«Je sais que cela peut sembler ringard dans ma vieillesse, mais j’espère que nous pourrons être plus gentils les uns envers les autres et nous soutenir les uns les autres», a-t-il déclaré. «Aujourd’hui, mon souhait d’anniversaire a déjà été exaucé … un nouveau membre en bonne santé dans notre famille! Je prie pour que le monde dans lequel nous vivons travaille plus dur pour être plus gentil les uns envers les autres et se montrer de l’amour, peu importe le sexe, la race, l’origine. … c’est ce qui compte et ce que je continuerai d’enseigner à mes enfants. «

«Mon parfait fiancé et partenaire dans la vie lala. Je t’aime jusqu’à la lune et retour», a-t-il exprimé. « Je suis tellement reconnaissant d’avoir traversé cette dernière année dans une pandémie mondiale et mon cœur pleure pour nos amis, notre famille et les gens du monde entier qui ont perdu des êtres chers à cause de covid. Cette année, je suis tout simplement reconnaissant. »

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy