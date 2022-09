L’Alabama fait un voyage rare au Texas, ainsi que cinq autres meilleurs choix – Shaw Local

Un sac mitigé pour notre première semaine de choix, clouant le match de la semaine avec Notre Dame +17, obtenant un vainqueur facile sur le Nevada et allant 4-2 au total – mais aussi manquant sur Cincinnati comme un bouleversement pur et simple (les Bearcats ont eu de mauvais chance) et reniflant mal sur l’État de San Diego.

Hé, c’est le début de saison. Nous nous améliorerons au fur et à mesure, ou du moins j’espère que nous le ferons.

Le match de la semaine cette semaine est un match juteux quand vous le dites – Alabama au Texas – mais finira-t-il par être compétitif sur le terrain? Personne ne peut en être sûr. Creusons.

(Lignes de Césars Sportsbookdès mercredi)

Jeu de la semaine

N ° 1 ALABAMA (-20) au TEXAS, 11 h, Fox: Dans le premier exemple de la philosophie d’horaire changeant de Nick Saban, il s’agit du premier vrai jeu sur route sans conférence de Crimson Tide depuis qu’il a battu Penn State en 2011. Dans ce jeu – qui, rappelez-vous, c’était quand l’Alabama était une centrale électrique mais avant qu’il ne soit devenu un mastodonte – le Tide était un favori de 10 points et couvert par une victoire de 27-11. (Le seul autre match hors conférence sur la route de l’Alabama sous le mandat de Saban était l’année précédente, un écrasement de Duke 62-13.)

Nous n’avons donc pas beaucoup de tendances à suivre ici. Nous ne savons pas non plus beaucoup, très franchement, sur le Texas. Les Longhorns ont envoyé UL-Monroe 52-10 la semaine dernière. Ils étaient dominants mais pas tout à fait, amassant seulement 383 verges pour 6,6 par jeu et en accordant 259 pour 4 par jeu. Mais qui sait combien ils retenaient pour Bama ?

Vingt points, c’est un énorme écart sur la route, et je suis tenté de prendre l’équipe à domicile avec les points. Peut-être que Quinn Ewers sera à la hauteur du battage médiatique, et peut-être que Bijan Robinson ne peut tout simplement pas être empêché de remuer ces jambes. Mais ce que nous savons, c’est que l’Alabama peut avoir à la fois le meilleur joueur offensif et défensif du pays. Nous savons que la défense du Texas a laissé beaucoup à désirer dans le court mandat de Steve Sarkisian.

En bref, nous savons que l’Alabama EST un mastodonte maintenant. Et 20 points ne me suffisent toujours pas pour faire disparaître la marée ici, même sur la route.

Le choix : Alabama 44, Texas 17

Meilleurs paris

ÉTAT DES APPALACHES au n ° 6 TEXAS A&M (-19), 14h30, ESPN2 : Maintenant que nous sommes dans la saison, nous avons la possibilité de profiter des réactions excessives du marché. Et je crois que c’est ce que nous avons vu avec App State jouant la Caroline du Nord jusqu’au bout dans un thriller sauvage – alors qu’en même temps Texas A&M souffrait d’un retard de pluie et d’un jeu qui n’était pas beaucoup plus excitant que le temps , une victoire 31-0 contre Sam Houston State.

App State est bien meilleur que Sam Houston, oui, mais la défense des Mountaineers a été tout simplement atroce contre la Caroline du Nord, qui a fait en moyenne plus de 8 verges par jeu et aurait pu gagner sans drame tardif. Cela devrait permettre à Haynes King et à l’attaque des Aggies de se déboucher un peu, et aussi explosive que puisse être l’attaque d’App State, ils trouveront la situation beaucoup plus difficile contre A&M.

Ce nombre n’est pas assez élevé. Posez les pointes.

Le choix : Texas A&M 45, État des Appalaches 20

ÉTAT DE L’IOWA (+3½) à l’IOWA, 15h, BTN : Peut-être que cette ligne est un piège. Si c’est le cas, je tombe dans le panneau et je réagis de manière excessive à la semaine 1.

Il semble tout simplement inconcevable que l’Iowa puisse être favorisé par plus d’un placement sur une équipe de conférence Power Five – une assez bonne, à cela – après avoir réussi sept points contre l’État du Dakota du Sud, dont quatre sur les sécurités.

Ma conclusion est que le marché n’a tout simplement pas suffisamment corrigé le caractère dérisoire de cette infraction. Pendant ce temps, Iowa State aimerait se venger de ses rivaux pour une étrange perte remplie de chiffre d’affaires l’année dernière. La luge sera difficile pour cette défense des Hawkeyes, bien sûr, et l’Iowa a un formidable parieur (je ne plaisante pas; quand vous jouez comme eux, vous devez gagner la position sur le terrain), mais ce jeu en a l’air devrait être un pick ’em au pire.

Le choix : État de l’Iowa 20, Iowa 17

N°20 KENTUCKY (+6) au N°12 FLORIDE, 18h, ESPN :

Un autre à déposer sous réaction excessive. Oui, les Gators ont remporté l’une des meilleures victoires du pays lors de la semaine 1 lorsqu’ils ont survécu à l’Utah avec une interception tardive. Oui, la Floride est probablement meilleure que vous ne le pensiez.

Mais le Kentucky n’est pas en reste. Will Levis est un possible choix de repêchage de la NFL au premier tour, donc ce n’est pas comme si Anthony Richardson et la Floride avaient un si gros avantage au QB ici. La défensive du Kentucky n’est peut-être pas tout à fait au niveau de celle de l’Utah, mais elle n’est pas mauvaise non plus.

Si ce match avait été joué il y a une semaine, il aurait probablement un écart de 1½ point. Maintenant, c’est presque un touché ? Dans un match qui pourrait se résumer au fil, je prendrai volontiers les points.

Le choix : Floride 28, Kentucky 27

ÉTAT DE SAN JOSE à AUBURN (-23), 18h30, ESPNU : Auburn n’est peut-être pas la crème de la crème de la SEC West, mais les Tigers sont toujours très talentueux par rapport à la plupart des équipes du pays, en particulier le long des lignes offensives et défensives.

C’est une mauvaise nouvelle pour l’État de San Jose, qui a récolté en moyenne 1,7 verges par course lors d’une victoire sans intérêt de 21 à 17 contre l’État de Portland pour ouvrir sa saison. En fait, les Spartiates ont été dépassés dans cette bataille médiévale contre les Vikings par un décompte de 395-288.

Maintenant, ils vont à Auburn, où l’entraîneur Bryan Harsin a non seulement besoin de chaque victoire qu’il peut obtenir, mais pourrait utiliser quelques points de style en cours de route. TJ Finley, natif de Ponchatoula et ancien quart-arrière du LSU, devrait avoir la chance de compléter certaines statistiques et Tank Bigsby (147 verges, 2 touchés la semaine dernière contre Mercer) aidera les Tigers à continuer de marquer.

Le choix : Auburn 41, État de San José 7

N°9 BAYLOR au N°21 BYU (-3), 21h15, ESPN : Cette semaine n’a pas le type de jeu que vous planifiez toute votre journée, comme Notre Dame-Ohio State la semaine dernière ou Texas A&M-Alabama le mois prochain. Mais il y a tellement de bons jeux de type undercard avec deux équipes de conférence Power Five établissant un ordre hiérarchique : Missouri-Kansas State, Tennessee-Pitt, Iowa State-Iowa, Arizona State-Oklahoma State, Washington State-Wisconsin, Mississippi State-Arizona , etc.

Mais le meilleur du groupe pourrait être celui-ci, avec BYU essayant de revendiquer sa position en tant que candidat de bonne foi aux éliminatoires de football universitaire contre le champion en titre du Big 12, Baylor. Les Cougars ont déchiré la défense du sud de la Floride la semaine dernière à hauteur de 573 verges et plus de 8 par jeu équilibré entre la course et la passe.

Baylor sera un test plus difficile, bien sûr, mais les Bears ont perdu beaucoup de puissance de feu de l’équipe de l’année dernière et font l’un des voyages les plus difficiles du football universitaire. La foule nocturne à Provo pourrait faire la différence dans celui-ci.

Le choix : BYU 31, Baylor 23

LA SEMAINE DERNIÈRE: 4-2 direct, 4-2 contre l’écart

L’ANNÉE DERNIÈRE: 56-29 direct, 43-42 ATS