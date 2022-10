Lala Kent dit qu’elle est « amoureuse » après sa séparation d’avec Randall Emmett – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Rob Latour/Shutterstock

Lala Kent32 ans, a officiellement quitté son ex, Randall Emmet, 51 ! La Règles de Vanderpump star a dit à l’hôte de Sirius XM, Jeff Lewis, 52 ans, qu’elle pourrait être “amoureuse” de quelqu’un de nouveau lors d’une interview le 7 octobre. “Sortez-vous avec quelqu’un?”, A demandé Jeff, auquel Lala a répondu: “Non, mais je pense que je pourrais être amoureux de quelqu’un.” Et quand Shahs du coucher du soleil étoile Mercedes Javid, 50 ans, haletant, Lala a dit: “Je sais que je ne sais pas comment c’est arrivé!” La femme de 32 ans a ensuite partagé que son nouvel amour est un local et qu’elle est tombée amoureuse de la femme de 38 ans lorsqu’elle a vu son visage.

“Mon ami essaie de me mettre en contact avec lui depuis longtemps et nous nous sommes finalement rencontrés”, a-t-elle déclaré avant d’ajouter, “nous avons passé du temps ensemble, c’était la troisième fois… nous nous sommes beaucoup amusés.” Lala a ensuite dit à Jeff que le visage de son nouvel homme était ce qui avait scellé l’affaire pour elle. “Je l’ai vu très rapidement et j’étais juste comme, ‘oh mon dieu’ – le visage, quand le visage frappe à droite, c’est comme si la partie était finie”, a-t-elle jailli.

Mercedes n’a pas pu s’empêcher de demander à la personnalité de la télé-réalité: “OK, qu’est-ce que tu as le droit de dire sur lui?” Et c’est à ce moment-là que Lala a donné au public quelques détails juteux, notamment le fait qu’il a 38 ans, qu’il a un travail et qu’il est “totalement” adapté à son âge. “Plus jeune que Randall serait plus adapté à l’âge”, a ajouté Mercedes. Lala a ensuite sonné, “eh bien, je n’irai jamais ça”, puis MJ l’a interrompue pour dire, “vieux”, auquel Lala a dit, “ouais”. La maman d’un enfant a ensuite été franche sur sa différence d’âge avec son ex, “20 ans, c’est beaucoup”. Lala a ensuite précisé à Jeff qu’elle voulait maintenant sortir avec quelqu’un “de moins de 40 ans”.

Mis à part l’âge de son homme mystérieux, elle a également partagé qu’il est très “drôle” et intelligent. “J’adore son cerveau – c’est une licorne”, a plaisanté Lala. Notamment, elle a même avoué qu’elle aimait tellement ce nouveau mec qu’elle voulait avoir ses enfants ! “Je vais avoir besoin de son bébé ou quelque chose comme ça”, a déclaré Lala, avant que Jeff ne lui dise, “Oh, ralentissons un peu.”

La nouvelle romance torride de Lala survient environ un an après qu’elle et Randall ont officiellement annoncé leur départ en octobre 2021. Le couple s’est fiancé en 2018 et a maintenu son statut prénuptial pendant trois ans. Randall, qui est producteur de films, a posé la question à Lala en 2018 lors d’un voyage à Cabo San Lucas, au Mexique. « Ce week-end a été incroyable pour nous deux ! C’était définitivement le moment le plus romantique de ma vie. Chaque détail de la surprise était époustouflant et je suis toujours sous le choc », a-t-elle déclaré. PERSONNES à l’époque.

Randall était auparavant marié à Tu actrice Ambyr Childer, jusqu’à leur divorce en décembre 2017, et en janvier 2018, Lala et Randall ont rendu public leur romance. Au cours de leur relation, Lala a donné naissance à leur fille, Océan Kent Emmett1, en mars 2021.