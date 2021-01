KNOXVILLE, Tennessee: John Petty a frappé trois points critiques à 3 points et a terminé avec 19 points, menant l’Alabama à une superbe victoire sur le 7e Tennessee 71-63 samedi soir.

The Crimson Tide (7-3, 2-0 Southeastern Conference) a transformé une avance d’un point à la mi-temps en un avantage à deux chiffres à mi-chemin du deuxième trio de 3 de Pettys et de deux autres marques à longue portée de Joshua Primo.

Primo et Herbert Jones ont terminé avec 11 points et Jahvon Quinerly en a marqué 10.

Le Tennessee (7-1, 1-1) a eu du mal sur le terrain tout le match, réussissant 21 des 66 tirs (32%).

Victor Bailey Jr. a marqué 16 points et Santiago Vescovi en avait 13 pour les volontaires. Keon Johnson a ajouté 12 points. Yves Pons a marqué quatre blocs en seconde période lorsque le Tennessee est revenu à un chiffre à la fin du match, mais n’a jamais été plus proche de six points.

La première mi-temps a été douloureuse des deux côtés.

L’avance de 31-29 de l’Alabama à la pause s’est produite avec le Crimson Tide tirant 39% (12 sur 31), tandis que le Tennessee a eu du mal à tirer 33% (11 sur 33). Le Tennessee n’avait traîné à la mi-temps dans aucun match cette saison.

Les Vols ont eu trois revirements et deux tirs manqués avant de marquer leurs premiers points, près de 3 minutes après le début du match.

Avec 8:46 à jouer en première mi-temps, le score était à 14 alors que les deux équipes travaillaient pour que tout se passe.

À la fin de la première mi-temps, quelques appels et non-appels ont attiré la colère de l’entraîneur du Tennessee, Rick Barnes. Il était animé tout en plaidant sa cause auprès des fonctionnaires pendant un temps mort. À la sortie de l’arrêt de jeu, il a été sanctionné d’une faute technique. À la fin de la mi-temps, il a suivi les fonctionnaires hors du sol, poursuivant sa diatribe.

GRANDE IMAGE

Alabama: Il est encore tôt, mais la campagne de la SEC commence déjà à se secouer. The Crimson Tide s’appuiera sur ce jeu, ainsi que sur des victoires de qualité sur Ole Miss, Providence et UNLV, pour se préparer à affronter le prochain match.

Tennessee: Le gardien de première année Jaden Springer, qui a eu un impact en début de saison, a raté la majeure partie du match en raison d’une blessure apparente au genou gauche. La façon dont il réagira à la blessure aura beaucoup à voir avec la chimie des Vols sur la route.

SUIVANT

Alabama: The Crimson Tide sera à la maison mardi pour affronter la Floride, qui a battu LSU samedi.

Tennessee: La semaine dernière, les Vols ont remis au Missouri sa première défaite. Samedi, Mizzou a éliminé l’Arkansas des rangs des invaincus. Mercredi, le Tennessee divertira les Razorbacks.

Plus de basket-ball universitaire AP: https://apnews.com/hub/college-basketball et https://twitter.com/AP_Top25