MONTGOMERY, Alabama — Le gouverneur de l’Alabama a fixé au 21 novembre la date d’exécution de ce qui devrait être la troisième condamnation à mort du pays exécutée au gaz d’azote.

La gouverneure Kay Ivey a fixé la date d’exécution de Carey Dale Grayson, 49 ans, après la décision de la Cour suprême de l’Alabama la semaine dernière. a décidé que cela pouvait avoir lieu. Grayson était l’un des quatre adolescents reconnus coupables du meurtre de Vickie Deblieux, 37 ans, en 1994, dans le comté de Jefferson.

L’Alabama a été exécuté Kenneth Smith en janvier lors de la première exécution au gaz azoté du pays. Une deuxième exécution au gaz azoté est prévue pour le 26 septembre pour Alan Eugène MillerMiller a récemment conclu un accord avec l’État concernant la méthode d’exécution.

L’Alabama cherche à procéder à l’exécution supplémentaire d’azote alors que le désaccord persiste sur ce qui s’est passé lors de la première.

Smith a secoué pendant plusieurs minutes sur le brancard de la chambre de la mort alors qu’il était exécuté le 25 janvier. Alors que le procureur général de l’Alabama, Steve Marshall, a décrit l’exécution comme « un manuel », les avocats des détenus ont déclaré qu’elle était l’antithèse de la prédiction de l’État selon laquelle l’azote assurerait une mort rapide et humaine.

Grayson a engagé une action en justice pour empêcher l’État d’utiliser le même protocole que celui utilisé pour exécuter Smith. Ses avocats ont fait valoir que la méthode provoquait des niveaux de douleur inconstitutionnels et que Smith présentait des signes de « suffocation consciente ».

Matt Schulz, un défenseur fédéral adjoint qui représente Grayson, a déclaré la semaine dernière qu’ils étaient déçus que l’exécution ait été autorisée avant que les tribunaux fédéraux « n’aient eu la chance d’examiner la contestation de M. Grayson concernant la constitutionnalité du protocole actuel sur l’azote en Alabama ».

Plus tôt ce mois-ci, Miller a conclu un « accord de règlement confidentiel » avec l’État pour mettre fin à son procès sur les détails du protocole d’azote gazeux de l’État. Un porte-parole du Département des services correctionnels de l’Alabama a refusé de commenter si l’État apportait des changements de procédure pour Miller.

Grayson a été accusée d’avoir torturé et tué Deblieux le 21 février 1994. Selon les procureurs, Deblieux faisait de l’auto-stop depuis le Tennessee jusqu’au domicile de sa mère en Louisiane lorsque quatre adolescents, dont Grayson, lui ont proposé de la raccompagner. Selon les procureurs, ils l’ont emmenée dans une zone boisée, l’ont agressée et battue et l’ont jetée d’une falaise. Les adolescents ont ensuite mutilé son corps, ont déclaré les procureurs.

Grayson, Kenny Loggins et Trace Duncan ont tous les trois été reconnus coupables et condamnés à mort. Toutefois, Loggins et Duncan, qui avaient moins de 18 ans au moment des faits, ont vu leur condamnation à mort annulée après que la Cour suprême des États-Unis a interdit en 2005 l’exécution des délinquants qui avaient moins de 18 ans au moment des faits. Grayson avait 19 ans.

Le quatrième adolescent a été condamné à la réclusion à perpétuité.