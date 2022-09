L’Alabama demande au tribunal de lui permettre de procéder à l’injection létale

MONTGOMERY, Ala. (AP) – L’Alabama a demandé à une cour d’appel fédérale de la laisser procéder jeudi soir à l’injection létale d’un détenu qui prétend que l’État a perdu ses papiers en choisissant une méthode d’exécution alternative.

Alan Miller, 57 ans, a été reconnu coupable du meurtre de trois personnes lors d’une fusillade sur un lieu de travail en 1999 et devait mourir par injection létale jeudi jusqu’à ce que l’exécution soit bloquée par un juge plus tôt cette semaine. L’Alabama a demandé à la 11e US Circuit Court of Appeals de lever cette injonction.

Miller a témoigné qu’il avait rendu des documents il y a quatre ans en choisissant l’hypoxie azotée comme méthode d’exécution, en la plaçant dans une fente de la porte de sa cellule pour qu’un employé de la prison puisse la récupérer. Le juge de district américain R. Austin Huffaker Jr. a émis une injonction préliminaire empêchant l’État de tuer Miller par tout autre moyen que l’hypoxie à l’azote.

L’hypoxie à l’azote est une méthode d’exécution proposée dans laquelle la mort serait causée en forçant le détenu à ne respirer que de l’azote, le privant ainsi de l’oxygène nécessaire au maintien des fonctions corporelles. Il est autorisé comme méthode d’exécution dans trois États, mais aucun État n’a tenté de mettre à mort un détenu par la méthode non testée. Les responsables de l’Alabama ont déclaré au juge qu’ils travaillaient à finaliser le protocole.

Lorsque l’Alabama a approuvé l’hypoxie azotée comme méthode d’exécution en 2018, la loi de l’État a donné aux détenus une brève fenêtre pour la désigner comme leur méthode d’exécution.

“Le fait que l’État ne soit pas encore prêt à exécuter qui que ce soit par hypoxie à l’azote ne signifie pas que cela nuira à l’État ou au public d’honorer l’élection opportune de l’hypoxie à l’azote par Miller. En revanche, si une injonction n’est pas délivrée, Miller sera irrévocablement privé de son choix quant à la manière dont il mourra – un choix que la législature de l’Alabama lui a accordé », a écrit Huffaker.

L’État soutient qu’il n’y a aucune preuve pour corroborer le témoignage de Miller selon lequel il a remis le formulaire. “Miller n’offre aucune preuve en dehors d’un affidavit intéressé”, ont écrit les avocats de l’État.

Miller, un chauffeur de camion de livraison, a été reconnu coupable du meurtre de Lee Holdbrooks, Scott Yancy et Terry Jarvis lors d’un saccage sur le lieu de travail en 1999 dans la banlieue de Birmingham.

Les témoignages au procès ont indiqué que Miller croyait que les hommes répandaient des rumeurs à son sujet, notamment qu’il était gay. Un psychiatre engagé par la défense a découvert que Miller souffrait d’une maladie mentale grave, mais a également déclaré que l’état de Miller n’était pas suffisamment grave pour servir de base à une défense de folie en vertu de la loi de l’État.

Kim Chandler, l’Associated Press