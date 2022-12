L’Alabama autorisera les armes dissimulées sans permis en 2023

MONTGOMERY, Ala. (AP) – L’Alabama deviendra le 1er janvier le dernier État à autoriser les gens à porter une arme de poing dissimulée sans permis d’État nécessitant une vérification des antécédents.

La nouvelle loi de l’État met fin à l’obligation pour une personne d’obtenir un permis pour porter légalement une arme de poing dissimulée en public. Une personne peut toujours choisir d’obtenir un permis si elle le souhaite.

La proposition avait été introduite sans succès pendant des années à Montgomery, avant d’être approuvée cette année. La législation a été défendue par les défenseurs des droits des armes à feu qui l’appellent «portage constitutionnel», en référence au droit du deuxième amendement de détenir et de porter des armes. Les opposants, y compris les shérifs de l’État et d’autres personnes chargées de l’application de la loi, ont fait valoir que les permis aidaient à lutter contre la criminalité et à améliorer la sécurité publique.

Le National Rifle Association Institute for Legislative Action, qui a fait pression pour la législation de l’Alabama, a déclaré en avril que 25 États autorisent désormais le transport sans permis.

“Ce sera un grand pas en avant pour aider le citoyen moyen respectueux des lois à l’empêcher d’avoir à passer par les étapes de l’obtention d’un permis pour porter ses armes”, a déclaré le représentant Shane Stringer, parrain de la législation. Stringer a noté que la loi n’affecte que l’exigence de permis. « Cela ne changera pas qui peut et ne peut pas porter d’arme. Les personnes qui sont interdites maintenant le sont toujours.

L’Alabama Sheriffs Association s’était opposée à la législation. “Les shérifs de l’Alabama sont clairs sur la loi qui entre en vigueur le 1er janvier et se sont ajustés en conséquence”, a déclaré le shérif du comté de Lee, Jay Jones, président de l’Alabama Sheriffs ‘Association.

Jones et Stringer ont déclaré qu’il y avait encore des raisons pour lesquelles une personne pourrait envisager d’obtenir un permis. Jones a déclaré: «Il est sage de conserver un permis de transport dissimulé en Alabama lorsque vous voyagez hors de l’État; la réciprocité s’applique – d’autres États peuvent exiger que les non-résidents aient un permis de leur État de résidence.

Stringer a noté que les gens devraient se rappeler qu’il existe toujours des endroits où les armes sont entièrement interdites pour des raisons de sécurité, comme les palais de justice.

Les législateurs de l’Alabama, sous la pression des partisans des droits des armes à feu, ont approuvé la mesure lors de la dernière session législative. La gouverneure de l’Alabama, Kay Ivey, a presque immédiatement signé la législation et a souligné son soutien dans sa campagne de réélection. L’annonce montrait la gouverneure assise à son bureau au Capitole de l’Alabama et sortant une petite arme de poing de son sac à main, ainsi qu’un rouge à lèvres et un téléphone portable.

Les législateurs républicains qui s’opposaient auparavant à la législation ont déclaré qu’ils étaient plus à l’aise de voter pour cette fois parce que l’État développait une base de données sur les «personnes interdites» pour aider les agents à signaler les personnes à qui il est interdit de posséder une arme de poing en raison de leurs antécédents criminels et d’autres raisons. La base de données a été mandatée par une loi antérieure de l’État créant une option pour obtenir un permis de transport dissimulé à vie.

Stringer, ancien shérif adjoint et ancien chef du département de police de Satsuma, a déclaré que la base de données était un facteur majeur dans sa décision de parrainer le projet de loi.

Les partisans du projet de loi ont fait valoir que ce serait un meilleur système pour retirer les armes à feu des personnes qui ne peuvent pas les posséder légalement. Les opposants ont fait valoir que la base de données ne sera aussi bonne que les données qui y sont entrées et que les lacunes en matière d’information seront inévitables.

Hal Taylor, le chef de l’Alabama Law Enforcement Agency, a envoyé à Ivey une note de service le 30 septembre indiquant que la base de données avait été développée conformément à la loi de l’État.

“Qu’il s’agisse d’émettre une contravention de routine ou d’enquêter sur une activité criminelle, tous les agents utilisant le système tactique d’application de la loi peuvent désormais recevoir un avis instantané de l’inadmissibilité d’une personne à posséder une arme à feu”, a écrit Taylor dans la note de service.

Les législateurs ont inclus dans la nouvelle loi un libellé réitérant la capacité d’un agent à prendre temporairement une arme de poing lors d’un contrôle routier ou d’une autre enquête. Un agent ayant des motifs raisonnables de soupçonner qu’une personne était sur le point de se livrer à une conduite criminelle peut prendre temporairement une arme de poing et la parcourir dans des bases de données pour voir si l’arme a été volée.

Un agent pourrait également prendre temporairement une arme si cela est nécessaire pour la sécurité de l’agent ou d’autres personnes. L’arme doit être rendue à moins qu’il y ait une arrestation ou que la personne représente une menace pour la sécurité.

Kim Chandler, l’Associated Press