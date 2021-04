Le gouverneur de l’Alabama, Kay Ivey, a signé vendredi un projet de loi interdisant aux jeunes transgenres de pratiquer des sports scolaires publics du sexe avec lequel ils s’alignent.

La législation est l’un des nombreux projets de loi ciblant les jeunes transgenres à l’Assemblée législative de l’Alabama cette année. Les projets de loi ont suscité des protestations de la part des jeunes transgenres, de leurs familles et de leurs défenseurs, et mèneront probablement à des poursuites judiciaires.

Le bureau du gouverneur a confirmé qu’Ivey avait signé le projet de loi mais n’a pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires supplémentaires vendredi après-midi.

Carmarion D. Anderson-Harvey, le directeur de la campagne des droits de l’homme en Alabama, qui défend la communauté LGBTQ, a déclaré que le projet de loi aurait un effet «dévastateur» sur une communauté à haut risque d’intimidation et de suicide.

«Les enfants trans sont des enfants», dit-elle. « Ils méritent chaque occasion, comme tous les autres enfants, de pratiquer le sport dans lequel ils s’identifient. »

Le projet de loi, HB 391, parrainé par le représentant Scott Stadthagen, R-Hartselle, interdit aux équipes sportives K-12 de participer à des compétitions permettant aux athlètes transgenres de participer. Stadthagen et d’autres partisans ont fait valoir que le projet de loi protégerait les sports des filles de la concurrence potentielle des filles transgenres, bien qu’une enquête de l’Associated Press plus tôt cette année ait trouvé peu ou pas d’exemples de telles choses.

« Je suis désolé pour les enfants dont vous parlez, je le fais vraiment », a déclaré Stadthagen lors d’un interrogatoire lors du débat à la Chambre en mars. « Mais qu’en est-il des femmes qui ont travaillé depuis qu’elles ont commencé à 4 ans, et elles arrivent au lycée et tous leurs rêves et bourses ont été tirés sous leurs yeux? »

Suite:Les athlètes et les défenseurs appellent la NCAA à retirer la concurrence des États avec des projets de loi anti-trans

Le projet de loi fait partie d’un paquet en Alabama ciblant les jeunes transgenres, reflétant des mesures similaires poussées par les républicains dans les maisons d’État du pays. Les jeunes transgenres et leurs familles affirment que les projets de loi montrent des malentendus profonds sur les identités transgenres et les discriminent.

Phineas Fleming-Smith, un jeune transgenre, a déclaré lors d’une conférence de presse mardi sur Zoom qu’il ne voulait pas être utilisé comme «pion politique» par les législateurs.

« Pourquoi fais-tu ça? » Il a demandé. «Pourquoi utilisez-vous votre position de pouvoir pour nuire aux enfants?»

Suite:Le gouverneur du Kansas s’oppose à l’interdiction des athlètes transgenres, affirmant que le projet de loi « envoie un message dévastateur »

Les groupes de défense des droits civils ont condamné la loi, affirmant qu’elle discrimine un groupe marginalisé sans aucune preuve réelle d’un problème et ont exhorté Ivey à y mettre son veto.

« Empêcher les étudiants de participer à des sports qui correspondent à leur identité de genre envoie un message dangereux et nuisible d’intolérance et d’exclusion qui n’est pas fondé sur les faits, mais sur l’ignorance », Scott McCoy, directeur juridique adjoint par intérim du Southern Poverty Law Center Action Fund , a déclaré dans un communiqué après que le Sénat a approuvé le projet de loi. « Sa promulgation ne servirait qu’à nuire encore davantage aux étudiants de l’Alabama qui souhaitent seulement être eux-mêmes authentiques. »

Le Sénat de l’Alabama a approuvé un projet de loi du sénateur Shay Shelnutt, R-Trussville, qui interdirait aux jeunes transgenres d’obtenir des inhibiteurs de la puberté et des hormones. Les jeunes transgenres, leurs familles et leurs défenseurs disent que la législation pourrait mettre la vie des personnes transgenres en danger. La Chambre n’a pas voté sur la mesure; un programme législatif proposé pour mardi ne comprend pas le projet de loi.

«Les enfants mourront»:Les défenseurs des transgenres mettent en garde contre les risques alors que de plus en plus d’États envisagent d’interdire les soins de genre pour les enfants

Anderson-Harvey a refusé de dire si une poursuite serait intentée contre le projet de loi, même si elle a déclaré que «l’histoire est qu’il y a des litiges qui se produisent».

En Alabama, un veto du gouverneur peut être annulé par un vote à la majorité simple des deux chambres. La Chambre a approuvé HB 391 sur un vote de 74 contre 19 le 18 mars. Le Sénat a approuvé la mesure sur un vote de 25 contre 5 le 15 avril.

Contactez Brian Lyman, journaliste de Montgomery Advertiser au 334-240-0185 ou à blyman@gannett.com. Mis à jour à 19 h 06 avec le commentaire de Carmarion D. Anderson-Harvey, directeur de la campagne des droits de l’homme en Alabama.