Lakshya Sen, PV Sindhu Gunning pour l’or en simple de badminton ; Les paires masculines, féminines et mixtes posent un défi de médaille solide

Lakshya Sen devra acheter cet Uttrakhand ‘mithai’ ou bal mithai comme l’appelle le premier ministre Narendra Modi lorsqu’il est invité pour les félicitations lancées à la maison du PM, pour les médaillés des Jeux du Commonwealth (CWG) 2022.

Pour la réception victorieuse de l’équipe de la coupe Thomas à la maison du Premier ministre le mois dernier, le Premier ministre était ravi lorsque la sensation indienne de navette Lakshya avait présenté le « mithai » que le Premier ministre avait demandé, lorsqu’il a téléphoné à l’équipe pour les féliciter pour cette démolition prodigieuse. et décimation de la Malaisie, du Danemark et du puissant Indonésien 3-0 en finale.

Lakshya avait de grandes chances de remporter deux médailles d’or aux Jeux qui se déroulent à Birmingham – dans les épreuves par équipes mixtes et individuelles. Cependant, le résultat d’hier soir signifiait qu’il devait se contenter d’une médaille d’argent dans la compétition par équipe. L’Inde a perdu contre la Malaisie en finale. Les épreuves individuelles commencent le 3 août et le niveau CWG n’étant pas de très haut niveau, Lakshya, tête de série 2, aura une journée sur le terrain aux Jeux. Il n’y a pas de véritable opposition contre lui jusqu’à la finale où il devrait rencontrer le vainqueur du match entre Kidambi Srikanth, le finaliste des championnats du monde 2021, et le vainqueur de l’actuel tenant du championnat du monde, Loh Kean Yew de Singapour.

Ainsi, Lakshya se promènera sur le terrain sans même transpirer, au moins jusqu’aux demi-finales où il pourrait potentiellement rencontrer Brian Yang du Canada et ce match devrait être un bon échauffement pour l’as indien. Étonnamment, je ne vois qu’une seule inscription malaisienne dans le tableau du simple messieurs, celle de NG Tze Yang. Bien sûr, Lee Zhi Jia, le champion d’Angleterre en 2021, s’est retiré du CWG car il veut jouer le championnat du monde qui se déroule dans les deux semaines suivant le CWG. Mais, avec une seule entrée dans le tirage au sort en simple, cela signifie également que le pays autrefois puissant, la Malaisie, est dans le marasme en ce qui concerne les meilleurs talents de badminton en simple.

Maintenant que nous avons établi que Lakshya rencontrera très probablement Shrikant ou Loh en finale, voyons comment cette bataille triangulaire pourrait se dérouler. Donc, nonobstant les résultats des championnats par équipe, voici mon point de vue en ce qui concerne les épreuves individuelles.

Contre le champion du monde Loh, Lakshya a un avantage de 3-2 en tête-à-tête. La dernière fois que les deux se sont affrontés, c’était en finale de l’Open d’Inde où l’Indien s’est imposé 24-22, 21-17. Lakshya a gagné au Chinese Masters en battant Loh 21-13, 21-12 et à l’Open de France 2021, il a gagné 21-17, 21-14.

Loh a eu raison de Lakshya à l’Open de Hylo, en Allemagne, l’année dernière avec un score de 21-17, 21-14 et à l’Open néerlandais l’année dernière 21-16, 21-12.

Loh est probablement le joueur le plus rapide actuellement sur le circuit. Sa vitesse de cour est quelque chose à voir pour être cru. Il est implacable en attaque et peut écraser sous n’importe quel angle, puis en quatre sauts, il est au filet en un clin d’œil. Mais, il n’a aucune déception et joue un jeu simple, dépendant principalement de sa vitesse.

Lakshya, quant à elle, est électrisante en défense, sautant et plongeant comme s’il n’y avait pas de lendemain. Il frappe aussi fort et a de grandes variations dans ses coups d’attaque. Il a cette chute lente en boucle, la chute plus rapide délivrée avec un claquement de poignet, le demi-smash profond à nouveau joué avec un claquement de poignet, puis bien sûr le smash dur et sanglant. Son demi-smash croisé aérien est à couper le souffle, mais là où Lakshya est magique et difficile à comprendre, c’est au filet où ses dribbles et contre-dribbles sont pour le moins hypnotisants.

