L’Alabama embauche l’entraîneur-chef de Buffalo, Maurice Linguist, comme assistant défensif : sources

L’entraîneur-chef du nouvel Alabama, Kalen DeBoer, est sur le point d’embaucher un deuxième entraîneur-chef en poste dans son équipe, alors que l’entraîneur-chef de Buffalo, Maurice Linguist, devrait rejoindre le Crimson Tide en tant qu’assistant défensif, a confirmé une personne au courant des négociations. L’Athlétisme. C’est ESPN qui a annoncé la nouvelle en premier.

Linguist a passé les trois dernières années à Buffalo à établir un bilan de 14-23, mis en évidence par une saison de 7-6 et une victoire au Camellia Bowl en 2022. Cette décision intervient juste après que DeBoer a embauché l’entraîneur-chef du sud de l’Alabama, Kane Wommack, pour être le coordinateur défensif de l’Alabama.

Linguist est originaire de Dallas et ancien de Baylor avec des liens de recrutement étroits dans l’État. Il a été entraîneur des demis de coin de Texas A&M en 2018 et 2019 et a passé 2020 en tant qu’entraîneur des arrières défensifs des Cowboys de Dallas. Il a également été entraîneur dans l’État du Mississippi, du Minnesota, de l’État de l’Iowa et de Baylor, où il a joué en tant que sécurité.

L’équipe défensive de l’Alabama comprend désormais Wommack, le linguiste et l’entraîneur de la ligne défensive Freddie Roach.

Que signifie l’embauche d’un linguiste pour l’Alabama ?

Même si le poste de Linguist n’est pas encore précisé, il est probable que Linguist dirigera les arrières défensifs de l’Alabama – chaque rôle qu’il a occupé avant de devenir entraîneur-chef de Buffalo impliquait l’entraînement des arrières défensifs. Renforcer cette position est une priorité particulièrement élevée pour l’Alabama, qui a vu plusieurs arrières défensifs entrer sur le portail des transferts depuis la retraite de Nick Saban. Les liens régionaux de Linguist poursuivent la tendance que DeBoer a établie pour son équipe défensive, et son expérience dans la NFL est un bonus supplémentaire. L’équipe d’entraîneurs sur le terrain de l’Alabama est presque au complet, avec seulement deux postes restants : secondeur extérieur et coordonnateur des équipes spéciales.

Dans l’ensemble, il semble que DeBoer ait recherché la continuité au sein de son équipe offensive, en faisant appel à l’ensemble de son équipe de Washington de ce côté du ballon, à l’exception de l’entraîneur des porteurs de ballon (où Robert Gillespie a été retenu). Du côté défensif, DeBoer cible les jeunes entraîneurs expérimentés ayant des liens avec le Sud. — Kennington Smith III, Alabama a battu l’écrivain

Le personnel sur le terrain de Kalen DeBoer embauche en Alabama

Position Entraîneur Emploi 2023 Coordinateur offensif Ryan Grubb Demis offensifs Robert Gilespie Récepteurs larges JaMarcus Shephard Extrémités serrées Nick Sheridan Ligne offensive Scott Huff Coordinateur défensif Kane Wommack Ligne défensive Freddie Roach Arrières défensifs Maurice Linguiste

Et maintenant pour Buffalo ?

C’est la deuxième fois en quatre ans que les Bulls doivent trouver un nouvel entraîneur-chef à un moment difficile du calendrier. En 2021, Lance Leipold part pour le poste au Kansas fin avril, entraînant une recherche atypique. Cela devrait être plus facile cette fois-ci, mais la mi-janvier n’est pas idéale.

Buffalo a remporté deux titres de division sous Leipold, c’est donc un endroit qui peut gagner. L’école dispose également généralement du budget sportif le plus important du MAC. Mais le recrutement est un défi, et la nouvelle ère du football universitaire rend difficile pour les programmes MAC de retenir les meilleurs joueurs.

Il s’agit également de la deuxième intersaison consécutive au cours de laquelle un entraîneur-chef du MAC occupe un poste d’assistant Power 4, après que Sean Lewis a quitté Kent State pour le poste de coordonnateur offensif du Colorado l’année dernière. — Chris Vannini, écrivain national sur le football universitaire

