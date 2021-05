L’Alabama adopte le projet de loi sur la marijuana médicale après huit longues années de lutte

Le gouverneur de l’Alabama, Kay Ivey, a signé lundi une loi sur la marijuana à des fins médicales alors que l’opposition conservatrice à la question s’est progressivement estompée après des décennies de débat. Le programme permettra aux personnes souffrant de l’un des 16 problèmes de santé admissibles, y compris le cancer, une maladie en phase terminale et la dépression, d’acheter de la marijuana à des fins médicales avec la recommandation d’un médecin. L’approbation est venue huit ans après qu’un projet de loi sur la marijuana à des fins médicales en 2013 ait remporté le soi-disant «Shroud Award» cette année-là pour le projet de loi «le plus mortel» de l’année à la Chambre des représentants.

Ivey a qualifié la signature du projet de loi de «première étape importante» et a remercié les sponsors du projet de loi pour leur travail. Bien que le projet de loi entre en vigueur immédiatement, le promoteur du projet de loi a estimé qu’il faudra environ 15 mois avant que la marijuana médicale ne soit disponible dans l’État.

«C’est certainement une question sensible et émotionnelle et quelque chose qui est continuellement étudié. Au niveau de l’État, nous avons eu un groupe d’étude qui a examiné de près cette question, et je suis intéressé par le potentiel que le cannabis médical peut avoir pour les personnes atteintes de maladies chroniques ou par ce qu’il peut faire pour améliorer la qualité de vie de ceux qui vivent en leurs derniers jours », a déclaré Ivey.

Le projet de loi a été parrainé par le sénateur républicain Tim Melson, anesthésiste. Il a été traité à la Chambre des représentants par le républicain Mike Ball, ancien soldat d’État et enquêteur d’État. L’approbation est intervenue après qu’un certain nombre de législateurs ont partagé des histoires d’êtres chers et de leurs maladies. «J’espère que nous allons aider certaines personnes», a déclaré Melson lundi soir.

Melson a déclaré à propos des personnes qui ont essayé d’autres traitements sans succès, que les gens auront «une autre option pour se soigner et obtenir un certain soulagement». Le Sénat de l’État a approuvé le projet de loi en février par un vote de 21 voix contre 8 après seulement 15 minutes de débat. Mais la Chambre des représentants avait traditionnellement été plus sceptique à l’égard des propositions de marijuana à des fins médicales et a envoyé le projet de loi à deux comités avant de l’approuver 68-34. Le projet de loi autoriserait la marijuana sous des formes telles que des pilules, des patchs cutanés et des crèmes, mais pas dans les produits à fumer ou à vapoter.

Le programme autorise l’utilisation de la marijuana à des fins médicales pour traiter des affections telles que les nausées ou vomissements liés au cancer, ou la douleur chronique; La maladie de Crohn; dépression; l’épilepsie, les nausées ou la perte de poids liées au VIH / SIDA; trouble panique, maladie de Parkinson; nausée persistante; trouble de stress post-traumatique; l’anémie falciforme; spasticité associée à la sclérose en plaques, aux lésions de la moelle épinière et au syndrome de Tourette.

Les représentants ont voté pour nommer le projet de loi après le fils d’un représentant démocrate de l’État, Laura Hall. Elle avait présenté pour la première fois un projet de loi sur la marijuana à des fins médicales il y a plus de dix ans après la mort de son fils Wesley ‘Ato’ Hall du sida. Ball, qui a conduit le projet de loi à travers la Chambre, a déclaré la semaine dernière que «les cœurs et les esprits» avaient lentement changé sur la question. «Je pense que nous les avons éduqués autant que n’importe quoi. Cela n’a pas été fait sur l’émotion. Cela a été fait sur la science », a déclaré Melson.

