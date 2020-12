BIRMINGHAM, Ala. (AP) – Avec sa douzaine de lits de soins intensifs déjà pleins, le Cullman Regional Medical Center a commencé à chercher désespérément des options alors que de plus en plus de patients COVID-19 se présentaient.

Dix lits normalement utilisés pour les cas moins graves ont été transformés en salles de soins intensifs, avec des appareils IV supplémentaires. Des moniteurs vidéo ont été installés pour permettre au personnel de surveiller les patients chaque fois qu’une infirmière devait se précipiter pour s’occuper de quelqu’un d’autre.

Le patch a fait le travail – du moins pour le moment.

«Nous sommes un peu comme une baignoire qui se remplit d’eau et le drain est bouché», a déclaré la semaine dernière le médecin-chef de l’hôpital, le Dr William Smith.

L’Alabama, depuis longtemps l’un des États les plus malsains et les plus pauvres d’Amérique, est devenu l’un des points chauds les plus alarmants du pays en matière de coronavirus.

Ses hôpitaux sont en crise alors que le virus devient incontrôlable dans une région avec des taux élevés d’obésité, d’hypertension artérielle et d’autres conditions qui peuvent rendre le COVID-19 encore plus dangereux, où l’accès aux soins de santé était limité avant même l’épidémie, et là où la résistance du public aux masques et aux autres précautions est tenace.

Le virus a tué plus de 335 000 personnes à travers les États-Unis, dont plus de 4 700 en Alabama. Des endroits comme la Californie et le Tennessee ont également été particulièrement touchés ces dernières semaines.

À Cullman Regional, un hôpital de taille moyenne qui dessert une zone agricole à 55 miles au nord de Birmingham, l’unité de soins intensifs de la semaine dernière était à 180% de sa capacité, la plus élevée de l’État. D’autres hôpitaux ont également du mal à suivre l’écrasement des personnes malades par le virus.

Alors qu’un patient typique peut avoir besoin d’un traitement aux soins intensifs pendant deux ou trois jours, a déclaré Smith, les patients COVID-19 restent souvent deux ou trois semaines, ce qui entraîne une augmentation du nombre de cas.

L’Alabama s’est classée sixième sur la liste des États ayant le plus de nouveaux cas par habitant au cours de la semaine dernière, selon l’Université Johns Hopkins. Le dernier taux de positivité moyen de l’Alabama – le pourcentage de tests revenant positifs pour le virus – est de près de 40%, l’un des chiffres les plus élevés du pays. Et l’État enregistre en moyenne 46 décès par jour, contre 30 le 14 décembre.

Alors que les unités de soins intensifs du pays étaient à 78% de leur capacité pendant la semaine du 18 au 24 décembre, celles de l’Alabama étaient pleines à 91%, selon le Département américain de la santé et des services sociaux. À la semaine dernière, 15 hôpitaux de l’Alabama avaient des unités de soins intensifs qui étaient à leur capacité ou au-dessus, et les unités de soins intensifs de six autres hôpitaux étaient pleines à au moins 96%.

Lundi, 2800 personnes dans les hôpitaux de l’Alabama étaient atteintes du COVID-19, le total le plus élevé depuis le début de la pandémie.

Les experts craignent que la tension ne fasse qu’augmenter après les vacances en raison de nouvelles infections liées aux voyages et aux rassemblements de famille et d’amis.

«Je pense que nous sommes en mauvaise posture. Je le fais vraiment », a déclaré le Dr Don Williamson, chef de l’Alabama Hospital Association. «Je crains que notre vague de Noël ne soit bien pire que celle de Thanksgiving.»

La gouverneure de l’Alabama, Kay Ivey, rompant à l’époque avec certains de ses homologues du Sud, a imposé un mandat de masque à l’échelle de l’État qui est en place depuis juillet, mais les responsables de la santé ont eu du mal à amener les gens à se conformer. Le gouverneur républicain a également émis une ordonnance de maintien au foyer au début de la pandémie, mais s’est fermement opposé à le faire à nouveau, en disant: «Vous ne pouvez pas vivre sans gagne-pain».

La Californie, en revanche, a émis des ordonnances strictes de rester à la maison ces dernières semaines dans les régions où le taux d’occupation des unités de soins intensifs a atteint 85%.

«Nous avons, malheureusement, des gens qui se réunissent encore en groupes, voyagent pour les vacances, font des choses qui ne sont pas sûres», a déclaré le Dr Scott Harris, responsable de la santé publique de l’Alabama.

L’État du Sud profond a certains des taux les plus élevés de certaines maladies chroniques qui augmentent le risque de décès ou de maladie grave due au coronavirus. L’Alabama a le sixième taux le plus élevé d’obésité chez les adultes aux États-Unis et se classe troisième dans le pourcentage d’adultes atteints de diabète.

L’Alabama est également l’un des douze États qui n’ont pas étendu Medicaid en vertu de la loi sur les soins abordables et qui compte donc un grand nombre de non-assurés. Environ 15% des personnes âgées de 19 à 64 ans n’ont pas de couverture, le 13e pourcentage le plus élevé du pays, selon la Henry J. Kaiser Family Foundation.

L’État a vu la fermeture de 17 hôpitaux, pour la plupart de petits hôpitaux ruraux, au cours de la dernière décennie, une tendance qui a laissé les établissements régionaux prendre le relais.

À l’hôpital Decatur Morgan, les décès dus au COVID-19 ont triplé depuis septembre et l’unité de soins intensifs est pleine, a déclaré le Dr James Boyle. Le pneumologue a eu du mal à garder son sang-froid, s’arrêtant et se pinçant les lèvres, alors qu’il discutait de la possibilité d’avoir à rationner les soins au cours de la nouvelle année.

«Je pratique dans ce comté depuis 98. Je n’ai jamais eu plus de deux ou trois personnes sous respirateur avec la grippe au cours des 20 dernières années », a-t-il dit.« Nous avons toujours beaucoup de patients aux soins intensifs en hiver. Avoir 16 patients sous ventilateurs avec une maladie que nous n’avons généralement pas est sans précédent.

L’hôpital UAB, qui est affilié à l’Université de l’Alabama à Birmingham, a fait appel à des infirmières à la retraite et à des dizaines d’enseignants et d’étudiants de son école d’infirmières.

Les hôpitaux de l’Alabama reçoivent des appels d’États voisins tels que le Mississippi et le Tennessee, car les médecins recherchent un espace supplémentaire pour les patients COVID-19, mais ils ne sont pas en mesure d’aider aussi souvent qu’ils le faisaient dans le passé. La même chose est vraie au sein de l’État, avec des hôpitaux qui pourraient aider à soigner les patients après une catastrophe comme une tornade incapable d’aider pour le moment.

Avec des milliers de personnes déjà vaccinées avec la première des deux doses nécessaires pour se prémunir contre le COVID-19, la fin de la pandémie est en vue. Mais le bilan des travailleurs médicaux augmente entre-temps.

«Nous voyons la mort. Cela fait partie de ce que nous faisons; cela fait partie de notre formation « , a déclaré Boyle. » La difficulté cette année est juste le nombre énorme. Nous ne pouvons pas pleurer pour un patient avant de devoir aller prendre soin d’un autre. «

___

L’écrivain Associated Press Kim Chandler a contribué à cette histoire depuis Montgomery, en Alabama.