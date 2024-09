L’Alabama condamne à mort un homme reconnu coupable du meurtre de trois personnes lors de la deuxième exécution au gaz d’azote du pays

ATMORE, Alabama — L’Alabama a utilisé jeudi de l’azote pour exécuter un homme reconnu coupable du meurtre de trois personnes lors de fusillades consécutives sur son lieu de travail. C’est la deuxième fois que cette méthode qui a suscité un débat sur son caractère humanitaire est utilisée dans le pays.

Alan Eugene Miller, 59 ans, a été déclaré mort à 18 h 38, heure locale, dans une prison du sud de l’Alabama. Il a tremblé et tremblé sur la civière pendant environ deux minutes, son corps tirant parfois contre les dispositifs de retenue. Cela a été suivi d’environ six minutes de respirations périodiques avant qu’il ne s’immobilise.

Miller a été reconnu coupable du meurtre de trois hommes – Lee Holdbrooks, Christopher Scott Yancy et Terry Jarvis – en 1999 et l’État avait précédemment tenté d’exécuter lui par injection létale en 2022.

« Je n’ai rien fait pour être ici », a déclaré Miller dans ses derniers mots, parfois étouffés par le masque à gaz à bords bleus qui couvrait son visage du front au menton. Cependant, les témoins au procès n’avaient exprimé aucun doute sur sa culpabilité, décrivant Miller tirant sur les trois hommes.

Lors de l’exécution, Miller a également demandé à sa famille et à ses amis de « prendre soin » de quelqu’un, mais on ne savait pas clairement quel nom il avait prononcé.

Miller était l’un des cinq détenus mis à mort en l’espace d’une semaine, un nombre inhabituellement élevé qui défie un tendance au déclin depuis des années dans le recours à la peine de mort aux États-Unis

« Ce soir, justice a finalement été rendue pour ces trois victimes grâce à la méthode d’exécution choisie par le détenu », a déclaré le gouverneur de l’Alabama, Kay Ivey, dans un communiqué. « Ses actes n’étaient pas ceux de la folie, mais du mal pur. Trois familles ont été changées à jamais par ses crimes odieux, et je prie pour qu’ils puissent trouver du réconfort toutes ces années plus tard.

Les membres des familles des trois victimes n’ont pas assisté à l’exécution et n’ont pas fait de déclaration à lire aux journalistes, ont indiqué des responsables de l’État.

Cette exécution était la deuxième à utiliser la nouvelle méthode employée pour la première fois par l’Alabama en janvier, lorsque Kenneth Smith a été mis à mort. La méthode consiste à placer un masque à gaz respiratoire sur le visage du détenu pour remplacer l’air respirable par de l’azote pur, provoquant la mort par manque d’oxygène.

Les responsables et les défenseurs de l’Alabama se sont demandé si Smith avait souffert d’un niveau de douleur inconstitutionnelle lors de son exécution après avoir tremblé pendant plusieurs minutes dans des spasmes semblables à des crises, balançant parfois la civière. Smith a ensuite eu le souffle coupé pendant plusieurs minutes. Les secousses manifestées par Miller étaient similaires à celles observées lors de la première exécution à l’azote, mais ne semblaient pas aussi longues ni aussi violentes.

Le commissaire aux services correctionnels de l’Alabama, John Q. Hamm, a déclaré que les mouvements de tremblement étaient anticipés.

« Tout comme dans Smith dont nous avons parlé, il va y avoir des mouvements corporels involontaires à mesure que le corps est épuisé en oxygène. Ce n’était donc rien auquel nous ne nous attendions pas », a déclaré Hamm, expliquant que l’azote gazeux a coulé pendant 15 minutes. « Tout s’est déroulé comme prévu et selon notre protocole. »

Le procureur général de l’Alabama, Steve Marshall, a déclaré que l’exécution « s’est déroulée comme prévu et sans incident ».

« Ce soir, malgré les campagnes de désinformation menées par des militants politiques, des avocats étrangers et des médias partiaux, l’État a prouvé une fois de plus que l’hypoxie à l’azote est à la fois humaine et efficace », a déclaré Marshall dans un communiqué.

Marshall n’a pas personnellement été témoin de l’exécution, mais un représentant de son bureau l’a été, ont indiqué les responsables de la prison.

Chauffeur de camion de livraison, Miller a été reconnu coupable de meurtre qualifié pour la fusillade du 5 août 1999 qui a coûté trois vies et a choqué la ville de Pelham, une ville de banlieue située juste au sud de Birmingham.

La police a déclaré que tôt ce matin-là, Miller est entré dans Ferguson Enterprises et a abattu deux collègues : Holdbrooks, 32 ans, et Yancy, 28 ans. Il a ensuite parcouru 8 kilomètres jusqu’à Post Airgas, où il avait auparavant travaillé, et a tiré. Jarvis, 39 ans. Le témoignage au procès a indiqué que Miller était paranoïaque et pensait que ses collègues bavardaient à son sujet.

«Vous avez répandu des rumeurs à mon sujet», a déclaré un témoin avant d’ouvrir le feu. Les trois hommes ont été abattus à plusieurs reprises.

Miller avait initialement plaidé non coupable pour cause d’aliénation mentale, mais avait ensuite retiré son plaidoyer. Un psychiatre engagé par la défense a déclaré que Miller souffrait d’une maladie mentale, mais que son état n’était pas suffisamment grave pour servir de base à une défense d’aliénation mentale, selon des documents judiciaires. Les jurés ont reconnu Miller coupable après 20 minutes de délibération et ont recommandé par 10 voix contre 2 qu’il reçoive la peine de mort.

En 2022, l’État a annulé la précédente tentative d’exécution de Miller après avoir été incapable de connecter une ligne IV au détenu de 351 livres (159 kilogrammes). Miller avait initialement contesté le protocole sur l’azote gazeux, mais avait abandonné son procès après avoir conclu un accord non divulgué avec l’État.

Hamm a déclaré que l’État n’avait pas modifié le protocole. Miller, entre autres choses, avait demandé à recevoir un sédatif. Hamm a refusé de dire si Miller avait reçu un sédatif et a renvoyé les questions sur le règlement aux avocats de Miller.