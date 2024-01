L’Alabama essaie l’hypoxie à l’azote, une méthode d’exécution non testée

C’était le 17 novembre 2022, et Kenneth Smith était allongé sur une civière à l’intérieur de la chambre d’exécution de l’Alabama, les bras et les jambes attachés alors qu’il attendait d’être mis à mort. M. Smith, qui était dans le couloir de la mort depuis plus d’un quart de siècle après avoir été reconnu coupable du meurtre d’une femme, se souvient avoir remercié Dieu pour sa dernière semaine en vie et avoir pensé à sa famille.

À l’époque, l’État utilisait la même méthode d’exécution que celle utilisée dans la grande majorité des exécutions modernes aux États-Unis : l’injection létale. Et comme beaucoup d’autres États, l’Alabama a connu des problèmes. Cette nuit-là, une équipe de personnes a tenté, sans succès, d’insérer une ligne intraveineuse dans les bras et les mains de M. Smith et, finalement, dans une veine proche de son cœur. Les coups ont cessé – selon ses avocats, qui ont raconté dans des documents judiciaires les expériences de M. Smith cette nuit-là – lorsque les responsables de la prison ont décidé qu’ils n’auraient peut-être pas le temps de procéder à l’exécution avant l’expiration de l’arrêt d’exécution à minuit.

Aujourd’hui, plus d’un an plus tard, l’Alabama se prépare une fois de plus cette semaine à exécuter M. Smith, en employant cette fois une méthode qui n’a jamais été utilisée lors d’une exécution aux États-Unis : l’hypoxie à l’azote. Dans le cadre de cette méthode, qui a été utilisée dans les suicides assistés en Europe, M. Smith sera équipé d’un masque et recevra un flux d’azote gazeux, le privant ainsi d’oxygène jusqu’à sa mort.

L’exécution, prévue jeudi soir, constitue le dernier tournant dans la bataille acharnée autour des exécutions aux États-Unis, où un nombre croissant d’États interdisent la peine de mort ; ceux qui conservent la punition ont du mal à l’exécuter. La pression exercée par des militants et des groupes médicaux a rendu difficile pour les autorités pénitentiaires de se procurer des drogues mortelles, et une série d’exécutions au cours des deux dernières années a été marquée par des difficultés à trouver des veines. L’Alabama est l’un des nombreux États qui étudient des alternatives, notamment l’hypoxie à l’azote, et certains États ont récemment autorisé le recours au peloton d’exécution.