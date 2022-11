Lala Kent révèle que sa fille a été transportée d’urgence à l’hôpital pour des problèmes respiratoires – Hollywood Life

Voir la galerie





Lala Kent a parlé de la situation horrible qu’elle a vécue avec sa fille de 19 mois Océan La semaine dernière. Dans l’épisode du 9 novembre de son podcast, Donnez-leur Lala, elle a révélé qu’elle avait dû précipiter Ocean aux urgences après s’être « bouleversée » dans sa chambre. “Ce cri de mercredi soir était comme” quelque chose ne va pas “”, a déclaré le joueur de 32 ans. Règles de Vanderpump La star s’est souvenue du moment où elle a remarqué pour la première fois que sa petite fille ne se sentait pas. “J’entre et elle est comme à bout de souffle, elle ne peut pas respirer”, a-t-elle expliqué.

“Je la surveillais [for] ce qui m’a semblé être une heure, qui était en réalité peut-être cinq minutes avant que je décide, ‘Nous allons aux urgences. Quelque chose ne va pas », a-t-elle poursuivi. “Je la regardais, j’essayais de m’allonger, je fumais la douche, [and] pendant qu’il fumait, je l’ai mise sur ma poitrine, allongée dans le lit et à la façon dont elle sonnait, on pouvait dire qu’elle avait du mal à respirer.

Lala a emmené Ocean au Cedars-Sinai Medical Center de Los Angeles, où on lui a finalement diagnostiqué un croup, une infection respiratoire qui peut rendre la respiration difficile. “Heureusement, les poumons d’Ocean sont développés, donc c’est quelque chose qui, si vous l’attrapez rapidement, est très traitable”, a noté l’ancienne serveuse SUR.

Lala partage Ocean avec son ex Randall Emmet, et la situation “très effrayante” s’est produite peu de temps après qu’Ocean ait été ramené chez Lala vers 19 heures. La star de télé-réalité a déclaré qu’elle n’était au courant d’aucun problème rencontré par Ocean pendant qu’il était sous la garde de son père, mais a remarqué que son petit était juste légèrement léthargique, ce qui ne l’a pas alarmée. “On m’a dit que mon bébé allait très bien quand elle était dans l’autre maison”, a-t-elle noté.

Lala a laissé entendre qu’il y avait une sorte de maladie qui circulait dans sa maison via sa publication Instagram du 7 novembre qui montrait Ocean pratiquant fièrement ses bruits d’animaux. “Nous étions malades tout le week-end, mais j’ai eu ce contenu… et je ne peux même pas”, a-t-elle légendé l’adorable vidéo avec des emojis qui pleurent, de l’agneau, de la vache et du cheval. Après qu’Ocean ait reproduit les sons émis par les agneaux, les vaches et les chevaux, Lala a souri avec satisfaction. “Bon travail! Tu es tellement intelligent », a-t-elle dit.

Avant la précieuse vidéo, Lala a posté une photo d’Ocean super mignonne dans son costume d’Halloween dans un champ de citrouilles. Ocean était habillé en Sully de Monsters Inc. Dans la légende, Lala a célébré une étape importante dans son parcours de sobriété. “Aujourd’hui marque 4 ans de sobriété”, écrit-elle fièrement. “Le week-end a été plein d’amour et de soutien. Être présent pour ma fille… cette partie n’a pas de prix. Je suis reconnaissant et extrêmement touché par chaque anniversaire qui passe. Mais vous tous, je suis prooooooud ! Bon sang oui, Lala. Tu ferais mieux de travailler, ma fille.