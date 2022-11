LaLa Kent parle avec émotion de la précipitation de sa fille d’un an aux urgences: elle “ne pouvait pas respirer”

La star de “Vanderpump Rules”, LaLa Kent, a réfléchi au moment émouvant et terrifiant où elle a dû précipiter sa fille d’un an aux urgences.

Lors de l’épisode de mercredi de son podcast, “Give Them LaLa”, la star de télé-réalité est tombée en panne et a révélé qu’elle avait dû précipiter sa fille de 18 mois, Ocean, immédiatement à l’hôpital après avoir remarqué qu’elle “ne pouvait pas respirer”.

“Je l’ai couchée mercredi soir, je l’entends bouleversée. Et les gens demandent toujours : ‘Avez-vous dormi dans le train Ocean ?’ Et je l’ai fait parce que j’ai l’impression que vous connaissez leur cri”, a expliqué Kent.

LALA KENT DIT QUE L’EX RANDALL EMMETT ÉTAIT LA “PIRE CHOSE” À ELLE: “PERSONNE N’A EXPRIMÉ DE PRÉOCCUPATION”

“Ce cri était, ‘Quelque chose ne va pas.'”

Elle a continué à décrire la situation choquante et a noté que sa fille “était à bout de souffle comme si elle ne pouvait pas respirer”.

Cependant, elle a pris cela comme un bon signe qu’Ocean “criait” et a considéré “si elle ne pouvait vraiment pas respirer, cela n’aurait pas été possible”.

“J’ai gardé un œil sur elle pendant ce qui m’a semblé être une heure, soit en réalité cinq minutes, avant de décider que nous allions aux urgences… quelque chose ne va pas”, a ajouté Kent.

LALA KENT DIT UNE BAGUE DE FIANÇAILLES DE 150 000 $ VAUT RÉELLEMENT ‘TEENS’

“Je la regardais, j’essayais de m’allonger, je fumais la douche, [and] pendant qu’il fumait, je l’ai mise sur ma poitrine, allongée dans le lit, et juste à la façon dont elle sonnait, on pouvait dire qu’elle avait du mal à respirer. Maintenant, je ne déconne plus”, a-t-elle dit, continuant à décrire le moment déchirant.

La star de Bravo a déclaré qu’elle s’était immédiatement précipitée à l’hôpital Cedars Sinai de Los Angeles et avait amené sa petite fille dans une salle d’urgence bondée.

“Ils l’ont immédiatement poussée dans une pièce”, a-t-elle dit, ajoutant que les urgences étaient “remplies à ras bord” et que les médecins savaient qu’Ocean “doit être vu immédiatement”.

La fille de Kent a reçu un diagnostic de croup, “une infection des voies respiratoires supérieures avec obstruction respiratoire” selon le Clinique Mayo.

La mère d’un enfant a décrit l’infection comme “très, très effrayante” pour un bébé; cependant, il est, heureusement, “traitable” avec des stéroïdes “pour libérer les voies respiratoires”.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

“Même en en parlant maintenant, c’était comme, ‘Oh mon Dieu, c’est tellement effrayant.’ Comme j’ai demandé à l’infirmière : “Est-ce que mon bébé va se réveiller demain ? Parce que je panique””, a-t-elle dit avec émotion.

Comme la star de télé-réalité de 32 ans est une nouvelle maman, elle a ajouté qu’elle était “hystérique” tout le temps et a admis qu’elle n’avait aucune idée “de ce qui se passait”.

“Tout ce que je sais, c’est que mon bébé s’est réveillé et avait du mal à respirer, je suis vraiment désolé”, a conclu Kent avec émotion en fondant en larmes.

Après la terrifiante alerte sanitaire, les médecins ont confirmé qu’Ocean pouvait rentrer chez elle en toute sécurité, et Kent a révélé que sa fille était en bonne santé depuis.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

La star de télé-réalité partage Ocean avec son ex, le producteur de films Randall Emmett, alors qu’ils ont accueilli leur fille en mars 2021. Les deux ont commencé à se fréquenter en 2015 et se sont fiancés trois ans plus tard.

Cependant, le couple s’est séparé en octobre 2021 en raison des infidélités signalées par Emmett avec plusieurs femmes.