L’Alabama ajoute à la classe n ° 1 avec l’engagement du CB 5 étoiles Desmond Ricks

L’Alabama a ajouté un espoir cinq étoiles à sa classe lors de la deuxième journée de la première période de signature lorsque le demi de coin Desmond Ricks, qui joue à l’IMG (Floride) Academy, s’est engagé avec le Crimson Tide jeudi. Voici ce que vous devez savoir :

Ricks faisait à l’origine partie de la promotion 2024 mais a reclassé et maintenu son statut cinq étoiles.

Ricks s’est classé n ° 23 au classement général et demi de coin n ° 2 dans le 247Sports Composite.

Ricks est originaire de Chesapeake, en Virginie, mais a joué les trois dernières saisons à l’IMG Academy.

Passé

Lors de sa conférence de presse le jour de la signature, Nick Saban a déclaré qu’il était toujours à la recherche d’un autre homme de couverture pour son secondaire. Il n’a pas eu à chercher longtemps. L’Alabama a ajouté à sa richesse de talents dans sa classe de recrutement 2023 en décrochant Ricks, le septième joueur cinq étoiles de la classe Crimson Tide.

Les Ricks de 6 pieds 1 pouce et 170 livres sont le demi de coin n ° 2 de la catégorie et le joueur n ° 23 au total dans le 247Sports Composite. Il est reclassé de la promotion 2024. Il rejoint un parcours secondaire de l’Alabama qui est talentueux mais qui avait besoin d’un coin de couverture. Caleb Downs et Tony Mitchell sont des valeurs sûres de premier ordre et Jahlil Hurley pourrait être désigné comme coin nickel à l’avenir. L’athlète Brayson Hubbard devrait également commencer sa carrière universitaire avec les sécurités.

Ricks peut sembler être la cerise sur le gâteau de la classe étoilée de l’Alabama, mais il est une nécessité pour fournir une véritable capacité de couverture dans le champ arrière défensif. – Suttles

Lecture obligatoire

(Photo : Justin Ford/Getty Images)