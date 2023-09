L’Alabama met le quart Jalen Milroe au banc pour le transfert de Notre-Dame Tyler Buchner

L’Alabama effectue un changement de quart-arrière après seulement deux matchs, alors que le partant Jalen Milroe a été mis sur le banc pour Tyler Buchner, selon plusieurs rapports vendredi. Un rapport de 247Sports a noté que Buchner avait emmené la majeure partie des représentants de la première équipe de l’Alabama à l’entraînement cette semaine.

Le Crimson Tide a affronté Middle Tennessee lors de son premier match de saison, 56-7, qui a vu Milroe réaliser un total de cinq touchés (trois passes et deux au sol), mais le quart-arrière a connu une sortie difficile lors de sa défaite à domicile de la deuxième semaine contre le Texas. Dans ledit match, Milroe a lancé pour 255 verges et deux touchés (un pour 49 verges et un autre pour 39 verges), mais il a également réalisé deux interceptions et n’a complété que 51,9 % de ses passes.

La défaite 34-24 contre le Texas a fait passer l’Alabama du n°3 au n°10 dans le sondage AP. Milroe a disputé huit matchs et a débuté deux fois la saison dernière pour l’Alabama lorsque Bryce Young s’est blessé à l’épaule de lanceur ; le Crimson Tide est allé 2-0 dans les matchs commencés par Milroe.

N°11 Texas STUNS N°3 Alabama : les Longhorns sont de RETOUR

Buchner a été transféré en Alabama pendant l’intersaison après avoir passé deux saisons à Notre Dame, où il a notamment enregistré cinq touchés combinés (trois passes et deux au sol) pour aider les Fighting Irish à vaincre la Caroline du Sud lors du Gator Bowl de la saison dernière.

Buchner est apparu lors de la victoire de l’Alabama contre Middle Tennessee, notamment en réussissant un touché de 9 verges. Comme Milroe, Buchner est habile à faire des ravages avec ses jambes – il a couru 336 verges et trois touchés sur 7,3 verges par course en 2021, tandis que Milroe a réalisé en moyenne 8,5 verges par course la saison dernière.

L’Alabama aura un affrontement sur la route contre le sud de la Floride samedi, le premier match de l’ancien contre la SEC ayant lieu la semaine prochaine à domicile contre le n°17 ​​Ole Miss.