Cette position est pour lui un double avantage. L’un consiste en ce qu’il nie une ouverture à l’adversaire et en second lieu il oblige l’adversaire à lui lever. Il est si sûr de la netteté de ses coups de filet qu’il se cache pour un coup rapide. Tout bien considéré, je pense qu’il a 60 à 40% de chances de gagner contre Loh s’ils s’affrontent en finale du CWG

Contre Srikanth, Lakshya a un joueur presque aussi bon sur le net. De plus, lorsqu’il est en position, il n’est que de la poésie en mouvement avec ce saut de signature facile d’où il déchaîne ses éclairs, dont le plus rapide est enregistré à une vitesse époustouflante de 402 km/h. La dernière fois que les deux se sont affrontés, c’était lors d’une demi-finale des Championnats du monde 2021 en Espagne où Srikanth a gagné de justesse lors d’un affrontement des plus mémorables. Le joueur de 30 ans n’a pas eu beaucoup de temps pour se mettre en forme pour le CWG car il était occupé à jouer sur le circuit asiatique. Et il y avait aussi un amortisseur pour lui à l’open de Singapour où il a perdu dans les premiers tours contre Mithun Manjunath, inconnu et non annoncé, classé 77e mondial. Il a également perdu en simple lors de la finale par équipes mixtes mardi.

Lakshya, quant à lui, n’a pas participé au circuit et a pris le temps de travailler sa condition physique. De plus, il a une énergie juvénile en comparaison car il n’a que 20 ans. Et les deux connaissent parfaitement le jeu de l’autre. Et une chose en sa faveur est que Srikanth n’aime pas être poussé en défense car il est un attaquant dans l’âme. Je pense que le jeune Lakshya a un avantage et ce serait 55:45 en faveur de la merveille d’Almora.

Shrikant et Loh feraient 50”50 car les deux ont leurs points forts. Et Srikanth a certainement plus de variations et de déceptions, mais pour contrer la vitesse des jambes et du terrain de Loh, il doit jouer un jeu rusé et venir au filet en premier et dominer cette zone. Et il aimerait se venger de cette défaite en finale du championnat du monde.

Face à face, c’est 1-1 mais Srikanth l’a battu il y a quatre ans lors des championnats par équipe CWG en 2018. Et quelle journée ce serait si deux stars indiennes jouaient la finale pour l’or.

PV Sindhu jusqu’à l’or

En ce qui concerne les femmes célibataires, ce sera Sindhu jusqu’au bout. La seule compétition peut venir de la 13e mondiale Li Michele du Canada ou de la 18e classée Kirsty Gilmour si l’Écosse. Et comme l’a dit le légendaire Prakash Padukone, « Sindhu est une certitude pour l’or ». Et personne de sensé ne discutera avec l’homme. Ce serait bien de voir le jeune Aakarshi Kashyap atteindre, au moins les demi-finales.

Le double dames sera risqué pour l’équipe indienne. Gayatri Gopichand et Tressa Jolly ont perdu le double contre la paire australienne de Chen U Wendy/Gronya Somerville 13-21, 19-21 et contre la tête de série malaisienne dans la finale par équipe mixte. Les onze mondiaux de la Malaisie avaient facilement battu notre paire dans le championnat malaisien des maîtres super 500. Les Indiens peuvent se battre pour le bronze.

Les deuxièmes têtes de série du double masculin Satwiksairaj Rankireddy et Chirag Shetty n’ont aucun problème dans leur parcours vers la finale contre Aaron Chia et Soh Wooi, classés au 6e rang mondial. Ici, ils doivent mettre leur meilleure performance concentrée. Lors du dernier CWG, le dynamique duo indien devait se contenter de la médaille d’argent. Ils doivent changer la couleur de ce métal cette fois. Hey a perdu contre la paire malaisienne médaillée de bronze à Tokyo lors de la finale par équipe manquée.

En double mixte, notre duo Ashwini Ponnappa et Sumeet Reddy est peut-être classé 97e au monde, mais ils sont tous les deux très expérimentés et peuvent se faufiler dans une médaille. Ils ont le classement mondial 6 de l’Angleterre et le classement mondial 9 de la Malaisie lors de leur parcours vers les demi-finales. Ils ont l’esprit combatif, l’expérience et le courage de surmonter ces paires ci-dessus. Ils n’ont qu’à cliquer au bon moment.

