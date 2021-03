Lala Kent, enceinte de Vanderpump Rules, pose complètement nue pour une séance photo dramatique de maternité à l’approche de la date d’échéance

La star de Vanderpump Rules ENCEINTE, Lala Kent, était magnifique alors qu’elle pose nue pour une séance photo dramatique de maternité.

La future maman, 30 ans, a montré sa bosse florissante pour les photos alors qu’elle révèle que le thème des images a été tiré de son «obsession» pour l’émission de Netflix Bridgerton.

Lala et son fiancé Randall Emmett, 49 ans, ont révélé qu’ils attendaient une petite fille en septembre de l’année dernière.

Randall, qui a déjà deux enfants – Londres, 11 ans, et Rylee, 8 ans – avec son ex épouse Ambyr Childers, ne s’est pas impliqué dans le tournage glamour, laissant plutôt sa belle future mariée au centre des choses.

Tourné au milieu de la forêt sauvage, Lala a montré sa bosse de bébé avec juste quelques robes soigneusement drapées et des capes complètement transparentes.

Parlant de l’expérience, la star de télé-réalité a dit GENS: «C’est la plus belle période de ma vie. L’expérience entière, de mon corps changeant et créant un miracle, à la façon dont j’ai changé en tant que personne.

Kent a également révélé que l’inspiration derrière la séance photo «découlait de mon engouement total pour Netflix et Bridgerton de Shondaland».

La styliste Alexandra Renee Scott a choisi les pièces de la créatrice Anne Barge, spécialisée dans les vêtements de mariée et d’occasion, pour créer les looks que Kent a décrits comme «inoubliables» et capturé sa «transition vers la maternité».

Photographié par le photographe Koury Angelo, Lala a révélé qu’à l’origine ce serait un tournage en studio, mais à la dernière minute, ils ont décidé de passer à Agoura Hills, à Los Angeles.

Plus tôt ce mois-ci, Lala et son ancienne co-star Brittany Cartwright sont allées à la plage ensemble et ont montré leurs énormes bosses de bébé.

Les futures mamans ont passé la journée en bikini tout en profitant du soleil à Santa Barbara en se préparant à accueillir leurs bébés.

Le mari de Brittany, Jax Taylor, a également profité d’une promenade sur le rivage pendant la double baby-lune.

Le mois dernier, Brittany a partagé une vidéo glamour pour une séance photo de maternité.

Elle a légendé le message: «Je me suis glamée et j’ai fait une séance de selfie lol, il est important de se sentir confiant dans son corps, en particulier pendant la quarantaine + la grossesse. Tout pousse – mes lèvres, mes pieds, mon ventre, mes seins lol!

« Se maquiller et se coiffer peut faire une énorme différence dans votre humeur, je le sais de première main! »

Jax et Brittany ont partagé leur nouvelles excitantes de bébé en septembre, quand ils ont publié d’adorables clichés d’eux avec leurs photos échographiques.

Brittany a écrit: « Maman et papa. L’amour de nos vies arrive bientôt. »

En décembre, Jax, 41 ans, a confirmé que lui et Brittany ne reviendraient pas aux règles de Vanderpump.