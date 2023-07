L’Alabama doit reprendre les exécutions malgré trois ratés l’an dernier

L’Alabama doit reprendre les exécutions jeudi malgré trois ratés l’année dernière et après qu’un examen des pratiques de la peine capitale dans l’État du sud ait été largement tenu à l’écart du public.

Le détenu qui doit mourir par injection létale à 6 heures du matin vendredi est James Barber. Aujourd’hui âgé de 54 ans, il a été reconnu coupable du meurtre de Dorothy Epps, âgée de 75 ans, en 2001.

Foa Mayacodirecteur exécutif de Reprieve, une organisation à but non lucratif de défense des droits de l’homme, a déclaré au Guardian : « Cela pourrait être l’une de ce qui a été une série d’exécutions par injection létale désastreusement bâclées en Alabama.

« Ce que nous avons vu maintes et maintes fois en Alabama, mais aussi aux États-Unis, ce sont des prisonniers soumis à plusieurs reprises à des procédures de torture alors que l’État cherche à mettre fin à leurs jours. Et même pour les partisans de la peine capitale, l’idée que des gens seront torturés devrait être un anathème.

La gravité du crime de Barber n’est pas en cause. Mais la petite-fille d’Epps, Sarah Gregory, a parlé de la façon dont elle en est venue à pardonner à Barber un meurtre qu’il a commis avec un marteau, tout en consommant du crack, de l’alcool et des analgésiques.

A l’automne 2020, dans une lettre rapporté par l’Atlantique, Gregory a écrit : « Je suis fatigué Jimmy. Je suis fatigué. Je suis fatigué de porter cette douleur, cette haine et cette rage dans mon cœur. Je n’en peux plus. Je dois le faire et vraiment te pardonner.

Coiffeur écrit de retour: « La réception de votre lettre m’a fait m’effondrer et sangloter pendant plusieurs longues minutes. Vous douce merveilleuse personne! Je ne peux pas vous dire à quel point cela signifie pour moi que vous ayez ce genre d’esprit en vous.

Les deux ont continué à forger une amitié. Quoi qu’il en soit, l’Alabama vise à mettre Barber à mort.

Son bilan récent n’est pas bon. Le 28 juillet dernier, il a fallu plus de trois heures aux autorités pour tuer Joe Nathan James Jr. Les 22 septembre et 17 novembre, les exécutions d’Alan Miller et de Kenneth Smith ont dû être abandonnées.

Foa a déclaré: «L’injection létale est conçue pour ressembler à un processus médical propre. Mais les exécutions par injection létale tournent mal tout le temps. En Alabama, il s’agit manifestement d’exécutions lamentablement bâclées. L’exécution de Joe Nathan James Jr a duré trois heures et demie, les responsables de la prison essayant à plusieurs reprises et échouant d’avoir accès à une veine.

Militants contre la peine de mort, notamment Foa et Reprieveont ciblé l’approvisionnement en drogues injectables létales, obligeant les États à rechercher de nouvelles sources.

Foa a déclaré : « Il est vraiment important de noter que… les médicaments n’ont jamais été conçus pour être utilisés pour des injections létales. Lorsque vous les utilisez de cette manière… sans que des experts médicaux soient impliqués, en achetant des médicaments sur le marché noir, des processus sous-réglementés, en devinant toutes les dispositions qui rendent les médicaments sûrs… alors, dans une certaine mesure, cela va forcément mal tourner.

« Alors l’Alabama est un cas, dans les trois dernières exécutions, c’est assez stupéfiant. Mais ils ont fait un examen de cela et ont ensuite choisi de refaire la même chose, seulement pour attacher le prisonnier plus longtemps.

Les avocats de Barber, qui a déposé cette semaine un ultime recours fédéral, ont cité les exécutions bâclées de l’Alabama en affirmant que son assassinat violerait le huitième amendement à la constitution américaine, qui interdit les châtiments cruels et inhabituels.

Ils ont également décrit comment John Hamm, commissaire du département correctionnel de l’Alabama, a commencé son examen interne en novembre de l’année dernière.

L’examen, ont déclaré les avocats de Barber dans les documents déposés au tribunal, « était trop bref, superficiel et aurait dû être effectué par un organisme d’enquête indépendant ». Aucun détail n’a non plus été rendu public avant, le 24 février 2023, Hamm a déclaré au gouverneur républicain de l’Alabama, Kay Ivey, que l’examen était terminé et que «le département [was] aussi préparé que possible à exécuter des condamnations à mort ». L’exécution de Barber était alors prévue.

Démentant les avocats de Barber plus tôt ce mois-ci, Emily Marks, une juge de district américaine, a déclaré que l’État avait apporté trois « changements significatifs » à son processus d’injections létales.

Deux membres du personnel impliqués : retirer les fonctionnaires impliqués dans des exécutions bâclées et installer des remplaçants. L’autre changement a prolongé de six heures « la fenêtre dans laquelle l’État doit procéder à l’exécution de Barber », pour éliminer « la pression inutile sur les délais ».

Foa a déclaré que l’Alabama essayait « de créer une façade et essentiellement aveugler le public et les témoins de ce qui se passe réellement dans ce [execution] chambre. Et malheureusement, ce masquage semble avoir été accepté par les tribunaux, qui n’ont pas encore reconnu qu’ils pensaient qu’il s’agissait d’une peine cruelle et inhabituelle.

Barber a également cherché à être exécuté non pas par injection létale mais par hypoxie azotée, qui implique « obligeant le détenu à ne respirer que de l’azote, le privant ainsi de l’oxygène nécessaire au maintien des fonctions corporelles », et que l’Alabama a déclaré vouloir utiliser.

Marks a rejeté la demande de Barber parce qu’il n’a pas choisi la méthode au départ et parce que, indiquant la raison de la demande, l’Alabama n’est pas « actuellement prêt à effectuer des exécutions » de cette façon.

« Aucun État n’a encore utilisé cette méthode », a déclaré Foa. « Et je pense que les États s’accrochent à l’injection létale en partie parce qu’ils pensent qu’ils peuvent continuer à s’en tirer, car il semble que ce soit médical. »

Gregory, la petite-fille de Dorothy Epps, dit à l’Atlantique elle ne voulait pas que Barber soit mis à mort.

« Je ne veux pas que ça arrive » dit-elle. « Je ne veux pas que ça se fasse… ça va être dur. J’ai passé tellement de temps à croire en ‘œil pour œil’ – j’ai changé.

Elle a également déclaré que certains proches ne ressentaient pas la même chose.

Alors que les avocats poursuivaient son dernier appel, Barber a parlé à NBC News. Il n’avait « pas peur de la mort », a-t-il dit, mais « une bonne dose d’appréhension à propos du processus qu’ils n’ont manifestement pas perfectionné ».

Le gouverneur Ivey et le département correctionnel de l’Alabama n’ont pas répondu aux demandes de commentaires. Un procureur général adjoint de l’État a déclaré devant le tribunal des efforts « de bonne foi » ont été faits pour corriger les procédures d’exécution.

Foa a déclaré qu’il y avait « toujours l’espoir » d’un sursis tardif. Mais, a-t-elle dit, « malheureusement, à ce jour, les tribunaux n’ont pas péché du côté de l’humanité ».