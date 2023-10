LaLa Milan est enceinte et attend son premier enfant avec le mannequin Tyler P

Des félicitations s’imposent à la comédienne virale LaLa Milan qui vient d’annoncer qu’elle est enceinte de son premier enfant.

La star super idiote apporte toujours les blagues, mais elle se prépare pour son rôle le plus sérieux à ce jour. Elle a révélé la bonne nouvelle avec son petit ami, le mannequin Tyler P, lors d’une superbe séance photo de maternité. Même avec un gros ventre, raconte LaLa Essence qu’elle n’arrive toujours pas à croire qu’elle va devenir maman.

« Je ne vais pas mentir, je suis toujours sous le choc. Je regarde mon ventre en disant : « C’est fou ! » », a-t-elle partagé. «Je me sens incroyablement bien. Je suis vraiment enthousiaste. «Je parle à toutes les mamans. Je suis donc tout sur les enfants. Je l’étais déjà.

LaLa Milan Hard lance un joli couple avec Tyler P pour une séance photo de maternité

Le magnifique couple brillait dans des tenues mauves assorties alors qu’ils berçaient tous les deux son baby bump.

«LaLa Milan + TylerP = 3

Nous allons avoir un bébé!! Il n’y a rien de plus précieux que la vie elle-même, et nous sommes tellement excités et chanceux de mettre un petit enfant au monde », a écrit LaLa sur Instagram.

Telle une véritable icône d’Internet, LaLa a lancé sa grossesse et celle de son partenaire en même temps. Malgré la double révélation, le Boomerang L’actrice n’est pas encore en train de devenir une créatrice de contenu pour un couple. Elle voulait juste montrer un peu de respect à sa « famille noire en bonne santé » aimante alors qu’elle célèbre le nouvel ajout.

«C’est une façon de montrer aux gens que je ne cache pas mon amour, je ne cache pas mon amant ou quoi que ce soit du genre. Ma page ne deviendra pas nécessairement une page de LaLa et Tyler P », a-t-elle expliqué. « En même temps, mon homme est présent, nous sommes une famille et c’est une belle chose. Je voulais montrer la dynamique d’une famille noire saine lors d’une séance photo de maternité.

LaLa a partagé qu’il lui a fallu un certain temps et Tyler P pour se connecter, mais qu’ils sont enfermés depuis plus d’un an. Ils étaient à la fois choqués et enthousiasmés par la nouvelle. La star aux multiples talents a parlé de sa plus grande joie de maternité lors d’une perte dévastatrice.

Découvrez comment la reine de la comédie a équilibré l’accueil d’une nouvelle vie avec la mort de son père après le flip.