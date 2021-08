Lal lal kya hai : les paparazzi interrogent Aly Goni sur les « marques rouges » sur son cou, l’acteur a une réponse hilarante ! | Nouvelles télévisées

New Delhi: La star de la télévision Aly Goni est connue pour son attitude amicale et son grand sens de l’humour. Le grand et bel acteur a récemment été repéré par Pap alors qu’il montait dans sa voiture. En marchant vers cette voiture, l’un des pap lui a posé une question sur les marques rouges sur son cou. Il semble que le pap ait insinué en plaisantant qu’Aly avait des «morsures d’amour» sur son cou. Aly rougit à sa question et répondit intelligemment en disant que les marques n’étaient pas ce que pensait le pap.

Le photographe a dit : « Aly bhai, lal lal kya hai (Aly, quelles sont ces taches rouges sur ton cou). Aly a pointé son cou et a dit : « Ouais ? Jo tu soch raha hai woh nahi hai (Ce n’est pas ce que vous pensez).

Le photographe Ace Viral Bhayani avait partagé la vidéo de cette conversation hilarante sur sa page Instagram.

Découvrez la vidéo de l’échange amusant:

Les fans ont été amusés par la remarque pleine d’esprit d’Aly et ont exprimé que partout où Aly est présente, il y a toujours de l’humour. Un fan a écrit : « AHAN ALY HOTA H, AISA HO HI NHI SKTA H WAHAN HUMOR NA HO TOOO GOOD », tandis qu’un autre a commenté : « Son humour toujours d’actualité ».

L’un des papas a même offert à Aly un masque avec Jasmin et sa photo imprimée dessus. L’acteur l’a gracieusement accepté et l’a même porté pour la caméra.

Aly Goni est actuellement en couple avec Jasmin Bhasin. Les tourtereaux Jasmin et Aly ont commencé leur relation amoureuse pendant leur séjour dans la maison Bigg Boss 14.

Ils étaient meilleurs amis avant la série mais ils ont vu un changement dans leur dynamique dans la série. Le duo a souvent été aperçu en train de discuter de la possibilité de s’aimer et de faire avancer les choses.