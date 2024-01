L’Alabama a sélectionné « probablement quelques douzaines » d’entraîneurs comme remplaçants potentiels de Nick Saban

Greg Byrne a toujours espéré que Nick Saban entraînerait le football de l’Alabama pour toujours. Lorsqu’il a obtenu le poste de directeur sportif du Crimson Tide en 2017, on lui a demandé quel était son plan pour devenir l’homme qui devrait remplacer l’un des meilleurs de tous les temps.

Mercredi, apparaissant au Paul Finebaum Show sur SEC Network, Byrne a rappelé sa réponse.

“C’était une réponse très simple, c’était comme” Envoyez la canette aussi loin que possible “”, a déclaré Byrne. “Mais en même temps aussi, l’une des pires choses que je puisse faire en tant qu’AD est de ne pas être préparé le moment venu.”

Byrne a rappelé le vieil adage selon lequel les directeurs sportifs ont une liste d’entraîneurs de remplacement potentiels dans le tiroir du haut de leur bureau. Il a dit que ce n’était pas le cas pour lui, mais il avait une liste plus fluide de remplaçants potentiels de Saban prête pour le moment venu.

Il a dit que cette liste avait changé au fil des ans.

“Nous avions examiné probablement quelques douzaines d’entraîneurs au fil des ans et nous nous demandions : ‘OK, est-ce qu’ils pourraient avoir un sens ?'”, a déclaré Byrne. « Certains avaient beaucoup plus de sens que d’autres. Nous avions des critères de ce que nous recherchions.

Byrne a déclaré que la réalité de la situation était qu’aucun candidat ne pouvait cocher toutes les cases. Il a plaisanté en disant que Saban n’avait pas d’entretien pour le poste cette fois-ci.

S’adressant aux journalistes après l’introduction de DeBoer, Byrne s’était assuré de noter qu’il n’avait pas de conversations avec des remplaçants potentiels tant que Saban restait en place.

“Je voulais m’assurer qu’il n’y aurait jamais, au grand jamais, une conversation du genre ‘Eh bien, j’ai entendu dire que Greg parlait d’autres entraîneurs'”, a déclaré Byrne vendredi. “Je n’ai jamais voulu ça.”

Mercredi, il a également expliqué comment il s’était lancé dans la recherche en ce qui concerne le classement de ses choix de candidats.

“Je pense que c’est irresponsable de ma part si je me présente à une interview et que je dis ‘Eh bien, je pense que c’est mon troisième choix mais je vais quand même lui parler'”, a déclaré Byrne. «Je veux être ouvert d’esprit. Je veux être réfléchi dans la conversation qui va avoir lieu. Donc, à bien des égards, vous avez plusieurs noms sur une liste, mais à certains égards, ce sont des puces, ce ne sont même pas des chiffres, ce ne sont même pas des lettres, et c’est l’approche que j’ai adoptée pour celle-ci.

Finalement, Byrne a embauché Kalen DeBoer. Le nouvel entraîneur arrive à Tuscaloosa après une participation au championnat national avec Washington.

L’embauche a été annoncée vendredi et DeBoer a été présenté samedi au stade Bryant-Denny. Lorsque Byrne s’est exprimé lors de la conférence de presse, il a exprimé toute sa confiance en sa nouvelle recrue.

“En termes simples, l’entraîneur DeBoer est un gagnant”, a déclaré Byrne.