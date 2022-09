BIRMINGHAM, Ala. (AP) – Sarah Collins Rudolph a perdu un œil et a encore des morceaux de verre dans son corps suite à un attentat à la bombe du Ku Klux Klan qui a tué sa sœur et trois autres filles noires dans une église de l’Alabama il y a 59 ans, et elle attend toujours à l’État de l’indemniser pour ces blessures.

Le gouverneur Kay Ivey a éludé la question de la compensation financière il y a deux ans en s’excusant auprès de Rudolph pour sa «douleur et souffrance indicibles», affirmant qu’une implication législative était nécessaire. Mais rien n’a été fait malgré les efforts des avocats représentant Rudolph, laissant en suspens la question du paiement même si les victimes d’autres attentats, dont le 11 septembre, ont été indemnisées.

Rudolph rencontrera le président Joe Biden à la Maison Blanche pour un sommet sur la lutte contre la violence alimentée par la haine jeudi, jour anniversaire de l’attentat.

Rudolph, connue sous le nom de “Cinquième petite fille” pour avoir survécu à la tristement célèbre attaque, qui a été décrite dans le documentaire “4 Little Girls” de Spike Lee en 1997, a été bouleversée par l’inaction de l’État.

S’exprimant dans une interview avec l’Associated Press mercredi, Rudolph a déclaré alors gouverneur. George C. Wallace a aidé à jeter les bases de l’attaque du Ku Klux Klan contre l’église baptiste de la 16e rue avec sa rhétorique ségrégationniste, et l’État porte une part de responsabilité dans l’attentat à la bombe, qui n’a pas été poursuivi pendant des années.

“S’ils n’avaient pas attisé toute cette haine raciste qui sévissait à l’époque, je ne crois pas que cette église aurait été bombardée”, a déclaré Rudolph.

Rudolph a déclaré qu’elle encourait toujours des dépenses médicales à cause de l’explosion, y compris une facture de 90 $ qu’elle recevait tous les quelques mois pour travailler sur la prothèse qu’elle porte à la place de l’œil droit qui a été détruite par des éclats d’obus le 15 septembre 1963. Tout aiderait, mais Rudolph pense qu’elle doit des millions.

Ishan Bhabha, un avocat représentant Rudolph, a déclaré que les excuses de l’État – présentées à la demande de Rudolph avec un plaidoyer de restitution – n’étaient qu’une première étape.

“Elle mérite justice sous la forme d’une indemnisation pour les blessures graves et les frais qu’elle a dû supporter pendant près de 60 ans”, a-t-il déclaré. “Nous continuerons à rechercher toutes les voies disponibles pour obtenir de Sarah l’aide dont elle a besoin et qu’elle mérite.”

Cinq filles étaient rassemblées dans une salle de bain au rez-de-chaussée de l’église baptiste de la 16e rue lorsqu’une bombe posée par des membres du KKK a explosé à l’extérieur, faisant un énorme trou dans l’épais mur de briques. L’explosion a tué Denise McNair, 11 ans, et trois jeunes de 14 ans : Carole Robertson, Cynthia Morris, également appelée Cynthia Wesley, et Addie Mae Collins, qui était la sœur de Rudolph.

Trois membres du Klan reconnus coupables de meurtre dans l’attentat à la bombe des années plus tard sont morts en prison, et un quatrième suspect est mort sans jamais avoir été inculpé. L’attentat à la bombe s’est produit huit mois après que Wallace a proclamé “la ségrégation pour toujours” dans son discours inaugural et à l’époque où les écoles de Birmingham étaient intégrées racialement pour la première fois.

L’église elle-même a reçu de l’argent du gouvernement pour des rénovations, tout comme le monument national des droits civils de Birmingham, formé par le président Barack Obama en 2017 lors de l’un de ses derniers actes au pouvoir. “Mais pas moi”, a déclaré Rudolph.

Ivey, au moment des excuses, a déclaré dans une lettre à l’avocat de Rudolph que toute compensation éventuelle nécessiterait l’approbation législative, a déclaré l’attachée de presse Gina Maiola.

“De plus, dans les conversations d’avocat à avocat qui ont suivi peu de temps après, ce même point a été réitéré”, a-t-elle déclaré.

Aucun projet de loi n’a été présenté pour indemniser Rudolph, selon les archives législatives, et il n’est pas clair si une telle législation pourrait être adoptée de toute façon puisque les républicains conservateurs détiennent une majorité écrasante et ont fait un problème pour tirer des leçons d’histoire qui pourraient rendre les Blancs mal à propos du passé .

Bien que la Commission d’indemnisation des victimes d’actes criminels de l’Alabama aide les victimes et les familles à assumer les dépenses liées à un crime, la loi de l’État ne lui permet pas de traiter les infractions commises avant la création de l’agence en 1984.

Rudolph a passé sa vie à faire face à la douleur physique et mentale des bombardements. Malgré ses blessures et ses troubles de stress persistants, Rudolph a fourni un témoignage qui a contribué à la condamnation des hommes accusés d’avoir posé la bombe, et elle a écrit un livre sur sa vie, intitulé “The 5th Little Girl”.

Le mari de Rudolph, George Rudolph, a déclaré qu’il était frustré et en colère contre la façon dont sa femme a été traitée. Les victimes des attentats terroristes du 11 septembre 2001 ont été indemnisées, a-t-il dit, tout comme les victimes de l’attentat du marathon de Boston en 2013.

“Pourquoi ne peuvent-ils pas faire quelque chose pour Sarah?” il a dit.

