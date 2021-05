L’Alabama devient le dernier État américain à interdire les passeports vaccinaux, alors que le débat fait rage sur l’obligation de prouver le statut de Covid-19 – RT USA News

L’Alabama s’est prononcé contre l’utilisation des certificats de vaccination Covid-19 pour accorder certains privilèges, sur les traces de plusieurs autres États américains qui ont interdit les «passeports» de santé.

Le gouverneur républicain Kay Ivey a signé lundi un projet de loi qui empêche les États et les gouvernements locaux de publier des documents vérifiant le statut vaccinal. La loi nouvellement ratifiée garantit également que les personnes ne se verront pas refuser l’entrée dans les entreprises, les universités, les écoles et les institutions publiques si elles n’ont pas été vaccinées contre Covid-19.

Dans un communiqué, Ivey a déclaré qu’elle soutenait «Un vaccin volontaire» et que sa décision de signer le projet de loi reflète sa position sur la question de la santé publique. Elle a ajouté qu’elle avait personnellement choisi de recevoir le vaccin et encouragé les Alabamiens qui n’ont pas été vaccinés à «Retrousser leurs manches.»

Le parrain de la loi, le sénateur républicain Arthur Orr, a déclaré qu’il avait été incité à prendre des mesures après avoir entendu des histoires sur des entreprises qui refusaient des clients qui n’avaient pas été vaccinés. Il a déclaré que la poursuite de ces politiques conduirait à la discrimination et «Nous transforment en une société à deux vitesses», selon les médias locaux.

En outre, la loi oblige les universités et les collèges à fournir une exemption religieuse ou sanitaire pour tout autre vaccin pouvant être répertorié comme requis pour l’inscription.

Certains démocrates de la législature de l’État ont critiqué le projet de loi, affirmant qu’il s’agissait plus de marquer des points politiques que de former une politique de santé publique solide.





La politique d’exiger une preuve de vaccination pour certaines activités ou pour accéder aux sites a suscité une controverse considérable, tant aux États-Unis qu’à l’étranger. En mars, New York est devenu le premier État à créer un passeport vaccinal Covid-19. Baptisé «Excelsior Pass», le certificat numérique n’est pas obligatoire mais a été facturé comme un moyen pour les entreprises et les établissements de garder leurs portes ouvertes.

D’autres États ont interdit à une telle documentation de prendre racine. L’Iowa a adopté un projet de loi plus tôt ce mois-ci qui empêche les gouvernements locaux et les entreprises de recevoir de l’argent et des contrats de l’État s’ils exigent une preuve de vaccination des résidents. D’autres États sont allés plus loin. Les gouverneurs Ron DeSantis (R-Floride) et Greg Abbott (R-Texas) ont signé des décrets interdisant les passeports vaccinaux dans leurs États.

Le gouverneur Doug Ducey (R-Arizona) a signé un décret en avril interdisant aux gouvernements des États et locaux d’exiger des gens qu’ils prouvent leur statut vaccinal pour recevoir des services ou accéder aux établissements. Cependant, l’ordonnance ne s’applique pas aux entreprises privées et la semaine dernière, la législature de l’État a rejeté un projet de loi qui étendrait l’interdiction aux institutions non gouvernementales.

