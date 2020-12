La nouvelle saison de la NBA est arrivée. Le match entre les champions actuels des Los Angeles Lakers et leurs rivaux interurbains, le match des Los Angeles Clippers, aura lieu à partir de 8h30 le mercredi 23 décembre au Staples Center. Ce sera le deuxième match de la première journée de la saison NBA 2020-21.

Les Lakers, dirigés par le grand LeBron James, chercheront à défendre leur titre cette année. Commencer par une victoire contre Clippers sera de bon augure pour eux. Les Clippers sont cependant une équipe formidable et à Kawhi Leonard et Paul George ont All Stars qui peut changer la dimension de n’importe quel match.

LAL vs LAC NBA 2020-21 Los Angeles Lakers et Los Angeles Clippers: Détails du match

Le match des Los Angeles Lakers et des Los Angeles Clippers est prévu pour le mercredi 23 décembre. Le match débutera à 8h30 IST au Staples Center de Los Angeles.

LAL vs LAC NBA 2020-21, Los Angeles Lakers vs Los Angeles Clippers: prédiction de l’équipe Dream11

LAL vs LAC NBA 2020-21, Los Angeles Lakers vs Los Angeles Clippers Dream11 Point de garde: Quinn Cook

LAL vs LAC NBA 2020-21, Los Angeles Lakers vs Los Angeles Clippers Garde de tir: Kawhi Leonard

LAL vs LAC NBA 2020-21, Los Angeles Lakers vs Los Angeles Clippers Dream11 Petit avant: James Lebron

LAL vs LAC NBA 2020-21, Los Angeles Lakers vs Los Angeles Clippers Dream11 Power Forward: Anthony Davis

LAL vs LAC NBA 2020-21, Los Angeles Lakers vs Los Angeles Clippers Centre: Paul George

LAL contre LAC NBA 2020-21, Formation de départ possible des Lakers de Los Angeles contre les Clippers de Los Angeles: Anthony Davis, LeBron James, Quinn Cook, Kyle Kuzma, Marc Gasol

LAL contre LAC NBA 2020-21, Los Angeles Clippers possible alignement de départ contre Los Angeles Lakers: Kawhi Leonard, Paul George, Serge Ibaka, Ivica Zubac, Patrick Beverley