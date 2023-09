L’Alabama marquera le 60e anniversaire de l’attentat à la bombe contre une église en 1963 qui a tué quatre filles noires

BIRMINGHAM, Alabama (AP) — L’Alabama marquera vendredi le 60e anniversaire de l’une des attaques les plus odieuses du mouvement des droits civiques, l’attentat à la bombe contre une église en 1963 qui a tué quatre filles noires en 1963.

La juge de la Cour suprême des États-Unis, Ketanji Brown Jackson, la première femme noire siégeant au plus haut tribunal du pays, prononcera le discours d’ouverture lors de la commémoration vendredi matin à l’église baptiste de la 16e rue à Birmingham.

Le matin du 15 septembre 1963, de la dynamite posée par des membres du Ku Klux Klan a explosé dans l’église, tuant les filles et choquant la nation. La grande et importante église a été ciblée parce qu’elle était un centre de la communauté afro-américaine et le lieu de réunions de masse pendant le mouvement des droits civiques.

Les filles étaient rassemblées dans les toilettes du rez-de-chaussée pour se rafraîchir avant les offices du dimanche lorsque l’explosion a secoué l’église. L’explosion a tué Denise McNair, 11 ans, ainsi que Cynthia Wesley, Carole Robertson et Addie Mae Collins, toutes âgées de 14 ans. Une cinquième fille, Sarah Collins Rudolph, la sœur d’Addie Mae, était dans la pièce et a été grièvement blessée mais a survécu. .

L’attaque raciste a eu lieu huit mois après le gouvernement de l’époque. George Wallace a promis « la ségrégation pour toujours » lors de son discours inaugural et deux semaines après que le révérend Martin Luther King Jr. a prononcé son discours emblématique « J’ai un rêve » à Washington.

Lisa McNair, la sœur de Denise, a déclaré qu’à l’heure où la nation se souvient du 60e anniversaire, elle souhaite que les gens se souviennent de ce qui s’est passé et réfléchissent à la manière dont ils peuvent empêcher que cela ne se reproduise.

« Les gens ont tué ma sœur simplement à cause de la couleur de sa peau », a déclaré McNair. « Ne considérez pas cet anniversaire comme un simple jour comme les autres. Mais qu’allons-nous faire chacun en tant qu’individus pour essayer de garantir que cela ne se reproduise plus », a déclaré McNair.

Trois membres du Ku Klux Klan ont finalement été reconnus coupables de l’explosion : Robert Chambliss en 1977 ; Thomas Blanton en 2001 ; et Bobby Frank Cherry en 2002.

Une couronne sera déposée à l’endroit où l’engin à dynamite a été placé le long d’un mur extérieur. McNair a demandé aux églises de la ville de se joindre au son de leurs cloches vendredi matin pour marquer le moment où la bombe a explosé.

