneth Eugene Smith était le deuxième exemple de l’incapacité de l’État à tuer un détenu au cours des deux derniers mois et le troisième depuis 2018. L’État a achevé une exécution en juillet, mais seulement après un retard de trois heures causé au moins en partie par le même problème avec le démarrage d’une ligne IV.

Un dirigeant du Death Penalty Information Center, un groupe anti-peine de mort disposant d’une grande base de données sur les exécutions, a déclaré qu’aucun État autre que l’Alabama n’avait dû interrompre une exécution en cours depuis 2017, lorsque l’Ohio a interrompu l’injection létale d’Alva Campbell parce que les travailleurs ne pouvaient ‘ t trouver une veine.

Selon Ngozi Ndulue, directeur adjoint du groupe basé à Washington, la seule autre injection létale arrêtée avant la mort d’un détenu a également eu lieu dans l’Ohio, en 2009.

“Ainsi, l’Alabama a plus d’injections létales avortées au cours des dernières années que le reste du pays dans son ensemble”, a-t-elle déclaré.

Quelque chose a manifestement mal tourné avec la procédure d’exécution de l’État, a déclaré Ndulue.

“Je pense que l’Alabama a clairement des explications à faire, mais aussi une réflexion à faire sur ce qui ne va pas dans son processus d’exécution”, a-t-elle déclaré. “La question est de savoir si l’Alabama va prendre cela au sérieux.”

Les responsables de la prison ont déclaré qu’ils avaient annulé l’exécution de Smith pour la nuit après avoir été incapables de lancer l’injection létale dans la fenêtre de 100 minutes entre les tribunaux ouvrant la voie pour qu’elle commence et une date limite de minuit lorsque l’arrêt de mort a expiré pour la journée.

Les avocats de Smith ont déposé une requête d’urgence vendredi matin demandant de rencontrer Smith à la prison où il est incarcéré et pour qu’un juge ordonne à l’État de conserver des notes et d’autres documents qui pourraient détailler ce qui s’est passé lors de l’échec de l’exécution. Ils ont déclaré qu’ils pensaient que Smith avait peut-être été attaché à une civière pendant plusieurs heures, bien que le commissaire d’État ait déclaré que les membres de l’équipe d’exécution n’avaient passé qu’une heure environ à chercher une veine.

“M. Smith a sans aucun doute des blessures résultant de la tentative d’exécution – et certainement des preuves physiques et testimoniales qui doivent être préservées – qui peuvent et doivent être photographiées et/ou filmées. Selon l’avocat du demandeur, M. Smith a été attaché à une civière pendant environ quatre heures la nuit dernière », ont écrit les avocats de Smith.

Smith, qui devait être mis à mort pour le meurtre contre rémunération de la femme d’un prédicateur en 1988, a été renvoyé dans le couloir de la mort de la prison de Holman après avoir survécu à la tentative, a déclaré un responsable de la prison. Ses avocats se sont refusés à tout commentaire vendredi matin.

La Cour suprême des États-Unis a ouvert la voie à l’exécution de Smith quand, vers 22 h 20, elle a levé une suspension émise plus tôt dans la soirée par la 11e Circuit Court of Appeals des États-Unis. Mais l’État a décidé environ une heure plus tard que l’injection létale n’aurait pas lieu ce soir-là.

Le commissaire aux services correctionnels, John Hamm, a déclaré que le personnel pénitentiaire avait tenté pendant environ une heure de connecter les deux lignes intraveineuses requises à Smith, 57 ans. pour la première ligne, après avoir essayé plusieurs endroits sur le corps de Smith.

Les responsables ont ensuite essayé une ligne centrale, qui implique un cathéter placé dans une grosse veine. “Nous n’avons pas eu le temps de terminer cela, alors nous avons annulé l’exécution”, a déclaré Hamm.

Le gouverneur de l’Alabama, Kay Ivey, a accusé les appels de dernière minute de Smith d’être la raison pour laquelle l’exécution n’a pas eu lieu.

“Bien que justice n’ait pas pu être rendue ce soir en raison de tentatives légales de dernière minute pour retarder ou annuler l’exécution, tenter était la bonne chose à faire”, a déclaré Ivey.

Le report initial est intervenu après que les derniers appels de Smith se soient concentrés sur des problèmes de lignes intraveineuses lors des deux dernières injections létales programmées en Alabama. Parce que l’arrêt de mort a expiré à minuit, l’État doit retourner devant le tribunal pour demander une nouvelle date d’exécution.

Les procureurs ont déclaré que Smith était l’un des deux hommes qui ont chacun payé 1 000 $ pour tuer Elizabeth Sennett au nom de son mari, qui était profondément endetté et voulait percevoir une assurance. Le meurtre – et les révélations sur qui était derrière – a secoué la petite communauté du nord de l’Alabama où il s’est produit dans le comté de Colbert et a inspiré une chanson intitulée “The Fireplace Poker”, du groupe de rock sudiste Drive-By Truckers.

John Forrest Parker, l’autre homme reconnu coupable du meurtre, a été exécuté en 2010.

L’Alabama a fait l’objet d’un examen minutieux de ses problèmes lors des récentes injections létales. Dans le cadre d’un litige en cours, les avocats des détenus recherchent des informations sur les qualifications des membres de l’équipe d’exécution chargés de connecter les lignes. Lors d’une audience jeudi dans l’affaire Smith, un juge fédéral a demandé à l’État combien de temps était trop long pour essayer d’établir une ligne, notant qu’au moins un État donne une limite d’heures.

L’exécution de Joe Nathan James Jr. en juillet a mis plusieurs heures à démarrer en raison de problèmes d’établissement d’une ligne intraveineuse, ce qui a conduit Reprieve US Forensic Justice Initiative, un groupe anti-peine de mort, à affirmer que l’exécution avait été bâclée.

En septembre, l’État a annulé l’exécution prévue d’Alan Miller en raison de difficultés à accéder à ses veines. Miller a déclaré dans un dossier au tribunal que le personnel de la prison l’avait piqué avec des aiguilles pendant plus d’une heure et, à un moment donné, l’avait laissé pendu verticalement sur une civière avant d’annoncer qu’ils s’arrêtaient. Les responsables de la prison ont soutenu que les retards résultaient du respect scrupuleux des procédures par l’État.

