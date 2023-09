L’Alabama demande à nouveau à la Cour suprême des États-Unis d’intervenir dans une affaire de redécoupage

MONTGOMERY, Alabama (AP) — L’Alabama a demandé lundi à la Cour suprême des États-Unis de l’autoriser à maintenir en place les lignes du Congrès tracées par les Républicains alors que l’État continue de lutter contre une ordonnance du tribunal visant à créer un deuxième district où les électeurs noirs constituent une majorité ou presque. il.

Malgré sa défaite devant la Cour suprême plus tôt cette année dans l’affaire de longue date sur le redécoupage, l’Alabama poursuit un autre appel, dans l’espoir d’un résultat différent avec la version la plus récente de la carte du GOP. L’Alabama a demandé aux juges de suspendre une décision rendue la semaine dernière par un panel de trois juges qui bloquait l’utilisation des dernières circonscriptions dessinées par le GOP lors des prochaines élections et ordonnait à un maître spécial nommé par le tribunal de proposer de nouvelles lignes pour l’État.

Les juges, dans leur décision, ont déclaré que les législateurs de l’Alabama ont délibérément défié leur directive de créer un deuxième district à majorité noire ou quelque chose de proche.

Le bureau du procureur général de l’Alabama a demandé aux juges de suspendre l’ordonnance pendant que l’État fait appel « afin que des millions d’électeurs de l’Alabama ne soient pas bientôt répartis dans ce gerrymander racial ordonné par le tribunal ».

« Le redécoupage racial, au détriment des principes traditionnels, ressemble inconfortablement à l’apartheid politique », a écrit le bureau du procureur général.

L’ancien procureur général des États-Unis, Eric Holder, président du National Democratic Redistricting Committee, qui a soutenu l’une des contestations judiciaires en Alabama, a comparé les actions de l’État à celles de l’ancien gouverneur ségrégationniste George Wallace qui a tenté d’empêcher les étudiants noirs d’entrer à l’Université d’Alabama. en 1963.

« Il s’agit d’une continuation honteuse et arrogante d’une histoire sordide en Alabama qui refuse l’égalité des droits aux Noirs d’Alabam, quelle que soit la décision de la Cour suprême des États-Unis », a déclaré Holder.

En juin, la Cour suprême a confirmé la conclusion d’un comité de trois juges selon laquelle la carte antérieure de l’Alabama – avec un district à majorité noire sur sept dans un État à 27 % de noirs – viole probablement la loi fédérale sur le droit de vote. Les trois juges ont déclaré que l’État devrait disposer de deux districts où les électeurs noirs auraient la possibilité d’élire leurs candidats préférés.

En juillet, les législateurs de l’Alabama ont adopté à la hâte une nouvelle carte comme remède. Cependant, il a maintenu une seule circonscription à majorité noire et a augmenté le pourcentage d’électeurs noirs dans une autre circonscription, la circonscription 2, d’environ 30 % à près de 40 %. Le panel de trois juges a réprimandé les législateurs de l’Alabama pour avoir bafoué leurs instructions. Le comité a ordonné à un maître spécial nommé par le tribunal de soumettre trois nouvelles cartes proposées d’ici le 25 septembre.

La demande de l’État auprès de la Cour suprême intervient après que les trois juges ont refusé de suspendre leur ordonnance alors que l’État faisait appel. Les juges ont déclaré que les électeurs des États ne devraient pas avoir à subir de nouvelles élections au Congrès sur une « carte illégale ».

« Nous répétons que nous sommes profondément troublés par le fait que l’État a adopté une carte qui, selon le secrétaire d’État, ne fournit pas le remède que la loi fédérale exige, selon nous. Et nous sommes troublés par les preuves selon lesquelles l’État a retardé les procédures de réparation mais n’a même pas nourri l’ambition d’apporter les réparations nécessaires », ont écrit les juges lundi en refusant de surseoir à leur ordonnance.

L’espoir de l’Alabama d’un revers de fortune semble dépendre, au moins en partie, de la nécessité de persuader le juge Brett Kavanaugh de soutenir le camp de l’État lors du dernier tour. Kavanaugh n’a pas rejoint l’ensemble de l’opinion majoritaire.

Le dossier judiciaire de l’Alabama cite à plusieurs reprises l’opinion concordante de Kavanaugh dans l’affaire cet été. Il a écrit que même si le redécoupage fondé sur la race était autorisé en vertu de la loi sur les droits de vote pendant un certain temps, « le pouvoir de procéder à un redécoupage fondé sur la race ne peut pas s’étendre indéfiniment dans le futur ».

Kim Chandler, Associated Press