L’Alabama a levé l’interdiction du yoga dans les écoles publiques depuis des décennies, permettant aux enseignants de diriger les exercices d’étirement et de respiration tant que les parents signent des renonciations reconnaissant qu’ils font «partie de la religion hindouiste».

Après avoir traversé l’Alabama State House lors d’un vote de 75 à 14 plus tôt cette semaine, le gouverneur Kay Ivey a signé la loi jeudi, abandonnant une interdiction de 27 ans sur l’enseignement du yoga dans le système scolaire public. Les parents devront toujours donner leur autorisation en vertu de la nouvelle loi, reconnaissant que le yoga est dérivé de l’hindouisme.

Initialement présenté par le représentant démocrate Jeremy Gray il y a plus de trois ans, le projet de loi a fait face à une forte opposition dans la législature contrôlée par le GOP de l’État avant d’être finalement adopté cette semaine. Il a annulé une décision de 1993 du Conseil de l’éducation de l’État de l’Alabama d’interdire la pratique en raison de ses liens avec la spiritualité orientale. Les documents du ministère de l’Éducation décrivent le yoga comme un «Philosophie hindoue» qui rejoint «Méditation orientale» avec de l’exercice physique, « Prétendument pour faciliter le développement du corps, de l’esprit, de l’esprit. »





Gray a déclaré que l’interdiction précédente était non seulement offensante, mais inutile, car de nombreuses écoles proposaient déjà des exercices de respiration et d’étirement similaires sous des noms autres que le yoga.

«Vraiment, cela semblait très offensant. Il y avait une phobie dedans. Une grande partie de cela n’avait pas vraiment de sens », dit-il en ajoutant «Beaucoup de choses que vous ne faites pas de toute façon. Vous n’hypnotisez pas les gens.

Néanmoins, les noms sanscrits traditionnels pour diverses poses et techniques de yoga continueront d’être interdits en vertu de la nouvelle loi, exigeant que toutes les instructions soient données en anglais. Un certain nombre d’autres caractéristiques du yoga resteront également interdites, notamment «Chants, mantras, mudras, utilisation de mandalas, induction d’états hypnotiques, imagerie guidée et salutations namaste.»

Ces règles mises à part, les conseils scolaires locaux seront désormais autorisés à décider d’offrir ou non le yoga comme cours facultatif pour la première fois en près de trois décennies, la loi devant entrer en vigueur le 1er août, juste avant la prochaine année scolaire.





